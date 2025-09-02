LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Zscaler, SailPoint

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mardi, après les vacances de la fête du travail, alors que les investisseurs attendent des données économiques cruciales dans la semaine à venir qui devraient façonner la position de la Réserve fédérale sur l'assouplissement monétaire .N

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record de 3 500 $, en raison des perspectives de réduction des taux d'intérêt américains

nL4N3UP0J6

** Zscaler Inc < ZS.O >:

BUZZ - Les actions grimpent après un appel à la hausse de Morgan Stanley nL4N3UP0JY

** SailPoint Inc < SAIL.O >: ** Fortinet Inc < FTNT.O >:

BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse de Morgan Stanley; Fortinet glisse suite à la révision à la baisse de sa notation nL6N3UP0IN

** Cytokinetics Inc < CYTK.O >:

BUZZ - déclare que son médicament contre les maladies cardiaques est plus efficace que le traitement standard, les actions bondissent nL4N3UP0MH

** Air Lease Corp < AL.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse après un accord de rachat de 7,4 milliards de dollars nL4N3UP0OD