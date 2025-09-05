LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Mirion Technologies, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 ont atteint des niveaux record et les contrats à terme du Nasdaq ont légèrement augmenté avant les données clés sur les emplois non agricoles vendredi, les bénéfices trimestriels de Broadcom ayant contribué aux gains. .N
** Life360 Inc < LIF.O >:
BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes gagnent après que les actions de Wall Street aient atteint un niveau record nL4N3US090
** AVITA Medical Inc < RCEL.O >:
BUZZ - Les données démontrant l'efficacité de son appareil médical sont à la hausse nL4N3US09T
** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:
BUZZ - Glisse alors que les perspectives de bénéfices se resserrent à nouveau nL4N3US0JS
** Newmont Corp < NEM.N >:
** Barrick Mining Corp < B.N >:
** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:
** Kinross Gold Corp < KGC.N >:
BUZZ - Les mineurs d'or augmentent sur les espoirs de réduction des taux de la Fed nL4N3US0NP
** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:
BUZZ - L'inclusion dans le S&P SmallCap s'inclut
** Tesla Inc < TSLA.O >:
BUZZ - Augmente après le nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk lié à des objectifs élevés
