LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Mirion Technologies, Tesla

5 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 ont atteint des niveaux record et les contrats à terme du Nasdaq ont légèrement augmenté avant les données clés sur les emplois non agricoles vendredi, les bénéfices trimestriels de Broadcom ayant contribué aux gains. .N

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes gagnent après que les actions de Wall Street aient atteint un niveau record nL4N3US090

** AVITA Medical Inc < RCEL.O >:

BUZZ - Les données démontrant l'efficacité de son appareil médical sont à la hausse nL4N3US09T

** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:

BUZZ - Glisse alors que les perspectives de bénéfices se resserrent à nouveau nL4N3US0JS

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Barrick Mining Corp < B.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Kinross Gold Corp < KGC.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent sur les espoirs de réduction des taux de la Fed nL4N3US0NP

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:

BUZZ - L'inclusion dans le S&P SmallCap s'inclut

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - Augmente après le nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk lié à des objectifs élevés

