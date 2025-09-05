 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Mirion Technologies, Tesla
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 ont atteint des niveaux record et les contrats à terme du Nasdaq ont légèrement augmenté avant les données clés sur les emplois non agricoles vendredi, les bénéfices trimestriels de Broadcom ayant contribué aux gains. .N

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes gagnent après que les actions de Wall Street aient atteint un niveau record nL4N3US090

** AVITA Medical Inc < RCEL.O >:

BUZZ - Les données démontrant l'efficacité de son appareil médical sont à la hausse nL4N3US09T

** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:

BUZZ - Glisse alors que les perspectives de bénéfices se resserrent à nouveau nL4N3US0JS

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Barrick Mining Corp < B.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Kinross Gold Corp < KGC.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent sur les espoirs de réduction des taux de la Fed nL4N3US0NP

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:

BUZZ - L'inclusion dans le S&P SmallCap s'inclut

nL6N3US0IN

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - Augmente après le nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk lié à des objectifs élevés

nL4N3US0Q5

Véhicules électriques

Valeurs associées

AVITA MEDICAL
4,2900 USD NASDAQ 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
14,010 USD NYSE -7,10%
KINROSS GOLD
21,500 USD NYSE -1,47%
LIFE360
88,4800 USD NASDAQ +2,11%
LULULEMON ATHL
206,0900 USD NASDAQ +3,81%
MIRION TECH RG-A
21,000 USD NYSE +1,60%
NEWMONT
74,900 USD NYSE -0,71%
NISOURCE
39,835 USD NYSE -4,71%
TESLA
338,5300 USD NASDAQ +1,33%
