LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Energy Transfer, Aercap

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 9 mai - Les principaux indices boursiers américains ont progressé jeudi, alors que les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage ont fourni de nouvelles preuves de l'affaiblissement du marché du travail américain et renouvelé les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt cette année. .N A 11:48 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,43% à 39 225,96. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,25% à 5 200,89 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,17% à 16 330,164. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Equinix Inc EQIX.O , en hausse de 10,5% ** NRG Energy NRG.N , en hausse de 7,5% ** STERIS plc STE.N , en hausse de 4,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** EPAM Systems Inc EPAM.N , en baisse de 24,6% ** Airbnb Inc ABNB.OQ , en baisse de 6,8% ** Corpay Inc CPAY.N , en baisse de 6,1% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** PlayAGS Inc AGS.N , plus 27,6% ** BRC Inc BRCC.N , plus 27% ** Endeavour Silver Corp EXK.N , plus 19,3% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** B&G Foods BGS.N , en baisse de 24,6% ** EPAM Systems Inc EPAM.N , en baisse de 24,6% ** Roblox Corp RBLX.N , en baisse de 21,4% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Sezzle Inc SEZL.O , + 76,5 % ** Pop Culture Group Co Ltd CPOP.O , + 68,8 % ** Embecta Corp EMBC.O , + 40,2 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** CytomX Therapeutics Inc CTMX.O , en baisse de 43% ** Cardlytics Inc CDLX.O , en baisse de 40,8% ** RAPT Therapeutics Inc RAPT.O , en baisse de 34,3% ** Sezzle Inc SEZL.O : en hausse de 76,5% BUZZ - Sursaut suite à la hausse des prévisions de revenu net pour l'année fiscale nL4N3HC2HG ** Beyond Meat Inc BYND.O : baisse de 13,8% BUZZ - Baisse de régime suite à une perte plus importante que prévu au premier trimestre, baisse du chiffre d'affaires nL4N3HC3OF ** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : -3,7% BUZZ - Chute après une perte au 1er trimestre nL4N3HC2JV ** Exact Sciences Corp EXAS.O : baisse de 11,4% BUZZ - Chute suite à une perte plus importante au premier trimestre nL4N3HC2PD ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 1,1% BUZZ - baisse après l'annonce de nouvelles suppressions d'emplois en Chine nL4N3HC2PJ ** SNDL Inc SNDL.O : baisse de 2,8% BUZZ - Chute après une baisse du chiffre d'affaires au 1er trimestre nL4N3HC2UQ ** EPAM Systems Inc EPAM.N : baisse de 24.6% BUZZ - baisse après une prévision négative pour le deuxième trimestre en raison d'une faible demande nL4N3HC2XP ** CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : baisse de 43,0% BUZZ - baisse suite à des interrogations sur les résultats des essais cliniques de la thérapie anticancéreuse nL4N3HC2XN ** Cheesecake Factory Inc CAKE.O : +7,8% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre: "beat nL4N3HC2XU ** Krispy Kreme Inc DNUT.O : +0,4% BUZZ - Hausse après la publication des résultats du 1er trimestre nL4N3HC30P ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : +4,6% BUZZ - Hausse de JPM après la chute des cours nL4N3HC333 ** HubSpot Inc HUBS.N : +0,1% BUZZ - Hausse des prévisions et des résultats nL4N3HC32Z ** YETI Holdings Inc YETI.N : +10,9% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N3HC32S ** Forward Air Corp FWRD.O : en baisse de 21,9% BUZZ - chute après des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions nL4N3HC38S ** Plug Power Inc PLUG.O : en hausse de 8,3% BUZZ - Glisse après une perte plus importante au premier trimestre nL4N3HC38T ** Planet Fitness Inc PLNT.N : +7,5% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions pour l'année fiscale nL4N3HC38J ** AppLovin Corp APP.O : en hausse de 19,0% BUZZ - bondit suite à une amélioration au T1, les prévisions de chiffre d'affaires du T2 sont supérieures aux estimations nL1N3HC13I ** Roblox Corp RBLX.N : baisse de 21,4% BUZZ - baisse des prévisions et des résultats nL4N3HC3BI ** Cronos Group Inc CRON.O : en hausse de 9,3% BUZZ - Gains sur une perte moins importante au premier trimestre nL4N3HC3D4 ** Hyatt Hotels Inc H.N : en baisse de 0,4% BUZZ - Chute après une perte au premier trimestre nL4N3HC3E5 ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 2,9 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1,9% *sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : +5,8% * Gold Fields Ltd GFI.N : +5,8% ** Gold Fields Ltd GFI.N : +2,6% BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines nL4N3HC3EP ** Warby Parker Inc WRBY.N : +15,4% BUZZ - Le titre grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles nL4N3HC3N9 ** Snap Inc SNAP.N : en baisse de 1,2% BUZZ - Baisse de régime après avoir fixé le prix d'une offre de dette convertible de 650 millions de dollars nL1N3HC1EV ** PlayAGS Inc AGS.N : + 27,6 % BUZZ - Hausse suite à l'acquisition de 1,1 milliard de dollars auprès de Brightstar Capital Partners nL4N3HC3H3 ** Norfolk Southern Corp NSC.N en baisse de 3,3% BUZZ - Les actions glissent après que l'activiste Ancora ait gagné trois sièges au conseil d'administration nL4N3HC3I0 ** Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : baisse de 1,5% BUZZ - Baisse des ventes et des bénéfices inférieurs aux prévisions au deuxième trimestre nL4N3HC3EV ** Papa John's International Inc PZZA.O : baisse de 4,3% BUZZ - Les actions chutent après que le chiffre d'affaires ait manqué les attentes nL1N3HC1HZ ** Viatris Inc VTRS.O : baisse de 4,4% BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieur aux attentes nL4N3HC3R3 ** DocGo Inc DCGO.O : moins 10,7 % BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de revenus pour 2024 nL4N3HC3V9 ** Klaviyo Inc KVYO.N : +13,3% BUZZ - Reprise de 14% après des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes nL1N3HC1N8 ** Aercap Holdings NV AER.N : +1,0% BUZZ - T.D. Cowen relève ses prévisions de croissance en raison de la hausse des loyers nL4N3HC3W3 ** Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : +0,3% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N3HC3XA ** RAPT Therapeutics Inc RAPT.O : baisse de 34,3% BUZZ - Chute suite à l'arrêt du développement d'un médicament contre l'inflammation nL4N3HC3WR ** Canadian Solar Inc CSIQ.O : baisse de 3,1% BUZZ - Baisse des bénéfices au 1er trimestre nL4N3HC409 ** CNX Resources Corp CNX.N : hausse de 0,3% ** New Fortress Energy Inc NFE.O : + 3,8% ** Tellurian Inc TELL.N : en hausse de 0,7% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel augmentent grâce à la faiblesse des stocks et à la hausse de la demande nL4N3HC43B Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,09% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,77 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,46 Energie .SPNY en hausse de 0,87 Finance .SPSY en hausse de 0,32 Santé .SPXHC en hausse de 0,32 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,61 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,35 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,72 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,56 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,82%