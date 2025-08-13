information fournie par Reuters • 13/08/2025 à 13:41

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Eli Lilly, Intapp

13 août - Les contrats à terme qui suivent les indices S&P 500 et Nasdaq ont été maintenus à des niveaux record mercredi, soutenus par la confiance croissante que la Réserve fédérale pourrait relancer son cycle d'assouplissement de la politique monétaire le mois prochain. .N

** CAVA Group Inc < CAVA.N >:

BUZZ - Le titre chute après la réduction de l'objectif de croissance des ventes annuelles nL4N3U50IB

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - S'envole après une victoire dans l'arbitrage de Shell

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison des paris sur la réduction des taux de la Fed nL4N3U50KL

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Hausse après le lancement du stylo Mounjaro en Inde

** ProFrac Holding Corp < ACDC.O >:

BUZZ - baisse après une levée de fonds de 75 millions de dollars avec une forte décote nL6N3U50DI

** Intapp Inc < INTA.O >:

BUZZ - monte après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre et d'un programme de rachat d'actions nL6N3U50E0

** Bullish Inc < BLSH.N >:

BUZZ - L'introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars à la Bourse de New York (NYSE) est imminente nL6N3U50DW

** CuriosityStream Inc < CURI.O >:

BUZZ - Chute de 9% après une offre secondaire de 25 millions de dollars nL6N3U50E7

** Comstock Resources Inc < CRK.N >:

BUZZ - chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL6N3U50EJ