LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Eli Lilly, Intapp

13 août - Les contrats à terme qui suivent les indices S&P 500 et Nasdaq ont été maintenus à des niveaux record mercredi, soutenus par la confiance croissante que la Réserve fédérale pourrait relancer son cycle d'assouplissement de la politique monétaire le mois prochain. .N
** CAVA Group Inc < CAVA.N >:
BUZZ - Le titre chute après la réduction de l'objectif de croissance des ventes annuelles nL4N3U50IB
** Venture Global Inc < VG.N >:
BUZZ - S'envole après une victoire dans l'arbitrage de Shell
nL4N3U50JS
** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:
BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison des paris sur la réduction des taux de la Fed nL4N3U50KL
** Eli Lilly and Co < LLY.N >:
BUZZ - Hausse après le lancement du stylo Mounjaro en Inde
nL4N3U50L1
** ProFrac Holding Corp < ACDC.O >:
BUZZ - baisse après une levée de fonds de 75 millions de dollars avec une forte décote nL6N3U50DI
** Intapp Inc < INTA.O >:
BUZZ - monte après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre et d'un programme de rachat d'actions nL6N3U50E0
** Bullish Inc < BLSH.N >:
BUZZ - L'introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars à la Bourse de New York (NYSE) est imminente nL6N3U50DW
** CuriosityStream Inc < CURI.O >:
BUZZ - Chute de 9% après une offre secondaire de 25 millions de dollars nL6N3U50E7
** Comstock Resources Inc < CRK.N >:
BUZZ - chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL6N3U50EJ
