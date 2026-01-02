LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'argent et d'or, Baidu, Outlook Therapeutics

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead:

Bulletin d'information The Morning News Call:

2 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lors du premier jour de transactions de 2026, se redressant après que Wall Street **a** enregistré des baisses au cours des dernières séances de 2025, l'amélioration du sentiment des investisseurs augmentant l'appétit pour le risque. .N

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc étend ses gains nL6N3Y307Y

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Mining B.N

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or brillent alors que le lingot reprend le chemin de la hausse après des gains historiques de 2025

nL4N3Y30C8

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis de Baidu bondissent sur le plan de scission de l'unité de puces d'intelligence artificielle nL6N3Y307U

** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O :

BUZZ - **Chute après que** la FDA **a** rejeté pour la troisième fois un médicament **ophtalmique** nL6N3Y308O