LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'argent, Coherus Oncology, Airbnb
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

13 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables vendredi après une liquidation menée par l'IA, les investisseurs étant restés sur la touche avant les données sur l'inflation qui pourraient apporter plus de clarté sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. .N

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Chute sur des prévisions de revenus plus faibles que prévu nL6N3Z90E9

** Tri Pointe Homes Inc TPH.N :

BUZZ - Sursaut après l'accord de rachat de Sumitomo Forestry

nL6N3Z90K7

** Roku Inc ROKU.O :

BUZZ - Les actions grimpent car les prévisions de revenus sont supérieures aux estimations nL6N3Z90KS

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - L'action grimpe après des perspectives de livraison optimistes pour les SUV R2 moins chers nL6N3Z90JF

** Prudential PLC PUK.N :

BUZZ - Les actions chutent pour la deuxième journée en raison de l'effet de contagion de Manulife nL8N3Z90RP

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les actions grimpent car la demande pour les séjours premium persiste nL6N3Z90GZ

** Coherus Oncology Inc CHRS.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à une vente d'actions de 50 millions de dollars nL6N3Z90MG

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce aux achats à la baisse; les marchés attendent les données sur l'inflation américaine nL6N3Z90MJ

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - Chute sur l'offre secondaire de 488 millions de dollars de Kim Family nL6N3Z90MY

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent après la hausse du lingot grâce aux achats à la baisse, les marchés attendent les données sur l'inflation américaine nL4N3Z90X1

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Chute après avoir prévu un ralentissement de la croissance de la marge bénéficiaire de base ajustée pour 2026

nL4N3Z90V0

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
115,9600 USD NASDAQ -3,00%
AMKOR TECHNOLOGY
51,5450 USD NASDAQ -8,23%
ANGLOGOLD ASH
104,700 USD NYSE -6,71%
COEUR MINING
20,940 USD NYSE -9,31%
COHERUS ONCO
2,0150 USD NASDAQ -1,23%
ENDEAVOUR SILVER
10,995 USD NYSE -11,15%
EXPEDIA GROUP
227,3400 USD NASDAQ -2,68%
GOLD FIELDS SP ADR
52,160 USD NYSE -8,95%
HECLA MINING
20,885 USD NYSE -11,80%
KINROSS GOLD
32,370 USD NYSE -7,06%
NEWMONT
118,110 USD NYSE -5,19%
PINTEREST RG-A
18,510 USD NYSE -3,01%
RIVIAN AUTO RG-A
13,9850 USD NASDAQ -5,25%
ROKU-A
82,8400 USD NASDAQ -5,75%
TRI POINTE HOMES
36,560 USD NYSE -0,92%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

