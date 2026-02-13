LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'argent, Coherus Oncology, Airbnb

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables vendredi après une liquidation menée par l'IA, les investisseurs étant restés sur la touche avant les données sur l'inflation qui pourraient apporter plus de clarté sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. .N

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Chute sur des prévisions de revenus plus faibles que prévu nL6N3Z90E9

** Tri Pointe Homes Inc TPH.N :

BUZZ - Sursaut après l'accord de rachat de Sumitomo Forestry

** Roku Inc ROKU.O :

BUZZ - Les actions grimpent car les prévisions de revenus sont supérieures aux estimations nL6N3Z90KS

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - L'action grimpe après des perspectives de livraison optimistes pour les SUV R2 moins chers nL6N3Z90JF

** Prudential PLC PUK.N :

BUZZ - Les actions chutent pour la deuxième journée en raison de l'effet de contagion de Manulife nL8N3Z90RP

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les actions grimpent car la demande pour les séjours premium persiste nL6N3Z90GZ

** Coherus Oncology Inc CHRS.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à une vente d'actions de 50 millions de dollars nL6N3Z90MG

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce aux achats à la baisse; les marchés attendent les données sur l'inflation américaine nL6N3Z90MJ

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - Chute sur l'offre secondaire de 488 millions de dollars de Kim Family nL6N3Z90MY

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent après la hausse du lingot grâce aux achats à la baisse, les marchés attendent les données sur l'inflation américaine nL4N3Z90X1

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Chute après avoir prévu un ralentissement de la croissance de la marge bénéficiaire de base ajustée pour 2026

