 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, Rambus, GE Aerospace
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

22 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, signalant un nouvel élan d'achat à Wall Street après que le président Donald Trump ait renoncé à ses menaces d'imposer des droits de douane aux pays européens, atténuant ainsi les craintes d'une nouvelle guerre commerciale à l'échelle mondiale. .N

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 3 ans suite à la publication officielle d'ERNIE 5.0 nL1N3YN09S

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre RZ augmente après une victoire en arbitrage contre l'espagnol Repsol [nL4N3XS158

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions américaines augmentent après l'annonce d'un plan d'introduction en bourse de l'unité de fabrication de puces nL4N3YN0MT

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - Chute avant la publication des résultats nL6N3YM15G

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que Piper Sandler ait augmenté la pondération de l'action à "surpondérer" nL4N3YN0OQ

** Caleres Inc CAL.N :

BUZZ - Baisse après que la société ait annoncé des résultats en dents de scie pour le quatrième trimestre nL6N3YN0OA

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Hausse; William Blair initie avec 'surperformance'

nL4N3YN0PJ

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - Hausse après que William Blair ait initié avec 'outperform' (surperformance) nL4N3YN0R2

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - prévoit un emprunt record en Inde; la demande des banques et des investisseurs devrait s'accélérer nL4N3YN0R4

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que la FDA donne son feu vert à un essai clinique sur le cancer du sein nL4N3YN0PN

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - Berenberg initie Cognizant avec 'buy' sur les investissements dans l'IA nL6N3YN0PP

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Le titre monte grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL4N3YN0SA

** Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O :

BUZZ - Prolonge ses gains après une levée de fonds de 175 millions de dollars augmentée nL6N3YN0SR

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
168,675 USD NYSE +3,91%
BAIDU SP ADR-A
162,3200 USD NASDAQ +8,20%
CALERES
14,050 USD NYSE +4,07%
COGNIZANT TECH SO-A
84,0300 USD NASDAQ +2,21%
CORVUS PHARMACET
22,1500 USD NASDAQ +3,46%
ELANC ANIML HLTH
24,290 USD NYSE +0,56%
GE AEROSPACE
318,610 USD NYSE +2,01%
GOLDMAN SACHS GR
953,720 USD NYSE +1,10%
GRNWICH LIFESCI
22,3000 USD NASDAQ +4,74%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
389,4000 USD NASDAQ +6,68%
PROCTER&GAMBLE
146,020 USD NYSE -0,63%
Pétrole Brent
64,33 USD Ice Europ -1,52%
Pétrole WTI
59,73 USD Ice Europ -1,47%
RAMBUS
125,9300 USD NASDAQ +14,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fabrication d'un winglet dans une des usines du groupe (crédit : FACC Bartsch)
    FACC, un sous-traitant aéronautique autrichien à découvrir…
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 22.01.2026 13:40 

    La performance des actions du secteur de la défense a été volatile depuis plusieurs semaines. Après une phase de très forte hausse en première partie de l'année 2025, les cours des actions du secteur se sont stabilisés, voire ont parfois fortement corrigé au gré ... Lire la suite

  • La ligne de train R1 hors service à Premia de Mar
    Espagne: Un train percute une grue, plusieurs blessés selon TVE
    information fournie par Reuters 22.01.2026 13:39 

    Un train a percuté une grue ‍de construction dans la ville de Carthagène, dans le sud-est de ‌l'Espagne, faisant plusieurs blessés dont un sérieusement, a rapporté jeudi la ​télévision espagnole TVE. Cet incident intervient ⁠alors que le principal syndicat espagnol ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Bourses : Deutsche Börse rachète Allfunds, en phase avec les priorités de Merz
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.01.2026 13:30 

    Deutsche Börse va acquérir la plateforme de fonds d'investissements Allfunds pour 5,3 milliards d'euros, confortant sa position de groupe intégré au service des marchés financiers européens, dans la lignée des priorités affichées par le chancelier Merz. L'opérateur ... Lire la suite

  • Le président du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, salue ses soutiens depuis un véhicule avant le marathon électoral, à Sylhet, le 21 janvier 2026 ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Au Bangladesh, coup d'envoi de la campagne pour les législatives de février
    information fournie par AFP 22.01.2026 13:24 

    Les principaux partis politiques du Bangladesh ont donné jeudi le coup d'envoi de leur campagne pour les législatives du 12 février et déroulé leurs premières promesses, un an et demi après les émeutes meurtrières ayant précipité la chute de l'ex-Première ministre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank