LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, Rambus, GE Aerospace

*

*

*

22 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, signalant un nouvel élan d'achat à Wall Street après que le président Donald Trump ait renoncé à ses menaces d'imposer des droits de douane aux pays européens, atténuant ainsi les craintes d'une nouvelle guerre commerciale à l'échelle mondiale. .N

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 3 ans suite à la publication officielle d'ERNIE 5.0 nL1N3YN09S

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre RZ augmente après une victoire en arbitrage contre l'espagnol Repsol [nL4N3XS158

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions américaines augmentent après l'annonce d'un plan d'introduction en bourse de l'unité de fabrication de puces nL4N3YN0MT

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - Chute avant la publication des résultats nL6N3YM15G

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que Piper Sandler ait augmenté la pondération de l'action à "surpondérer" nL4N3YN0OQ

** Caleres Inc CAL.N :

BUZZ - Baisse après que la société ait annoncé des résultats en dents de scie pour le quatrième trimestre nL6N3YN0OA

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Hausse; William Blair initie avec 'surperformance'

nL4N3YN0PJ

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - Hausse après que William Blair ait initié avec 'outperform' (surperformance) nL4N3YN0R2

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - prévoit un emprunt record en Inde; la demande des banques et des investisseurs devrait s'accélérer nL4N3YN0R4

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que la FDA donne son feu vert à un essai clinique sur le cancer du sein nL4N3YN0PN

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - Berenberg initie Cognizant avec 'buy' sur les investissements dans l'IA nL6N3YN0PP

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Le titre monte grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL4N3YN0SA

** Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O :

BUZZ - Prolonge ses gains après une levée de fonds de 175 millions de dollars augmentée nL6N3YN0SR