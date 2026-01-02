 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, Ironwood Pharmaceuticals, Chipotle Mexican Grill
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - Wall Street était prête à ouvrir en force le premier jour de bourse de 2026, le sentiment de risque s'étant amélioré après plusieurs séances des derniers jours d'une année 2025 en dents de scie qui se sont terminées dans le rouge. .N

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc étend ses gains nL6N3Y307Y

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or brillent alors que le lingot reprend le chemin de la hausse après des gains historiques de 2025

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis de Baidu bondissent suite à un projet de scission de l'unité de puces d'intelligence artificielle nL6N3Y307U

** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O :

BUZZ - Le titre chute après que la FDA a rejeté pour la troisième fois un médicament pour les yeux nL6N3Y308O

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre gagnent alors que le métal rouge progresse grâce à un dollar américain plus faible

** Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O :

BUZZ - Le titre bondit après que les prévisions de revenus pour 2026 ont dépassé les estimations nL4N3Y30DX

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Bernstein a relevé son estimation de prix sur le cycle de hausse des prix des mémoires

** Wayfair Inc W.N :

** Williams-Sonoma Inc WSM.N :

** RH RH.N :

BUZZ - Hausse après le report de la hausse des tarifs douaniers par Trump nL6N3Y30B4

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - Mizuho relève son objectif de cours pour Chipotle Mexican Grill nL4N3Y30EW

Valeurs associées

BAIDU SP ADR-A
144,6508 USD NASDAQ +10,71%
BHP GROUP SP ADR
60,360 USD NYSE 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN
37,025 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
17,820 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,405 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
50,780 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
43,660 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,69 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
19,895 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
19,190 USD NYSE 0,00%
IRONWOODPHARMA RG-A
4,9300 USD NASDAQ +46,29%
MICRON TECHNOLOGY
302,8800 USD NASDAQ +6,12%
NEWMONT
99,850 USD NYSE 0,00%
OUTLOOK THRPTCS
0,6286 USD NASDAQ -60,22%
Pétrole Brent
60,14 USD Ice Europ -1,26%
Pétrole WTI
56,78 USD Ice Europ -1,25%
RH
179,350 USD NYSE 0,00%
RIO TINTO SP ADR
80,015 USD NYSE 0,00%
SIBANYE SP ADR
14,760 USD NYSE +3,62%
SOUTHERN COPPER
143,480 USD NYSE 0,00%
WAYFAIR RG-A
106,005 USD NYSE +5,56%
WILLIAMS-SONOMA
181,670 USD NYSE +1,76%
