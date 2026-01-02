LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, Ironwood Pharmaceuticals, Chipotle Mexican Grill

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - Wall Street était prête à ouvrir en force le premier jour de bourse de 2026, le sentiment de risque s'étant amélioré après plusieurs séances des derniers jours d'une année 2025 en dents de scie qui se sont terminées dans le rouge. .N

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc étend ses gains nL6N3Y307Y

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or brillent alors que le lingot reprend le chemin de la hausse après des gains historiques de 2025

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis de Baidu bondissent suite à un projet de scission de l'unité de puces d'intelligence artificielle nL6N3Y307U

** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O :

BUZZ - Le titre chute après que la FDA a rejeté pour la troisième fois un médicament pour les yeux nL6N3Y308O

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre gagnent alors que le métal rouge progresse grâce à un dollar américain plus faible

** Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O :

BUZZ - Le titre bondit après que les prévisions de revenus pour 2026 ont dépassé les estimations nL4N3Y30DX

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Bernstein a relevé son estimation de prix sur le cycle de hausse des prix des mémoires

** Wayfair Inc W.N :

** Williams-Sonoma Inc WSM.N :

** RH RH.N :

BUZZ - Hausse après le report de la hausse des tarifs douaniers par Trump nL6N3Y30B4

** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N :

BUZZ - Mizuho relève son objectif de cours pour Chipotle Mexican Grill nL4N3Y30EW