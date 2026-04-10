information fournie par Reuters • 10/04/2026 à 15:07

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-MetaVia, LifeMD, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi après que les données sur l'inflation du mois de mars aient calmé certaines inquiétudes concernant les retombées inflationnistes du conflit au Moyen-Orient sur l'économie américaine. .N

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - Chute après que Piper Sandler ait rétrogradé le titre à 'neutre' nL6N40T0ID

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - Saut après le rapport d'une offre de rachat de 12 milliards de dollars nL4N40T0W7

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Hausse alors que l'offre d'obligations convertibles est portée à 3,5 milliards de dollars nL6N40T0N5

** MetaVia Inc MTVA.O :

BUZZ - Hausse alors qu'elle débute une étude sur un médicament contre l'obésité à plus forte dose nL4N40T0Y6

** LifeMD Inc LFMD.O :

BUZZ - Hausse après l'ajout d'une nouvelle pilule quotidienne contre l'obésité au programme de gestion du poids

nL4N40T0XX