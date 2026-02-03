LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Merck & Co, McDonald's, FedEx

3 février - Les contrats à terme qui suivent le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté mardi, se stabilisant après une session agitée, alors que les investisseurs se préparent à une avalanche de résultats d'entreprises attendus cette semaine. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Les contrats avec le gouvernement américain stimulent les ventes trimestrielles nL4N3YZ0PE

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - chute suite à la baisse des prévisions de bénéfices et de ventes pour 2026 nL4N3YZ0U8

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Hecla Mining HL.N :

** Coeur Mining CDE.N :

BUZZ - Les minières d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux étant en hausse après deux séances de déroute

nL4N3YZ0ST

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - En hausse après que la société de courtage BTIG ait relevé le prix à "acheter" (2 février) nL6N3YY0WK

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan ait relevé la note à "surpondérer" nL6N3YZ0MY

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux stocks de la Chine et à un sentiment de risque plus fort nL4N3YZ0W3

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Chute après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels malgré une hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3YZ0YH

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Gains après que Bernstein ait relevé la note à "surperformer" nL4N3YZ0WZ

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - baisse après la prévision de bénéfices pour 2026

nL4N3YZ0YI

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - Evercore repère une opportunité d'achat sur West Pharma dans un contexte de fortes prescriptions de Oral Wegovy

nL6N3YZ0RP

** DaVita Inc DVA.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL6N3YZ0R6

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3YZ131