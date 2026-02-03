LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Merck & Co, McDonald's, FedEx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 février - Les contrats à terme qui suivent le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté mardi, se stabilisant après une session agitée, alors que les investisseurs se préparent à une avalanche de résultats d'entreprises attendus cette semaine. .N
** Palantir Technologies Inc PLTR.O :
BUZZ - Les contrats avec le gouvernement américain stimulent les ventes trimestrielles nL4N3YZ0PE
** Merck & Co Inc MRK.N :
BUZZ - chute suite à la baisse des prévisions de bénéfices et de ventes pour 2026 nL4N3YZ0U8
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** Hecla Mining HL.N :
** Coeur Mining CDE.N :
BUZZ - Les minières d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux étant en hausse après deux séances de déroute
** McDonald's Corp MCD.N :
BUZZ - En hausse après que la société de courtage BTIG ait relevé le prix à "acheter" (2 février) nL6N3YY0WK
** SoFi Technologies Inc SOFI.O :
BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan ait relevé la note à "surpondérer" nL6N3YZ0MY
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux stocks de la Chine et à un sentiment de risque plus fort nL4N3YZ0W3
** PepsiCo Inc PEP.O :
BUZZ - Chute après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels malgré une hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3YZ0YH
** FedEx Corp FDX.N :
BUZZ - Gains après que Bernstein ait relevé la note à "surperformer" nL4N3YZ0WZ
** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :
BUZZ - baisse après la prévision de bénéfices pour 2026
** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :
BUZZ - Evercore repère une opportunité d'achat sur West Pharma dans un contexte de fortes prescriptions de Oral Wegovy
** DaVita Inc DVA.N :
BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL6N3YZ0R6
** Marathon Petroleum Corp MPC.N :
BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3YZ131
