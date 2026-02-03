 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Merck & Co, McDonald's, FedEx
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - Les contrats à terme qui suivent le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté mardi, se stabilisant après une session agitée, alors que les investisseurs se préparent à une avalanche de résultats d'entreprises attendus cette semaine. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Les contrats avec le gouvernement américain stimulent les ventes trimestrielles nL4N3YZ0PE

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - chute suite à la baisse des prévisions de bénéfices et de ventes pour 2026 nL4N3YZ0U8

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Hecla Mining HL.N :

** Coeur Mining CDE.N :

BUZZ - Les minières d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux étant en hausse après deux séances de déroute

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - En hausse après que la société de courtage BTIG ait relevé le prix à "acheter" (2 février) nL6N3YY0WK

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan ait relevé la note à "surpondérer" nL6N3YZ0MY

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux stocks de la Chine et à un sentiment de risque plus fort nL4N3YZ0W3

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Chute après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels malgré une hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3YZ0YH

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Gains après que Bernstein ait relevé la note à "surperformer" nL4N3YZ0WZ

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - baisse après la prévision de bénéfices pour 2026

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - Evercore repère une opportunité d'achat sur West Pharma dans un contexte de fortes prescriptions de Oral Wegovy

** DaVita Inc DVA.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL6N3YZ0R6

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - Gains après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3YZ131

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
94,810 USD NYSE +2,15%
ARCHER-DANIELS M
68,080 USD NYSE +1,16%
BHP GROUP SP ADR
69,390 USD NYSE +0,97%
COEUR MINING
20,320 USD NYSE -0,56%
DAVITA
111,120 USD NYSE +1,66%
FEDEX
335,235 USD NYSE +4,03%
FREEPORT MCMORAN
60,755 USD NYSE +0,92%
GOLD FIELDS SP ADR
49,970 USD NYSE -0,25%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,930 USD NYSE -1,90%
HECLA MINING
21,540 USD NYSE -4,31%
MARATHON PETRO
176,860 USD NYSE +0,41%
MCDONALD'S
318,490 USD NYSE +1,14%
MERCK
113,405 USD NYSE +2,77%
NEWMONT
112,845 USD NYSE +0,47%
PALANTIR TECHNOLOGIES
147,7600 USD NASDAQ 0,00%
PEPSICO
155,2000 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
66,59 USD Ice Europ +0,42%
Pétrole WTI
62,53 USD Ice Europ +1,03%
RIO TINTO SP ADR
92,530 USD NYSE +1,59%
SIBANYE STILLW
3,770 EUR Tradegate +5,90%
SIBANYE STILLW
4,2200 USD OTCBB 0,00%
SOFI TECH
22,0800 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHERN COPPER
192,620 USD NYSE +1,20%
WEST PHARMACEUTI
237,440 USD NYSE +2,70%
