LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-McDonald's, Lumentum, Humana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mercredi, les investisseurs s'étant retirés des actions liées à l'intelligence artificielle pour le deuxième jour, en raison des inquiétudes concernant les valorisations excessives et dans l'attente de données économiques pour obtenir des signes sur la santé du marché du travail américain. .N

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les actions européennes du secteur des puces sont touchées par un recul plus important du secteur technologique

nL8N3WH0ZD

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - chute après que les prévisions de revenus du 4ème trimestre aient été inférieures aux estimations nL6N3WH0K0

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Les actions grimpent après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait dépassé les estimations

nL6N3WH0KB

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations trimestrielles suite à des retards de livraison de GPU

nL6N3WH0K8

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - L'action progresse à la veille de la publication des résultats grâce à des stratégies de réduction nL6N3WG1XK

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Chute après avoir réduit les prévisions de ventes des magasins comparables pour l'année fiscale nL4N3WH0TG

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot augmente de plus de 1% sur l'aversion au risque et la pause du dollar

nL4N3WH0VX

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Chute alors que la FDA américaine rejette une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre une maladie nerveuse rare nL4N3WH0UQ

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Saut après des prévisions de revenus élevés pour le deuxième trimestre et des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes nL6N3WH0L7

** Upstart Holdings Inc UPST.O :

BUZZ - plonge après un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions au troisième trimestre et une réduction des prévisions pour l'année fiscale nL6N3WH0M0

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3WH0WX

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Caterpillar en raison de la croissance de la production d'énergie et des services

nL4N3WH0YE

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Glissement suite à une offre secondaire de 1 milliard de dollars par la famille de l'héritier Lauder nL6N3WH0NK