LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-McDonald's, Cloudflare, Mineurs d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 février - Les indices boursiers américains ont été modérés mercredi, les investisseurs attendant des données cruciales sur l'emploi, retardées par la fermeture partielle du gouvernement, tout en surveillant de près les résultats des entreprises. .N

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Les revenus de la crypto-monnaie sont décevants, poussant les actions à la baisse avant le marché nL4N3Z70JI

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - baisse après que la FDA ait refusé d'examiner la demande de vaccin contre la grippe nL6N3Z70DU

** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Le titre chute alors que la tempête hivernale et une concurrence plus rude pèsent sur les prévisions nL6N3Z70CJ

** Mattel Inc MAT.O :

BUZZ - Les actions chutent suite au blues des Barbies et à la baisse des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3Z70E3

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - Les bénéfices devraient être soutenus par les ventes américaines et internationales nL6N3Z6180

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

BUZZ - Les perspectives pour 2026 ne sont pas à la hauteur des estimations nL4N3Z70N5

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - S'envole grâce à de bonnes perspectives de ventes annuelles et au premier trimestre nL4N3Z70MS

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la faiblesse du dollar et de la baisse des rendements des bons du Trésor

nL4N3Z70PV

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que le dollar et les rendements baissent avant les données clés sur l'emploi aux Etats-Unis nL6N3Z70HO

** Freshworks Inc FRSH.O :

BUZZ - Baisse des prévisions de bénéfices annuels

nL4N3Z70SM

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Baisse après des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations pour 2026 nL4N3Z70VS

** BETA Technologies Inc BETA.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une participation d'Amazon

nL4N3Z70TB

** Upstream Bio Inc UPB.O :

BUZZ - Sursaut après que le médicament expérimental contre l'asthme se soit révélé prometteur lors d'une étude à mi-parcours nL4N3Z70WB

** Avantor Inc AVTR.N :

BUZZ - Chute; la société annonce un bénéfice du quatrième trimestre conforme aux attentes nL6N3Z70JX

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche suite à l'acquisition de Kodiak pour 2,25 milliards de dollars nL4N3Z70WC

** Curbline Properties Corp CURB.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à l'offre d'actions de 204 millions de dollars nL6N3Z70KX