LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-McCormick, Centessa, Apellis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les indices boursiers américains ont progressé mardi, les marchés accueillant favorablement un rapport signalant une désescalade potentielle dans le conflit du Moyen-Orient qui a entraîné le S&P 500 et le Dow vers leur plus forte baisse mensuelle depuis des années. .N
** McCormick & Company Inc MKC.N :
BUZZ - Le titre progresse alors qu'Unilever s'apprête à fusionner son activité alimentaire pour un montant de 60 milliards de dollars nL4N40J0PR
** Phreesia Inc PHR.N :
BUZZ - L'action chute suite à la baisse des perspectives de revenus pour 2027 nL6N40J0WG
** Emerson Electric Co EMR.N :
BUZZ - Gains après que Jefferies ait pris en charge la couverture avec la note 'achat' nL4N40J0RC
** Amphenol Corp APH.N :
BUZZ - Augmentation après que Jefferies ait pris en charge la couverture avec la note 'achat' nL4N40J0U0
** Allbirds Inc BIRD.O :
BUZZ - Augmentation suite à une transaction de 39 millions de dollars nL6N40J11G
** Rockwell Automation Inc ROK.N :
BUZZ - baisse après que Jefferies ait réduit sa notation à "conserver" nL4N40J0X3
**Affinity Bancshares Inc AFBI.O :
BUZZ - Montée après l'accord de rachat de Fidelity
nL6N40J13D
** Immunic Inc IMUX.O :
BUZZ - Remontée après l'embauche par le conseil d'administration d'un vétéran des médicaments contre la sclérose en plaques nL4N40J0WQ
** Constellation Energy Corp CEG.O :
BUZZ - baisse après avoir prévu un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 nL4N40J0WZ
** Vertiv Holdings Co VRT.N :
BUZZ - Chute après que Jefferies ait réduit la valeur de l'action à "hold" nL4N40J0YS
** Centessa Pharmaceuticals PLC CNTA.O :
BUZZ - bondit après qu'Eli Lilly ait accepté de racheter la société pour un montant pouvant aller jusqu'à 7,8 milliards de dollars nL4N40J0Y2
** Apellis Pharmaceuticals Inc PLS.O :
BUZZ - Le titre bondit après l'accord de rachat de 5,6 milliards de dollars par Biogen nL4N40J0YD
** APA Corp APA.O : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : ** Valero Energy Corp VLO.N : BUZZ - Les actions américaines du secteur de l'énergie sont en passe d'enregistrer un cinquième mois de gains alors que le conflit au Moyen-Orient pèse sur l'offre nL4N40J0ZK
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