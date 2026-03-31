Les marques Knorr et Maille changent de propriétaire

Les soupes Knorr et les moutardes Maille, marques du géant de l'hygiène et de l'alimentation Unilever, vont changer de propriétaire, dans le cadre d'un accord de fusion à plusieurs milliards de dollars avec le groupe américain McCormick & Company, a annoncé mardi l'entreprise britannique.

( AFP / JEFF PACHOUD )

La nouvelle entité, baptisée McCormick, réunira sous un même toit Knorr, Maille, la mayonnaise Hellmann's d'Unilever et les épices Ducros, les ingrédients de pâtisserie Vahiné et la moutarde French's de McCormick.

Cette fusion, qui doit être achevée mi‑2027, donnera naissance à "un géant mondial des saveurs" dont les marques ont généré en 2025 "20 milliards de dollars (17,4 milliards d'euros) de chiffre d'affaires", se félicite Unilever dans un communiqué commun.

Séparé de sa division alimentation, le groupe britannique deviendra pour sa part une entreprise presque entièrement tournée vers les cosmétiques, l'hygiène et l'entretien de la maison, grâce à des marques comme les savons Dove et les déodorants Axe.

La transaction valorise la division alimentation d'Unilever à hauteur de 44,8 milliards de dollars (39 milliards d'euros), selon le communiqué.

Sous la pression d'investisseurs, dont le fonds activiste Trian du milliardaire américain Nelson Peltz, pour améliorer les performances, Unilever avait présenté en 2024 un plan stratégique pour se focaliser sur 30 marques "motrices".

Dans ce cadre, il avait déjà bouclé en décembre dernier la scission de sa division glaces (Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's), sous le nom "The Magnum Ice Cream Company".

Unilever avait indiqué le mois dernier, lors de la publication de ses résultats, vouloir se focaliser davantage sur le segment "beauté" et celui dédié aux "bien-être et soins de la personne", mais aussi sur le haut de gamme et le commerce en ligne.

A périmètre constant, c'est-à-dire en ne regardant que le portefeuille de marques qu'il conservait fin 2025, le groupe britannique a dégagé l'an passé un bénéfice de 5,7 milliards d'euros, sur un chiffre d'affaires de 50,5 milliards d'euros.

Sa division alimentaire a généré 12,9 milliards d'euros de revenus.

McCormick, qui emploie plus de 14.000 personnes dans le monde, a de son côté généré environ 7 milliards de dollars (6 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en 2025, selon son site internet.