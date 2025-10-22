LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mattel, Alphabet, GE Vernova

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - Wall Street a reculé mercredi, plombé par les perspectives décevantes de Netflix , qui ont freiné le sentiment alors que les investisseurs se préparaient aux résultats de Tesla attendus après la cloche de fermeture et passaient au crible une vague de rapports d'entreprise. .N

A 1330 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,73% à 46 579,85. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,89% à 6 675,11, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,54% à 22 600,79.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Intuitive Surgical Inc ISRG.OQ , en hausse de 13,5% ** Avery Dennison Corp AVY.N , + 9,1% ** Boston Scientific Corp BSX.N , +4,6%

Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Netflix Inc NFLX.OQ , en baisse de 10,2% ** Lennox International Inc LII.N , en baisse de 8,8% ** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , en baisse de 7,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Winnebago Industries Inc WGO.N , en hausse de 26,2% ** Bally's Corp BALY.N , en hausse de 15,8% ** Travel + Leisure Co TNL.N , plus 15,7%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Oklo Inc OKLO.N , en baisse de 17,0% ** D-Wave Quantum Inc QBTS.N , en baisse de 16,4% ** SES AI Corp SES.N , en baisse de 15,5%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Beneficient BENF.OQ , en hausse de 115,6% ** AiRWA Inc YYAI.OQ , en hausse de 87,9% ** Applied DNA Sciences Inc BNBX.OQ , + 65,5%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.OQ , en baisse de 54,8% ** Alector Inc ALEC.OQ , en baisse de 50,2% ** OBOOK Holdings Inc OWLS.OQ , en baisse de 48,3%

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les semi-conducteurs européens sont entraînés par les résultats trimestriels plus faibles de Texas Instruments

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Hausse suite à des rapports sur des discussions avec Anthropic pour un accord sur le cloud nL4N3W317L

** Mattel Inc MAT.O :

BUZZ - Baisse des résultats du 3ème trimestre par rapport aux estimations nL6N3W30TR

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Hausse après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3W30KG

** Krispy Kreme Inc DNUT.O :

BUZZ - Les détaillants Beyond Meat et Krispy Kreme, fortement vendus à découvert, poursuivent leurs gains récents

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - Baisse après l'abandon du développement d'un médicament contre l'obésité nL4N3W3134

** Teck Resources Ltd TECK.O :

BUZZ - Hausse des bénéfices au troisième trimestre

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3W30J0

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - Jefferies ramène Commercial Metals à 'hold' pour des raisons d'endettement nL4N3W30NU

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que Jana Partners ait révélé sa participation nL6N3W30IL

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3W30O3

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Hausse après des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux attentes et une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL6N3W30OG

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Baisse après une vente d'obligations convertibles d'un milliard de dollars revue à la hausse et une émission directe d'actions nL6N3W30IV

** AT&T Inc T.N :

BUZZ - En hausse après avoir battu les estimations du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au troisième trimestre

** Capital One Financial Corp COF.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes et un rachat d'actions de 16 milliards de dollars

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent sont en baisse, les prix des métaux reculent en raison de la force du dollar américain

** Alector Inc ALEC.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament contre la démence qui ne parvient pas à ralentir la progression de la maladie

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain se raffermit et que les investisseurs prennent leurs bénéfices

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Chute suite à des prévisions négatives pour le quatrième trimestre nL4N3W313I

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Monte en flèche après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes et la révision à la hausse de ses perspectives pour l'année en cours nL4N3W30QU

** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O :

BUZZ - Chute après une offre secondaire de 90 millions de dollars nL6N3W30K7

** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat d'Alkermes pour 2,1 milliards de dollars nL4N3W313W

** Teledyne Technologies Inc TDY.N :

BUZZ - S'attend à un impact à court terme sur les nouveaux contrats; les actions chutent nL4N3W314Q

** Ivanhoe Electric Inc IE.N :

BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 150 millions de dollars revue à la hausse nL6N3W30LL

** Amphenol Corp APH.N :

BUZZ - Gagne après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3W313S

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Remontée après la signature d'un contrat de location d'une usine d'IA de 5 milliards de dollars nL6N3W30LN

** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL6N3W30L4

** Winnebago Industries Inc WGO.N :

BUZZ - Hausse après des résultats du 4ème trimestre supérieurs aux attentes nL6N3W30KX

** Middlefield Banc Corp MBCN.O :

BUZZ - Bondit suite à l'accord de rachat de 299 millions de dollars avec Farmers National nL4N3W10S2

** Avery Dennison Corp AVY.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes nL4N3W310R

** Healthcare Services Group Inc HCSG.O :

BUZZ - Remontée après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes nL6N3W30MZ

** Western Alliance Bancorp WAL.N :

BUZZ - Remontée après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3W30NH

** Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.N :

BUZZ - Chute après que l'entreprise ait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3W30YN

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - En hausse; Benchmark relève son objectif de cours

** Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O :

BUZZ - Chute après que le médicament contre la fibrose kystique n'ait pas montré d'amélioration dans l'analyse initiale

** PACCAR Inc PCAR.O :

BUZZ - Les courtiers relèvent l'objectif de cours de PACCAR en raison de son avantage tarifaire et des perspectives optimistes pour les camions en 2026 nL4N3W314M

** CME Group Inc CME.O :

BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre

nL4N3W3143

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - Beyond Meat, un titre fortement vendu à découvert et prisé des investisseurs particuliers, s'envole alors que ces derniers affluent. nL4N3W311P

** Lennox International Inc LII.N :

BUZZ - Chute après une réduction des prévisions de bénéfices pour l'année en cours nL4N3W30YM

** OFG Bancorp OFG.N :

BUZZ - La banque portoricaine OFG Bancorp chute après une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre nL6N3W30QA

** Stifel Financial Corp SF.N :

BUZZ - En hausse grâce à des résultats trimestriels optimistes nL6N3W30RX

** Norwood Financial Corp NWFL.O :

BUZZ - La société mère de Wayne Bank progresse après des résultats trimestriels optimistes nL6N3W30T5

** EQT Corp EQT.N :

BUZZ - Baisse alors que l'entreprise d'énergie abaisse ses prévisions, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL6N3W30UE