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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Marvell Technology, Tempus AI, Energy Vault
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse jeudi, après avoir progressé lors de la session précédente, alors que des fissures sont apparues dans le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs ont analysé une inflation en ligne. .N

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan ait attribué la mention "surpondéré" nL4N40S0BC

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Chute après que la hausse des coûts ait entraîné une perte trimestrielle nL6N40S0DQ

** Hormel Foods Corp HRL.N :

BUZZ - baisse; JP Morgan rétrograde la note à "neutre", réduit le PT nL6N40S0I7

** STAAR Surgical Co STAA.O :

BUZZ - bondit après un chiffre d'affaires préliminaire supérieur à celui du premier trimestre nL6N40S0JU

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Les objectifs de bénéfices sont 'hautement réalisables', selon Jefferies nL4N40S0LV

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En hausse après que Reuters ait rapporté que l'entreprise dirigée par Musk développait un véhicule électrique plus petit et moins cher nL4N40S0L0

** IDEAYA Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - En hausse après un accord avec AstraZeneca pour tester une combinaison de médicaments contre le cancer du poumon

nL4N40S0PX

** Whitestone REIT WSR.N :

BUZZ - Montée après l'accord d'acquisition de 1,7 milliard de dollars avec Ares nL4N40S0R1

** Richardson Electronics Ltd RELL.O :

BUZZ - Gains après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé nL6N40S0P7

** C4 Therapeutics Inc CCCC.O :

BUZZ - Gains après la signature d'un accord de 1 milliard de dollars avec Roche pour un médicament contre le cancer

nL4N40S0TW

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

BUZZ - Hausse après que Gilead ait payé 45 millions de dollars pour un médicament expérimental contre le cancer

nL4N40S0V1

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Gains après l'annonce d'une découverte de pétrole dans le Golfe du Mexique nL4N40S0UR

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT de Caterpillar en raison d'une forte demande nL4N40S0TI

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Hausse après un accord de 21 milliards de dollars avec Meta sur le cloud AI nL6N40S0PP

** New Era Energy & Digital Inc NUAI.O :

BUZZ - Glisse après une vente d'actions de 100 millions de dollars nL6N40S0PS

** BlackBerry Ltd BB.N :

BUZZ - Gagne du terrain après des prévisions de revenus optimistes pour le premier trimestre nL6N40S0Q6

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - baisse après un recul des ventes au 4ème trimestre

nL6N40S0A1

** GoodRx Holdings Inc GDRX.O :

BUZZ - Augmente après avoir offert des médicaments pour la perte de poids de Lilly à des prix réduits pour les personnes qui les payent elles-mêmes nL4N40S0XR

** Galmed Pharmaceuticals Ltd GLMD.O :

BUZZ - S'envole grâce à des données de laboratoire sur une nouvelle version d'un médicament expérimental pénétrant dans le cerveau nL4N40S0YZ

** Simply Good Foods Co SMPL.O :

BUZZ - baisse après une réduction des prévisions de ventes annuelles nL6N40S0QR

** Forte Biosciences Inc FBRX.O :

BUZZ - Gains en pré-marché après une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N40S0RC

** Bullish BLSH.N :

BUZZ - Baisse des actions après que Rosenblatt ait abaissé sa notation nL4N40S10V

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Hausse après que Barclays ait relevé sa note à "surpondérer" nL4N40S11R

** Tempus AI Inc TEM.O :

BUZZ - Hausse après l'extension du partenariat avec Gilead pour la recherche sur le cancer nL4N40S11A

** Energy Vault Holdings Inc NRGV.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir annoncé l'acquisition de 850 MW de batteries de stockage au Japon nL4N4081NK

Véhicules électriques

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APPLIED DIGITAL
25,9150 USD NASDAQ -6,75%
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157,710 USD NYSE +4,97%
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