LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lululemon, Mineurs d'or, Mineurs d'argent
12/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

12 décembre - Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté vendredi, les résultats du fabricant de puces Broadcom ayant suscité de nouvelles inquiétudes concernant une bulle potentielle de l'intelligence artificielle, ce qui a atténué l'optimisme des investisseurs à la suite d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale moins ferme plus tôt dans la semaine. .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Les actions grimpent après le départ du directeur général et les prévisions de bénéfices nL6N3XI0HS

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente suite aux paris sur la baisse des taux d'intérêt nL6N3XI0JH

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent en suivant des prix records nL4N3XI0O4

** Applied Therapeutics Inc APLT.O :

BUZZ - plonge après que Cycle Group au Royaume-Uni ait acheté la société nL6N3XI0JB

** Canopy Growth Corp CGC.O :

** Canopy Growth Corp CRON.O :

** Tilray Brands Inc TLRY.O :

** Sundial Growers Inc SNDL.O : BUZZ - Les actions du secteur de la marijuana grimpent après que Trump ait envisagé d'assouplir les restrictions sur la marijuana

** Mitek Systems Inc MITK.O :

BUZZ - Les résultats positifs du 4ème trimestre entraînent une hausse des actions nL4N3XI0PY

** Quanex Building Products Corp NX.N :

BUZZ - Hausse après les résultats positifs du 4ème trimestre

** Badger Meter Inc BMI.N :

BUZZ - Jefferies commence à acheter Badger Meter, Watts Water avec 'hold' nL4N3XI0SI

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - JP Morgan relève l'objectif de cours d'Alphabet sur fond d'optimisme pour l'IA nL4N3XI0SH

** Shoe Carnival Inc SCVL.O :

BUZZ - Hausse du titre après la déclaration d'un dividende trimestriel en espèces et d'un nouveau programme de rachat d'actions nL4N3XB0W5

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

BUZZ - TD Cowen augmente l'objectif de cours d'Exxon en raison de l'augmentation des gains dans la région du Permien

** Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N :

BUZZ - Jefferies commence à acheter Zurn Elkay Water Solutions; les actions augmentent nL4N3XI0U1

** Johnson Outdoors Inc JOUT.O :

BUZZ - Hausse du titre grâce à la croissance du chiffre d'affaires trimestriel nL6N3XI0MH

