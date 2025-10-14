LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Johnson & Johnson, General Motors, BlackRock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en baisse ce mardi, lestés par de nouvelles inquiétudes concernant un éventuel conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les investisseurs analysaient les résultats des principales banques américaines qui ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre. .N
** JPMorgan Chase & Co JPM.N :
** Wells Fargo & Co WFC.N :
BUZZ - Gain après les résultats trimestriels nL3N3VV0WR
** Johnson & Johnson JNJ.N :
BUZZ - Gain après avoir revu à la hausse les prévisions de ventes pour 2025 nL3N3VV0P3
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
** APA Corp APA.O :
BUZZ - Les entreprises pétrolières américaines chutent sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine
nL3N3VV0NP
** Polaris Inc PII.N :
BUZZ - La société Polaris Inc PII.N monte en puissance grâce à son projet de séparation de son unité de motos indiennes
nL3N3VV0NV
** Goldman Sachs Group Inc GS.N :
BUZZ - Le chiffre d'affaires augmente de 11% nL6N3VU0RS
** PotlatchDeltic Corp PCH.O :
BUZZ - Gains sur l'accord de fusion de 8,2 milliards de dollars avec Rayonier nL3N3VV0P4
** Domino's Pizza Inc DPZ.O :
BUZZ - Gains après la publication des résultats du 3ème trimestre nL6N3VV0KA
** General Motors Co GM.N :
BUZZ - Chute après une charge de 1,6 milliard de dollars pour le réalignement de la capacité des véhicules électriques
nL3N3VV0U9
** Pattern Group Inc PTRN.O :
BUZZ - Les courtiers lancent une couverture avec des notations haussières nL6N3VV0K5
** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :
BUZZ - Remonte après avoir dévoilé les progrès réalisés sur les puces destinées à l'infrastructure des centres de données de Nvidia nL3N3VV0SJ
** Novavax Inc NVAX.O :
BUZZ - Chute après que le principal investisseur ait demandé la vente de la société en raison de la médiocrité du déploiement de l'injection COVID nL3N3VU0JJ
** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :
BUZZ - Hausse grâce à un partenariat avec Oracle dans le domaine des puces d'intelligence artificielle nL3N3VV0PO
** BlackRock Inc BLK.N :
BUZZ - baisse après les résultats du 3ème trimestre
nL6N3VV0OV
