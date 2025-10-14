 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Johnson & Johnson, General Motors, BlackRock
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

14 octobre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en baisse ce mardi, lestés par de nouvelles inquiétudes concernant un éventuel conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que les investisseurs analysaient les résultats des principales banques américaines qui ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre. .N

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - Gain après les résultats trimestriels nL3N3VV0WR

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Gain après avoir revu à la hausse les prévisions de ventes pour 2025 nL3N3VV0P3

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les entreprises pétrolières américaines chutent sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine

nL3N3VV0NP

** Polaris Inc PII.N :

BUZZ - La société Polaris Inc PII.N monte en puissance grâce à son projet de séparation de son unité de motos indiennes

nL3N3VV0NV

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires augmente de 11% nL6N3VU0RS

** PotlatchDeltic Corp PCH.O :

BUZZ - Gains sur l'accord de fusion de 8,2 milliards de dollars avec Rayonier nL3N3VV0P4

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - Gains après la publication des résultats du 3ème trimestre nL6N3VV0KA

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Chute après une charge de 1,6 milliard de dollars pour le réalignement de la capacité des véhicules électriques

nL3N3VV0U9

** Pattern Group Inc PTRN.O :

BUZZ - Les courtiers lancent une couverture avec des notations haussières nL6N3VV0K5

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - Remonte après avoir dévoilé les progrès réalisés sur les puces destinées à l'infrastructure des centres de données de Nvidia nL3N3VV0SJ

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - Chute après que le principal investisseur ait demandé la vente de la société en raison de la médiocrité du déploiement de l'injection COVID nL3N3VU0JJ

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Hausse grâce à un partenariat avec Oracle dans le domaine des puces d'intelligence artificielle nL3N3VV0PO

** BlackRock Inc BLK.N :

BUZZ - baisse après les résultats du 3ème trimestre

nL6N3VV0OV

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
238,6000 USD NASDAQ +9,40%
APA
23,2400 USD NASDAQ +1,44%
BLACKROCK
1 203,520 USD NYSE +0,72%
CHEVRON
152,160 USD NYSE -0,23%
DEERE & CO
448,630 USD NYSE +0,12%
DOMINO'S PIZZA
417,4600 USD NASDAQ -1,60%
EXXON MOBIL
111,650 USD NYSE -0,59%
GENERAL MOTORS
57,820 USD NYSE +1,17%
GOLDMAN SACHS GR
768,650 USD NYSE -0,32%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX -0,59%
JOHNSON&JOHNSON
191,200 USD NYSE +0,21%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
NAVITAS SEMICOND
15,1600 USD NASDAQ +20,60%
NOVAVAX
8,9100 USD NASDAQ +0,22%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,900 USD NYSE -0,90%
PATTERN GRP RG-A
14,0000 USD NASDAQ -0,07%
POLARIS
65,960 USD NYSE -5,64%
POTLATCHDELTIC
41,1500 USD NASDAQ +0,44%
Pétrole Brent
62,44 USD Ice Europ -0,05%
Pétrole WTI
58,83 USD Ice Europ +0,12%
WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
WESTINGHOUSE AIR
197,230 USD NYSE +0,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
