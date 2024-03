LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-J.Jill, LivaNova, International Paper

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 20 mars - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont peu varié mercredi, les investisseurs attendant la conclusion de la réunion de la Réserve fédérale qui devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés et donner des indications sur la trajectoire de sa politique monétaire. .N A 12:07 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,02% à 39 118,45. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,02% à 5 177,51 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,02% à 16 162,857. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** ChipotleMexicanGrill CMG.N , en hausse de 4,6% ** FMC Corp FMC.N , en hausse de 3,9% **AmericanAirlinesGroup AAL.O , en hausse de 3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Equinix Inc EQIX.OQ , en baisse de 5 % **SuperMicroComputer SMCI.OQ , en baisse de 4,9 % ** Insulet Corp PODD.OQ , en baisse de 4,2 % Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Annovis Bio Ord ANVS.N , plus 33,3% ** SkillsoftCorp SKIL.N , plus 12,3% ** TopgolfCallawayBrands MODG.N , plus 12,2% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** NuscalePower <SMR .N>, en baisse de 28,4% ** AevaTechnologies AEVA.N , en baisse de 12,5% ** Signet Jewelers SIG.N , en baisse de 11,1% Les deux principales hausses du Nasdaq .PG.O : ** X T L Biopharmaceuticals Adr XTLB.O , + 96,2% ** TreasureGlobal Ord TGL.O , + 35,8% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** LifecoreBiomedical LFCR.O , en baisse de 32,8 % ** AirshipAIHoldings AISP.O , en baisse de 16,7 % ** AptorumGroup <APM .O>, en baisse de 16,1 % ** Tencent Music Entertainment Group TME.N : +3,7% BUZZ - Un record grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à la moyenne nL2N3FY0I4 ** Riot Platforms Inc RIOT.O : +6,9% BUZZ - Hausse de l'action JPM qui passe à "surperformer" nL3N3FY1JR ** Nasdaq Inc NDAQ.O : baisse de 2,4% BUZZ - Baisse: Borse Dubai vend une participation de 1,6 milliards de dollars nL3N3FY1NA ** Fusion Fuel Green PLC HTOO.O : en hausse de 9,4% BUZZ - Hausse suite à l'approbation provisoire des fonds de subvention nL3N3FY1Q9 ** Intel Corp INTC.O : +0,1 BUZZ - En hausse après l'obtention d'une aide de 20 milliards de dollars pour stimuler la production de puces aux Etats-Unis nL3N3FY1OK ** Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : + 26,7 BUZZ - En hausse suite à la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année précédente nL3N3FY1SX ** Wells Fargo & Co WFC.N : baisse de 0,3% BUZZ - baisse après la rétrogradation de Citigroup à neutre nL3N3FY1Z3 ** Astera Labs Inc ALAB.O : stable BUZZ - L'introduction en bourse de la société a dépassé l'objectif fixé nL2N3FY1DE ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : baisse de 5,0 BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 1,8 milliards de dollars nL2N3FY0ML ** Mobileye Global Inc MBLY.O : +6,1% BUZZ - La société Mobileye Global Inc MBLY.O en hausse de 6,1% BUZZ - La société Mobileye Global Inc MBLY.O en hausse de 6,1% nL3N3FY284 ** General Mills Inc GIS.N : + 1,8 BUZZ - Hausse grâce à une baisse des ventes moins importante que prévu au 3ème trimestre et à des bénéfices en hausse nL3N3FY2PU ** PDD Holdings Inc PDD.O : +1,8% BUZZ - En hausse suite à la publication de résultats supérieurs à ceux du T4 nL3N3FY2B2 ** Best Buy Co Inc BBY.N : +1,8% BUZZ - Le titre s'apprécie après que Telsey Advisory Group l'ait relevé à "surperformer" * Best Buy Co Inc BBY.N : + 1,8 nL3N3FY2TD ** Delek US Holdings Inc DK.N : +0,6% ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : baisse de 0,2% ** PBF Energy Inc PBF.N : en hausse de 0,1% ** Phillips 66 PSX.N : hausse de 0,2% BUZZ - Wells Fargo relève ses prévisions pour les raffineurs américains; prévoit un solide T2 nL3N3FY28B ** Acelyrin Inc SLRN.O : + 6,0 BUZZ - Hausse des résultats positifs pour son médicament contre les maladies de l'oeil nL3N3FY2A5 ** Signet Jewelers Ltd SIG.N : baisse de 11,1 BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus annuels inférieures aux estimations nL3N3FY2EG ** Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : baisse de 15,1 BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 75 millions de dollars nL2N3FY102 ** Enservco Corp ENSV.N : + 8,5 BUZZ - Acquisition de la société de logistique énergétique Buckshot, les actions augmentent nL3N3FY2G2 ** Hess Corp HES.N : baisse de 1,8% ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 1,2 BUZZ - Mizuho relève ses prévisions sur Hess et Chevron, l'opération devrait se concrétiser nL3N3FY2FH ** Equinix Inc EQIX.O : baisse de 4,8 BUZZ - Le titre Equinix Inc EQIX.O en baisse de 4,8% nL3N3FY328 ** J.Jill Inc JILL.N : +6,7% BUZZ - Hausse après les résultats du 4ème trimestre nL3N3FY2LS ** LivaNova PLC LIVN.O : +13,2% BUZZ - Hausse après les résultats du 4ème trimestre * LivaNova PLC <LIVN.O.: +13,2% BUZZ - Hausse après les résultats du 4ème trimestre nL3N3FY2WX ** International Paper Co IP.N : + 0,1% BUZZ - Gains sur Citigroup après le changement de directeur général nL3N3FY2WM ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 0.7% ** Hess Corp HES.N : baisse de 1,8% *diamondback Energy Inc FANG.O : baisse de 1,0%* APA Corp *aPA Corp APA.O : hausse de 0,3%* Diamondback Energy Inc FANG.O : baisse de 1,0 BUZZ - Le secteur américain de l'énergie dérape dans l'attente de la décision de la Fed nL3N3FY31T ** BioNTech SE BNTX.O : baisse de 6,6% BUZZ - Baisse des prévisions de revenus pour 2024 nL3N3FY31L Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,33 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,10 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,13 Energie .SPNY en baisse de 0,55 Finance .SPSY en hausse de 0,35 Santé .SPXHC en baisse de 0,57 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,47 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,14% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,23 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,43 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,03%