CAC 40
7 875,32
+1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intel, Nike, Aptevo
18/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

18 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq atteignant des niveaux record au lendemain de la réduction d'un quart de point du taux d'intérêt de la banque centrale américaine, la première de l'année. .N

** Nanobiotix SA < NBTX.O >:

BUZZ - Sauts après des données positives pour une thérapie contre le cancer de la peau nL3N3V50R0

** Nike Inc < NKE.N >:

BUZZ - L'action progresse après que RBC l'ait reclassée à "surperformer" et ait relevé ses prévisions nL6N3V50J3

** Aptevo Therapeutics Inc < APVO.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après que l'investisseur milliardaire ait révélé sa participation

nL3N3V50RT

** Red Cat Holdings Inc < RCAT.O >:

BUZZ - Glisse sur une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N3V50JS

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - bondit suite au plan de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans l'entreprise; AMD, TSMC chutent nL3N3V50TU

** Darden Restaurants Inc < DRI.N >:

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels nL6N3V50K9

Valeurs associées

APTEVO THERPTCS
1,4100 USD NASDAQ -6,00%
DARDEN RESTAURAN
208,860 USD NYSE -0,56%
INTEL
24,9000 USD NASDAQ -1,46%
NANOBIOTIX
10,5000 EUR Euronext Paris +15,89%
NANOBIOTIX SP ADS
10,5700 USD NASDAQ +5,49%
NIKE -B-
72,315 USD NYSE -0,57%
NVIDIA
170,2900 USD NASDAQ -2,62%
RED CAT HOLDINGS
11,2700 USD NASDAQ +4,06%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

