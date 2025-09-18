information fournie par Reuters • 18/09/2025 à 13:37

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intel, Nike, Aptevo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq atteignant des niveaux record au lendemain de la réduction d'un quart de point du taux d'intérêt de la banque centrale américaine, la première de l'année. .N

** Nanobiotix SA < NBTX.O >:

BUZZ - Sauts après des données positives pour une thérapie contre le cancer de la peau nL3N3V50R0

** Nike Inc < NKE.N >:

BUZZ - L'action progresse après que RBC l'ait reclassée à "surperformer" et ait relevé ses prévisions nL6N3V50J3

** Aptevo Therapeutics Inc < APVO.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après que l'investisseur milliardaire ait révélé sa participation

nL3N3V50RT

** Red Cat Holdings Inc < RCAT.O >:

BUZZ - Glisse sur une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N3V50JS

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - bondit suite au plan de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans l'entreprise; AMD, TSMC chutent nL3N3V50TU

** Darden Restaurants Inc < DRI.N >:

BUZZ - chute après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels nL6N3V50K9