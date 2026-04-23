LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-IBM, American Airlines, Texas Instruments

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* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, les investisseurs hésitant à prolonger la récente reprise des actions en l'absence de signaux clairs sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran, tandis qu'une série de résultats mitigés a encore affaibli le sentiment. .N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute en raison de l'augmentation du plan de dépenses pour 2026 qui a éclipsé les résultats positifs du premier trimestre nL4N4160OZ

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - chute en raison du ralentissement de la croissance des logiciels et de la montée des inquiétudes concernant l'intelligence artificielle nL6N4160JI

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Gains alors que Musk choisit le processus 14A pour Tesla nL4N4160Q3

** CSX Corp CSX.O :

BUZZ - monte après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice plus élevés au premier trimestre nL6N4160NH

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Glisse alors que les retards dans la conclusion de contrats au Moyen-Orient ont affecté le chiffre d'affaires du 1er trimestre nL6N4160HC

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Les prévisions de revenus annuels sont inférieures aux estimations; les actions baissent nL4N4160XK

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Bondit alors que la forte demande de puces alimente de solides perspectives pour le T2 nL4N4160KR

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

nL6N4160OE

** Microsoft Corp MSFT.O : ** Adobe Inc ADBE.O : ** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : ** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Les sociétés américaines de logiciels reculent après les faibles résultats d'IBM et de ServiceNow au premier trimestre nL6N4160P0

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Les actions chutent après la nomination d'un ancien dirigeant de Nike au poste de directeur général nL4N4160KQ

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Les bénéfices sont attendus en hausse au 1er trimestre nL6N4151C7

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Baisse de l'action après une levée de fonds de 225 millions de dollars pour un médicament contre les maladies du foie nL6N4160RI

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un rachat d'actions de 25 milliards de dollars nL4N4160ZB

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - annonce un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes; baisse des actions nL4N4160W7

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N4160ST

** Quantumscape Corp QS.O :

BUZZ - S'envole après une perte plus faible au premier trimestre nL4N4160RQ

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - chute suite à une baisse des bénéfices au premier trimestre nL6N4160T2

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - bondit après des résultats trimestriels en hausse

nL4N41616M

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - TD Cowen relève le PT de Regeneron sur le potentiel énorme du médicament contre la myasthénie nL4N41617F

** Microchip Technology Inc MCHP.O : ** Analog Devices Inc ADI.O : ** ON Semiconductor Corp ON.O : ** NXP Semiconductor NV NXPI.O :

BUZZ - Les titres de puces gagnent après les fortes prévisions de Texas Instruments nL4N41617V

** Helix Energy Solutions Group Inc HLX.N :

BUZZ - Hausse après l'accord de fusion entièrement en actions avec Hornbeck Offshore nL6N4160TD

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - En hausse après des ventes préliminaires supérieures aux estimations pour le premier trimestre nL6N4160U2

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes pour le premier trimestre nL6N4160UE

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et battu ses résultats trimestriels

nL6N4160UQ

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les minières aurifères cotées en bourse aux Etats-Unis chutent en raison de la baisse des prix des lingots nL4N4161AZ

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N4161BH

** Roper Technologies Inc ROP.O :

BUZZ - Le chiffre d'affaires est supérieur aux estimations et les prévisions de bénéfices sont revues à la hausse, les actions augmentent nL6N4160V7

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Gains suite à un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre nL4N4161CK

** Helen of Troy Ltd HELE.O :

BUZZ - Hausse de l'action après des bénéfices annuels et des prévisions de ventes optimistes nL6N4160TG

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O :

BUZZ - Hausse de l'action après des ventes et des bénéfices optimistes au premier trimestre nL6N4160VV

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Remontée après la signature d'un bail de 15 ans pour un centre de données nL6N4160WF

** American Airlines Group Inc AAL.O :

BUZZ - Monte après la publication de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL6N4160V2

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - baisse après avoir réduit les prévisions de production de Grasberg nL4N4161ID

** Tilray Brands Inc TLRY.O : ** Aurora Cannabis Inc ACB.O : ** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.N : BUZZ - Les valeurs du pot augmentent alors que les États-Unis reclassent la marijuana médicale autorisée par l'État comme une drogue moins dangereuse nL4N4161LJ