LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Humana, Boeing, Tesla

25 janvier - Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi après que les données reflétant une forte performance économique au quatrième trimestre aient renforcé les espoirs d'un atterrissage en douceur, tandis que l'avertissement de croissance de Tesla a freiné l'enthousiasme des investisseurs. .N À 13:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,10% à 37 842,96. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,18% à 4 877,19 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,03% à 15 486,028. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** United Rentals URI.N , en hausse de 13,2% ** International Business Machines IBM.N , en hausse de 10,3% ** American Airlines Group AAL.O , en hausse de 10,2% Les deux premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Humana Inc HUM.N , en baisse de 11,5% ** UnitedHealth Group UNH.N , en baisse de 6,4% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** MarineMax HZO.N , en baisse de 19,1% Les plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Processa Pharmaceuticals PCSA.O , en hausse de 103,4% ** American Superconductor Corp AMSC.O : plus 29,5% BUZZ - En hausse suite à la réduction de la perte du 3ème trimestre et à l'augmentation du chiffre d'affaires nL4N3EF2BW ** Boeing Co BA.N : en baisse de 6,3% BUZZ - Les techs de plus en plus baissières sur la FAA, les influences d'American Airlines nL1N3ED1RN ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 12,5% BUZZ - Baisse après que Musk ait mis en garde contre la lenteur de la croissance des ventes nL4N3EF2J7 ** Paramount Global PARA.O : +3,1% BUZZ - Hausse suite à l'offre de David Ellison sur le propriétaire de la société nL4N3EF2GI ** TAL Education Group TAL.N : +7,6% BUZZ - Hausse suite à une amélioration du chiffre d'affaires au 3ème trimestre nL4N3EF2HK ** Las Vegas Sands Corp LVS.N : +0,7% BUZZ - En hausse après avoir annoncé un bénéfice au 4ème trimestre par rapport à la perte de l'année précédente nL4N3EF2I4 ** Liquidia Corp LQDA.O : baisse de 3,7% BUZZ - baisse car la FDA continue d'examiner son médicament contre l'hypertension pulmonaire nL4N3EF2S2 ** Humana Inc HUM.N : baisse de 11,5% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis deux ans suite à un avertissement sur les bénéfices de 2025 nL4N3EF3RF ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : baisse de 6,4 ** CVS Health Corp CVS.N : baisse de 4,0 *cigna Group CI.N : baisse de 3,0% * Centene Corp ** Centene Corp CNC.N : -3,6% BUZZ - Les assureurs santé américains chutent après que Humana ait mis en garde contre un impact sur les bénéfices de 2025 nL4N3EF3RH ** Comcast Corp CMCSA.O : en hausse de 3,9% BUZZ - Gains après que les revenus du 4ème trimestre aient dépassé les attentes nL4N3EF2QR ** Northrop Grumman Corp NOC.N : en baisse de 6,1% BUZZ - Chute après la publication d'une perte au 4ème trimestre sur la charge du bombardier B-21 nL4N3EF2X5 ** LAVA Therapeutics N.V. LVTX.O : + 37,7 % BUZZ - Hausse suite au partenariat avec Merck pour le traitement du cancer de la prostate nL4N3EF322 ** BlackBerry Ltd BB.N : +2,9% BUZZ - Hausse de l'action après l'augmentation de la dette convertible nL1N3EF13O ** OrthoPediatrics Corp KIDS.O : baisse de 4,3% BUZZ - Chute après que Truist ait rétrogradé l'action à 'hold' et réduit les prévisions nL4N3EF32C ** Valero Energy Corp VLO.N : +2,9% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le 4ème trimestre nL4N3EF3TS ** MarineMax Inc HZO.N : baisse de 19,1% BUZZ - Baisse après avoir manqué les bénéfices du T1 nL4N3EF36W ** ServiceNow Inc NOW.N : +0,1% BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre et de prévisions optimistes nL4N3EF36M ** NextEra Energy Inc NEE.N : +0,4% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre, prévisions à la hausse nL4N3EF2PD ** Sherwin-Williams Co SHW.N : baisse de 1.1% BUZZ - Chute après la publication d'un bénéfice inférieur au 4ème trimestre nL4N3EE4EV ** Vera Therapeutics Inc VERA.O : + 39,5 % BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an grâce aux résultats d'une nouvelle étude sur un médicament contre les maladies rénales nL4N3EF3VT ** Lam Research Corp LRCX.O : + 3,3 % BUZZ - Hausse grâce à des prévisions optimistes et à la publication de résultats supérieurs à ceux du deuxième trimestre nL4N3EF3FB ** Blackstone Inc BX.N : +2,8% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3EF3HO ** Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.O : + 103,4 % BUZZ - Hausse après une étude préliminaire prometteuse sur un traitement contre le cancer nL4N3EF3VC ** ResMed Inc RMD.N : + 6,2 % BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de résultats pour le deuxième trimestre nL4N3EF2LK ** United Rentals Inc URI.N : +13,2% BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale et des résultats du 4ème trimestre nL4N3EF3KM ** McCormick & Co MKC.N : +3,8% BUZZ - Hausse suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3EF3TM ** Packaging Corp of America PKG.N : +4,6% BUZZ - Atteint un niveau record après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre nL4N3EF3T3 *american Airlines Group Inc AAL.O : +10,3% * Alaska Airlines Inc ALK.O : +10,3% *alaska Airlines Inc ALK.N : + 5,1 % * United Airlines Holdings Inc UAL.O : + 10,3 *united Airlines Holdings Inc UAL.O : hausse de 3,4% * JetBlue Airways Corp ** JetBlue Airways Corp JBLU.O : +4,5% BUZZ - Les compagnies aériennes américaines progressent grâce aux bons résultats d'American Airlines nL4N3EF3SR ** International Business Machines Corp IBM.N : +10,3% BUZZ - Le titre atteint son plus haut niveau depuis 10 ans grâce à des prévisions optimistes nL4N3EF3WH ** Columbia Banking System Inc COLB.O : en baisse de 22,0% BUZZ - En route pour la pire journée depuis 2008 après la publication de résultats décevants nL4N3EF3XK ** Macy's Inc M.N : +2,9% BUZZ - En hausse sur le rapport de la société de capital investissement Sycamore explorant une offre d'achat nL4N3EF3WE ** Vericel Corp VCEL.O : +5,6% BUZZ - Plus de 2 ans de hausse pour Truist qui passe à 'buy' et augmente le PT nL4N3EF3ZE ** Mobileye Global Inc MBLY.O : +2,0% BUZZ - Hausse des bénéfices trimestriels nL4N3EF2MI ** FibroGen Inc FGEN.O : +10,3% BUZZ - Hausse suite à l'achèvement d'un essai clinique de phase intermédiaire pour un traitement contre le cancer nL4N3EF488 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,31 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,42 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,36 Energie .SPNY en hausse de 1,06 Finance .SPSY en hausse de 0,08 Santé .SPXHC en baisse de 0,90 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,56 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,45 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,41 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,16 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,11