LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hasbro, Target, Corteva

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 27 octobre - Le Nasdaq a surperformé ses pairs vendredi, grâce à des mises à jour robustes d'Amazon.com et d'Intel qui ont soutenu les mégacapitalisations en baisse, tandis que les investisseurs ont également été réconfortés par des données qui ont montré que l'inflation a augmenté en grande partie conformément aux attentes. .N A 12:47 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,57% à 32,596.96. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,05% à 4 135,16 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,83% à 12 699,64. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Dexcom DXCM.O , en hausse de 11,6% ** Capital One Financial Corp COF.N , en hausse de 10,6% ** Intel Corp INTC.O , en hausse de 9,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Enphase Energy ENPH.O , en baisse de 15,4% ** Ford Motor Co F.N , en baisse de 9,8% ** Charter Communications CHTR.O , en baisse de 8,3% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Deckers Outdoor Corp DECK.N , +18,9% ** Adtalem Global Education ATGE.N , +13,9% ** Wework Inc WE.N , +13,6% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Barnes Group B.N , en baisse de 29,6% ** Chart Industries GTLS.N , en baisse de 23,6% ** Twin Ridge Capital Acquisition Corp TRCA.N , en baisse de 22,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Forbion European Acquisition Corp FRBN.O , + 96,4 % ** Spectaire Holdings SPEC.O , + 45,4 % ** Nerdwallet Inc NRDS.O , + 41,6 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Realpha Tech AIRE.O , en baisse de 40,6% ** Vivo Therapeutics VVOS.O , en baisse de 38,1% ** Betterware De Mexico Sapi De Cv BWMX.O , en baisse de 31,9% ** Ford Motor Co F.N : baisse de 9,8% BUZZ - Chute après avoir retiré ses prévisions pour l'année fiscale en cours nL4N3BX290 ** Enphase Energy Inc ENPH.O : baisse de 15,4% BUZZ - chute suite à des prévisions de revenus faibles au 4ème trimestre nL4N3BX44B ** Amazon.com Inc AMZN.O : hausse de 8,0 BUZZ - Le marteau pourrait mettre en jeu une résistance structurelle nL1N3BV224 ** Regions Financial Corp RF.N : -1,4% BUZZ - Chute après que J.P.Morgan ait revu à la baisse la notation et réduit le PT nL4N3BX2L9 ** Target Corp TGT.N : -2,5% BUZZ - baisse après que Wells Fargo ait revu à la baisse le PT sur la base de "trop d'incertitudes" nL4N3BX45T ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 5,9% BUZZ - Chute après la publication d'un mauvais résultat pour le troisième trimestre nL4N3BX46O ** Sculptor Capital Management Inc SCU.N : +2,2% BUZZ - Gains sur l'offre de rachat de 720 millions de dollars de Rithm Capital nL4N3BX33Z ** Southwest Airlines Co LUV.N : -2,1% BUZZ - Les actions chutent après que TD Cowen ait mis en garde contre un modèle brisé nL4N3BX3OF ** Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N : baisse de 7,5% BUZZ - Les estimations ne sont pas atteintes, l'action tombe à son plus bas niveau depuis plus de 4 ans nL4N3BX4CV ** Hershey Co HSY.N : baisse de 2,3% BUZZ - Les courtiers ont revu à la baisse les prévisions de Hershey en raison de la faiblesse des volumes nL4N3BX4CV nL4N3BX2UW ** AerCap Holdings NV AER.N : +2,3% BUZZ - La société progresse grâce à des prévisions optimistes sur le BPA 2023 et à un nouveau rachat d'actions nL1N3BX1CM ** Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : +4,1% BUZZ - Gain sur le bénéfice du 3ème trimestre, augmentation du dividende nL4N3BX3LL ** CBRE Group Inc CBRE.N : baisse de 1,1% BUZZ - Baisse après avoir réduit ses prévisions de bénéfices nL4N3BX41N ** Merit Medical Systems Inc MMSI.O : +6,9% BUZZ - Remontée après la publication des résultats du 3ème trimestre nL4N3BX3XW ** Stanley Black & Decker Inc SWK.N : +9,5% BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 23 nL4N3BX40T ** Hasbro Inc HAS.O : en baisse de 4,7% BUZZ - Baisse suite à une réduction de la notation et des prévisions nL4N3BX43S ** Corteva Inc CTVA.N : baisse de 1.8% BUZZ - baisse suite à la réduction des prévisions pour l'année fiscale en raison des vents contraires au Brésil nL4N3BX40P ** Merchants Bancorp MBIN.O : +9,4% BUZZ - Hausse des bénéfices du 3ème trimestre par rapport aux estimations nL4N3BX470 ** Intel Corp INTC.O : hausse de 9,8 ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : hausse de 3,4% ** Nvidia Corp NVDA.O : hausse de 0,9% ** Qualcomm Inc QCOM.O : +1,4% BUZZ - Les espoirs de rebond du marché des PC dopent les valeurs des puces nL1N3BX1Q3 ** Eastman Chemical Co EMN.N : + 5,0 % BUZZ - Les résultats trimestriels sont meilleurs que prévu nL4N3BX4C5 ** Roblox Corp RBLX.N : +2,3% BUZZ - Hausse suite à la décision de Raymond James d'initier le titre avec 'Strong Buy' nL4N3BX48J ** Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : baisse de 1,7% BUZZ - Baisse de régime, la faiblesse du segment automobile ayant plombé les résultats du 3ème trimestre nL4N3BX4EX ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : baisse de 1,2 ** Morgan Stanley MS.N : baisse de 1,3% *citigroup Inc C.N : baisse de 1,7% * Bank of America Corp ** Bank of America Corp BAC.N : -2,4% BUZZ - Les banques américaines devraient terminer la semaine dans le rouge nL4N3BX4AL ** Capital One Financial Corp COF.N : +10,6% BUZZ - Les bénéfices du 3ème trimestre dépassent les estimations, les courtiers augmentent les prévisions nL4N3BX4BK ** Deckers Outdoor Corp DECK.N : +18,9% BUZZ - Atteint un niveau record après avoir dépassé les estimations du 2ème trimestre et relevé ses prévisions nL4N3BX4EY Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,36% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 2,58 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,90 Energie .SPNY en baisse de 2,27 Finance .SPSY en baisse de 1,14 Santé .SPXHC en baisse de 1,42 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,39 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,91 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,05 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,17 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,43