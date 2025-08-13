 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hanesbrands, haussier, Venture Global
13/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

13 août - Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq étaient en passe d'ouvrir à des niveaux record mercredi, soutenus par la confiance croissante que la Réserve fédérale pourrait relancer son cycle d'assouplissement de la politique monétaire le mois prochain. .N

** CAVA Group Inc < CAVA.N >:

BUZZ - Le groupe s'enfonce après la réduction de ses prévisions de ventes annuelles nL6N3U50H0

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - S'envole après la victoire de l'arbitrage Shell

nL4N3U50JS

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison des paris sur la réduction des taux de la Fed nL4N3U50KL

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Hausse après le lancement du stylo Ring Mounjaro en Inde nL4N3U50L1

** ProFrac Holding Corp < ACDC.O >:

BUZZ - baisse suite à une levée de fonds de 75 millions de dollars avec une forte décote nL6N3U50DI

** Intapp Inc < INTA.O >:

BUZZ - Montée en puissance après la publication des résultats du 4ème trimestre et le programme de rachat d'actions

nL6N3U50E0

** Bullish Inc < BLSH.N >:

BUZZ - Lancement sur le NYSE après une introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars nL6N3U50DW

** CuriosityStream Inc < CURI.O >:

BUZZ - Chute de 9% après une offre secondaire de 25 millions de dollars nL6N3U50E7

** Comstock Resources Inc < CRK.N >:

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL6N3U50EJ

** TSS Inc < TSSI.O >:

BUZZ - Glisse après le lancement d'une offre d'actions

nL6N3U50F2

** Compass Minerals International Inc < CMP.N >:

BUZZ - Chute après que J.P.Morgan ait doublement rétrogradé l'action à "underweight" (sous-pondérer) nL4N3U50Q1

** CareTrust REIT Inc < CTRE.N >:

BUZZ - baisse après une augmentation de 640 millions de dollars de la vente d'actions nL6N3U50FO

** Generation Bio Co < GBIO.O >:

BUZZ - Sauts après une révision stratégique et des suppressions d'emplois importantes nL4N3U50RL

** Hanesbrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Baisse après avoir accepté un accord de 4,4 milliards de dollars de la part du canadien Gildan Activewear nL6N3U50FZ

** SPX Technologies Inc < SPXC.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse après une levée de fonds de 500 millions de dollars nL6N3U50GE

** Ondas Holdings Inc < ONDS.O >:

BUZZ - Glissement de l'offre d'actions de 150 millions de dollars nL6N3U50H6

** FirstEnergy Corp < FE.N >:

BUZZ - Jefferies relève les prévisions de FirstEnergy en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement

nL4N3U50P7

** Hilton Grand Vacations Inc < HGV.N >:

BUZZ - Baisse de la participation d'Apollo dans une offre secondaire de 300 millions de dollars nL6N3U50HH

** SBC Medical Group Holdings Inc < SBC.O >:

BUZZ - Chute après avoir manqué les estimations de résultats trimestriels nL6N3U50HP

Valeurs associées

CARETRUST-REIT
32,995 USD NYSE 0,00%
CAVA GROUP
84,680 USD NYSE 0,00%
COMPASS MINERALS
19,255 USD NYSE 0,00%
COMSTOCK RESOURC
15,550 USD NYSE 0,00%
CURIOSITSTREAM RG-A
4,0100 USD NASDAQ -0,99%
ELI LILLY & CO
639,440 USD NYSE 0,00%
FIRSTENERGY
43,610 USD NYSE 0,00%
GENERATION BIO
5,5000 USD NASDAQ +35,80%
GOLD FIELDS SP ADR
31,370 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HANESBRANDS
6,175 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,515 USD NYSE 0,00%
HILTON GRAND
44,980 USD NYSE 0,00%
INTAPP
41,8599 USD NASDAQ +13,38%
NASDAQ Composite
21 792,94 Pts Index Ex +0,51%
NEWMONT
68,920 USD NYSE 0,00%
ONDAS HLDGS
3,6450 USD NASDAQ -15,03%
PONO CAP TWO-A
7,6600 USD NASDAQ -27,05%
PROFRAC HLDG RG-A
3,8401 USD NASDAQ -39,24%
PROFRAC HLDG RG-A
25,3600 USD NASDAQ +14,86%
Pétrole Brent
66,00 USD Ice Europ -0,17%
Pétrole WTI
63,00 USD Ice Europ -0,11%
S&P 500 INDEX
6 471,20 Pts CBOE +0,39%
SBC MED-A
3,9100 USD NASDAQ -13,88%
SIBANYE SP ADR
8,735 USD NYSE 0,00%
SPX TECHNOLOGIES
191,000 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
