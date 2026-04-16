information fournie par Reuters • 16/04/2026 à 13:52

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hamilton Lane, Meta, Marsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que le pire du conflit au Moyen-Orient est passé , tandis qu'une vague de bénéfices solides a apaisé les inquiétudes au sujet de l'économie. .N

** Brown-Forman Corp BFb.N :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce d'une offre de rachat de Sazerac pour 15 milliards de dollars nL6N40Z0LR

** QVC Group Inc QVCGA.O :

BUZZ - plonge après le dépôt d'une demande de protection contre la faillite nL4N40Z0T0

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires dans les résultats attendus jeudi nL6N40Y181

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Le titre a fluctué après avoir maintenu ses prévisions annuelles intactes malgré des ventes au T1 supérieures aux attentes nL4N40Z0XJ

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Hausse du titre suite à la décision de la FDA d'assouplir les restrictions sur les peptides nL4N40Z0V0

** Hamilton Lane Inc HLNE.O :

BUZZ - Les actions grimpent après que J.P. Morgan les ait relevées à "surpondérer" nL6N3ZJ0AZ

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions cotées aux États-Unis montent après des prévisions de revenus record pour le deuxième trimestre

nL6N40Z0NU

** Southern First Bancshares Inc SFST.O :

BUZZ - Baisse suite à la vente d'environ 57 millions de dollars d'actions nL6N40Z0P0

** Aligos Therapeutics Inc ALGS.O :

BUZZ - Bondit après un accord de licence de 445 millions de dollars en Chine pour un médicament contre l'hépatite B

nL4N40Z0YH

** Madison Air Solutions Corp MAIR.N :

BUZZ - S'apprête à faire ses débuts à New York après la plus grande introduction en bourse américaine de 2026 nL6N40Z0Q3

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Hausse après les données hebdomadaires sur les prescriptions de pilules contre l'obésité nL8N40Z0OQ

** Gevo Inc GEVO.O :

BUZZ - chute après avoir retiré sa demande de prêt au DOE

nL6N40Z0PI

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - En hausse; MoffettNathanson augmente l'objectif de cours nL4N40Z12W

** Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N :

BUZZ - Gains après une hausse des bénéfices au 1er trimestre

nL4N40Z15P

** HIVE Digital Technologies Inc HIVE.O :

BUZZ - baisse après l'annonce d'un accord sur la dette échangeable nL6N40Z0RF