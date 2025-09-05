 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 682,69
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Guidewire, CERo Therapeutics, BioNTech
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 septembre - Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont étendu leurs gains vendredi après qu'une lecture plus faible que prévu des emplois non agricoles ait augmenté les paris des investisseurs sur les réductions de taux d'intérêt. .N

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes gagnent après que les actions de Wall Street aient atteint un niveau record nL4N3US090

** AVITA Medical Inc < RCEL.O >:

BUZZ - Les données montrant l'efficacité de son appareil médical augmentent nL4N3US09T

** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:

BUZZ - Glisse alors que les perspectives de bénéfices se resserrent à nouveau nL4N3US0JS

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Barrick Mining Corp < B.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Kinross Gold Corp < KGC.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un niveau record après les faibles données sur l'emploi aux Etats-Unis nL4N3US0UE

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:

BUZZ - Sursaut sur l'inclusion dans l'indice S&P SmallCap

nL6N3US0IN

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - Hausse après le nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk lié à des objectifs élevés

nL4N3US0Q5

** Smithfield Foods Inc < SFD.O >:

BUZZ - Dips après une offre secondaire de 454 millions de dollars nL6N3US0KC

** Guidewire Software Inc < GWRE.N >:

BUZZ - Sursaut sur l'augmentation des prévisions annuelles et des résultats positifs nL4N3US0T7

** CERo Therapeutics Holdings Inc < CERO.O >:

BUZZ - Sursaut après l'étiquette 'fast track' de la FDA pour une thérapie anticancéreuse nL4N3US0TV

** BioNTech SE < BNTX.O >:

BUZZ - Augmentation après la victoire d'un essai pour un médicament contre le cancer du sein nL6N3US0LV

Véhicules électriques

Valeurs associées

AVITA MEDICAL
4,3800 USD NASDAQ +2,10%
BIONTECH SP ADS
112,5725 USD NASDAQ +8,77%
CERO THERAP
5,8000 USD NASDAQ -16,31%
GUIDEWIRE SOFTWA
250,935 USD NYSE +15,65%
HARMONY GOLD SP ADR
14,410 USD NYSE +2,86%
KINROSS GOLD
22,015 USD NYSE +2,40%
LIFE360
89,4300 USD NASDAQ +1,07%
LULULEMON ATHL
173,7600 USD NASDAQ -15,69%
MIRION TECH RG-A
22,190 USD NYSE +5,67%
NEWMONT
76,550 USD NYSE +2,20%
NISOURCE
39,600 USD NYSE -0,59%
PHOENX BIOTECH RG-A
4,9000 USD NASDAQ -15,95%
SMITHFIELD
23,4000 USD NASDAQ -3,47%
TESLA
354,0700 USD NASDAQ +4,59%
XCEL ENERGY
72,4300 USD NASDAQ +0,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank