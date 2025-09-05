information fournie par Reuters • 05/09/2025 à 15:10

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Guidewire, CERo Therapeutics, BioNTech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 septembre - Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont étendu leurs gains vendredi après qu'une lecture plus faible que prévu des emplois non agricoles ait augmenté les paris des investisseurs sur les réductions de taux d'intérêt. .N

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes gagnent après que les actions de Wall Street aient atteint un niveau record nL4N3US090

** AVITA Medical Inc < RCEL.O >:

BUZZ - Les données montrant l'efficacité de son appareil médical augmentent nL4N3US09T

** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:

BUZZ - Glisse alors que les perspectives de bénéfices se resserrent à nouveau nL4N3US0JS

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Barrick Mining Corp < B.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Kinross Gold Corp < KGC.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un niveau record après les faibles données sur l'emploi aux Etats-Unis nL4N3US0UE

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:

BUZZ - Sursaut sur l'inclusion dans l'indice S&P SmallCap

nL6N3US0IN

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - Hausse après le nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk lié à des objectifs élevés

nL4N3US0Q5

** Smithfield Foods Inc < SFD.O >:

BUZZ - Dips après une offre secondaire de 454 millions de dollars nL6N3US0KC

** Guidewire Software Inc < GWRE.N >:

BUZZ - Sursaut sur l'augmentation des prévisions annuelles et des résultats positifs nL4N3US0T7

** CERo Therapeutics Holdings Inc < CERO.O >:

BUZZ - Sursaut après l'étiquette 'fast track' de la FDA pour une thérapie anticancéreuse nL4N3US0TV

** BioNTech SE < BNTX.O >:

BUZZ - Augmentation après la victoire d'un essai pour un médicament contre le cancer du sein nL6N3US0LV