OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Goldman Sachs, Domino's Pizza, Pattern Group
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

14 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi après une reprise partielle lors de la session précédente, alors que les inquiétudes renouvelées concernant une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont sapé le sentiment de risque. .N

** JPMorgan Chase & Co JPM.N : ** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - En hausse après les résultats du 3ème trimestre

nL3N3VV0VJ

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Progresse après avoir augmenté les prévisions de ventes pour 2025 nL3N3VV0P3

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** APA Corp APA.O : BUZZ - Les entreprises pétrolières américaines chutent sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine

nL3N3VV0NP

** Polaris Inc PII.N :

BUZZ - Progresse suite au projet de séparation de l'unité de motos Indian nL3N3VV0NV

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires est prévu en hausse de 11%

nL6N3VU0RS

** PotlatchDeltic Corp PCH.O :

BUZZ - Gagne après l'accord de fusion de 8,2 milliards de dollars avec Rayonier nL3N3VV0P4

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - Gagne après des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux attentes nL6N3VV0KA

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Baisse après avoir annoncé une charge de 1,6 milliard de dollars pour le réalignement de la capacité des véhicules électriques nL3N3VV0U9

** Pattern Group Inc PTRN.O :

BUZZ - Progresse suite au lancement d'une couverture par les courtiers avec des notations haussières nL6N3VV0K5

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - Augmente après avoir dévoilé des progrès sur les puces pour l'infrastructure des centres de données de Nvidia

nL3N3VV0SJ

** Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.N :

BUZZ - J.P.Morgan augmente l'objectif de cours de Wabtec; signale l'incertitude des tarifs douaniers à court terme

nL6N3VV0L3

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - Chute alors que l'investisseur principal demande la vente de la société en raison de la médiocrité du déploiement du vaccin COVID nL3N3VU0JJ

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

