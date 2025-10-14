LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Goldman Sachs, Domino's Pizza, Pattern Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi après une reprise partielle lors de la session précédente, alors que les inquiétudes renouvelées concernant une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont sapé le sentiment de risque. .N

** JPMorgan Chase & Co JPM.N : ** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - En hausse après les résultats du 3ème trimestre

nL3N3VV0VJ

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Progresse après avoir augmenté les prévisions de ventes pour 2025 nL3N3VV0P3

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** APA Corp APA.O : BUZZ - Les entreprises pétrolières américaines chutent sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine

nL3N3VV0NP

** Polaris Inc PII.N :

BUZZ - Progresse suite au projet de séparation de l'unité de motos Indian nL3N3VV0NV

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires est prévu en hausse de 11%

nL6N3VU0RS

** PotlatchDeltic Corp PCH.O :

BUZZ - Gagne après l'accord de fusion de 8,2 milliards de dollars avec Rayonier nL3N3VV0P4

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - Gagne après des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux attentes nL6N3VV0KA

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Baisse après avoir annoncé une charge de 1,6 milliard de dollars pour le réalignement de la capacité des véhicules électriques nL3N3VV0U9

** Pattern Group Inc PTRN.O :

BUZZ - Progresse suite au lancement d'une couverture par les courtiers avec des notations haussières nL6N3VV0K5

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - Augmente après avoir dévoilé des progrès sur les puces pour l'infrastructure des centres de données de Nvidia

nL3N3VV0SJ

** Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.N :

BUZZ - J.P.Morgan augmente l'objectif de cours de Wabtec; signale l'incertitude des tarifs douaniers à court terme

nL6N3VV0L3

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - Chute alors que l'investisseur principal demande la vente de la société en raison de la médiocrité du déploiement du vaccin COVID nL3N3VU0JJ