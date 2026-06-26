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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT : Fortrea, Nuvation Bio, Acadia Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont entraîné les pertes de Wall Street vendredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant subi de nouvelles pressions, tandis que certaines grandes capitalisations technologiques ont également légèrement reculé en raison des inquiétudes persistantes liées à l'intelligence artificielle. .N

** On Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - On Semiconductor recule, Synaptics progresse grâce à un accord de 7 milliards de dollars entièrement en actions visant à exploiter l’« IA physique » nL4N42Y0HO

** Crocs Inc CROX.O :

BUZZ - En hausse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation à « surpondérer » nL4N42Y0JE

** Qualcomm Inc QCOM.O :

** Micron Technology Inc MU.O :

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que la faiblesse générale du secteur technologique éclipse les perspectives optimistes pour ce secteur nL6N42Y0MO

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les valeurs des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement nL4N42Y0M6

** Ares Management Corp ARES.N : ** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - Selon RBC, les tendances sous-jacentes en matière de rachats au deuxième trimestre semblent avoir atteint un pic

nL6N42Y0N3

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - En hausse après la recommandation de l’EMA de retirer l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament destiné au traitement d’une maladie rare nL4N42Y0PT

** Columbus Circle Capital Corp II CMII.O :

BUZZ - En hausse suite à l'opération d'introduction en bourse d'Elroy Air nL4N42Y0OA

** HIVE Digital Technologies Ltd HIVE.O :

BUZZ - En baisse après la vente de 115 millions de dollars de billets échangeables nL6N42Y0PL

** Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O :

BUZZ - Le titre bondit après que le comité de l'UE a revu son avis sur un médicament destiné au traitement d'un trouble neurologique nL4N42Y0R0

** Fortrea Holdings Inc FTRE.O :

BUZZ - Le titre recule après la nomination d'un nouveau directeur financier nL4N42Y0QK

** Nuvation Bio Inc NUVB.N :

BUZZ - En baisse suite à l'augmentation du montant de l'émission d'obligations convertibles à 250 millions de dollars

nL6N42Y0QB

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357,2600 USD NASDAQ +1,26%
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APOLLO GLB MGMT
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ARES MGT RG-A
112,880 USD NYSE +0,33%
BROADCOM
367,6700 USD NASDAQ -2,97%
COLUMBUS II RG-A
10,1300 USD NASDAQ +1,40%
CROCS
125,0250 USD NASDAQ +5,17%
FORTREA
17,5150 USD NASDAQ -1,10%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
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33,620 USD NYSE +2,47%
HARMONY GOLD SP ADR
15,612 USD NYSE +3,19%
MICRON TECHNOLOGY
1 146,7800 USD NASDAQ -5,50%
NEWMONT
96,040 USD NYSE +0,70%
NVIDIA
192,9300 USD NASDAQ -1,44%
ON SEMICONDUCTOR
95,4550 USD NASDAQ -19,61%
QUALCOMM
203,0000 USD NASDAQ -0,93%
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