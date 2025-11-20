information fournie par Reuters • 20/11/2025 à 15:14

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Exact Sciences, Jacobs Solutions, Warner Music

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leurs gains jeudi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'emploi de septembre plus fort que prévu et les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent grâce aux résultats de Nvidia nL4N3WW0P9

** Walmart Inc WMT.N :

BUZZ - Baisse suite à une croissance trimestrielle des ventes aux États-Unis plus lente et à des projets de passage au Nasdaq nL6N3WW0RC

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Baisse après le rachat de Chronosphere pour 3,35 milliards de $ nL6N3WW0N4

** Vizsla Silver Corp VZLA.N :

BUZZ - Baisse suite à la vente d'obligations convertibles pour 250 millions de $ nL6N3WW0PI

** Mobile-health Network Solutions MNDR.O :

BUZZ - Plus du double suite à un accord sur un centre de données d'IA nL4N3WW0X7

** Atkore Inc ATKR.N :

BUZZ - chute suite à une baisse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 26 nL6N3WW0R4

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Remontée après avoir obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars nL4N3WW0YW

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - bondit après l'annonce d'une collaboration avec Cisco nL6N3WW0RK

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques gagnent avec la hausse du bitcoin nL4N3WW0XH

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - Hausse alors que l'unité signe un accord avec Solvay pour la fourniture de métaux de terres rares nL6N3WW0S4

** Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O :

BUZZ - Rebondit après la vente d'obligations convertibles et l'émission d'actions pour un montant majoré de 525 millions de dollars nL6N3WW0SH

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Chute après avoir réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels nL6N3WW0SB

** Exact Sciences Corp EXAS.O :

BUZZ - Hausse suite à l'accord de rachat de 21 milliards de dollars avec Abbott nL4N3WW110

** Jacobs Solutions Inc J.N :

BUZZ - Hausse suite à des bénéfices et un chiffre d'affaires du 4e trimestre supérieurs aux attentes nL4N3WW108

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'un contrat de service pour une centrale à charbon aux Etats-Unis nL6N3WW0RI

** Bullish Inc BLSH.N :

BUZZ - La Deutsche Bank relève Bullish à "Acheter" et réduit l'objectif de cours nL6N3WW0SY

** Nasdaq Inc NDAQ.O :

BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" nL4N3WW101

** Eversource Energy ES.N :

BUZZ - Les actions chutent après que Wells Fargo ait revu à la baisse la note de l'entreprise suite à l'échec de l'accord

nL6N3WW0QW

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Augmentation suite à un nouvel accord de protection

nL6N3WW0TQ

** Jack in the Box Inc JACK.O :

BUZZ - Chute suite à la baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au 4e trimestre nL6N3WW0MG

** Warner Music Group Corp WMG.O :

BUZZ - Hausse après que les revenus du 4e trimestre aient dépassé les estimations nL6N3WW0TM

** First Citizens Bancshares Inc FCNCA.O :

BUZZ - Raymond James relève le niveau de First Citizens Bancshares à "strong buy" et augmente son objectif de cours

nL6N3WW0U0

** BellRing Brands Inc BRBR.N :

BUZZ - Gains après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars nL4N3WW134