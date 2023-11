LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dycom Industries, Crypto-actions, Burlington Stores

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 21 novembre - Les actions américaines ont chuté mardi alors que les investisseurs attendaient les résultats trimestriels de Nvidia et le compte-rendu de la réunion de politique de la Réserve fédérale, tandis que les multiples résultats négatifs des détaillants ont également pesé sur le sentiment. .N A 10:52 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,25% à 35 064,04. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,39% à 4 529,79 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,82% à 14 166,714. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Agilent Tech A.N , en hausse de 8,4 % ** Mettler-Toledo MTD.N , en hausse de 5,3 % ** Waters Corp WAT.N , en hausse de 5,3 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** J.N>, en baisse de 7,1 % ** Zions Bancorporation CHTR.OQ , en baisse de 3,8 % ** Charter Communications Inc ZION.OQ , en baisse de 3,5 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Burlington Stor BURL.N , plus 20,1 % ** Can Fite Biofarma Ltd CANF.N , plus 16 % ** Dycom Industries Inc DY.N , plus 15,7 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Sbany Stlwtr Adr SBSW.N , en baisse de 16,4 % ** American Eagle Outfitters Inc AEO.N , en baisse de 15,9 % ** Kohl's Corporation DDC.N , en baisse de 12,1 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Anghami Inc Ord ANGH.O , en hausse de 49,4 % ** Safe and Green Development Corporation SGD.O , en hausse de 44,7 % ** Mountain Crest Acquisition Corp. IV MCAF.O , en hausse de 43,3 % Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** reAlpha Tech Corp AIRE.O , en baisse de 38,4 % ** Alpha Technology Group Ltd ATGL.O , en baisse de 26,8 % ** vTv Therapeutics Inc VTVT.O , en baisse de 24,3 % ** Baidu Inc BIDU.O : en hausse de 2,4 % BUZZ - En hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3CM1YK ** CRH PLC CRH.N : plus 3,7% BUZZ - Hausse après une révision à la hausse des prévisions de bénéfices et un accord de 2,1 milliards de dollars avec le Texas nL4N3CM22K ** Lowe's Companies Inc LOW.N : -2,4% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions pour l'année fiscale, baisse des ventes trimestrielles nL4N3CM33S ** Symbotic Inc SYM.O : + 32,6 % BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires et des prévisions nL1N3CM0PM ** Uber Technologies Inc UBER.N : baisse de 0,4% BUZZ - Augmentation de capital pour refinancer la dette, les actions chutent nL1N3CM0RT ** Best Buy Co Inc BBY.N : -2,8% BUZZ - Baisse après une baisse des prévisions de ventes pour l'année fiscale nL4N3CM33W ** Kohl's Corp KSS.N : -11,8% BUZZ - Baisse après que les ventes comparables du 3ème trimestre aient été inférieures aux estimations nL4N3CM341 ** VinFast Auto Ltd VFS.O : +7,1% BUZZ - Hausse après que Wedbush ait commencé à couvrir l'action avec la mention "surperformer" nL4N3CM2GS ** Agilent Technologies Inc A.N : +8,4% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre qui l'emportent sur les faibles prévisions pour 2024 nL4N3CM28P ** C3.ai Inc AI.N : +3,8% BUZZ - Hausse après le relèvement de la note d'Oppenheimer à "surperformer" nL4N3CM2H3 ** Galmed Pharmaceuticals Ltd GLMD.O : baisse de 30,0% BUZZ - Baisse suite à des retards dans l'étude de phase intermédiaire du principal médicament nL4N3CM2HO ** Medtronic PLC MDT.N : hausse de 3,4% BUZZ - Hausse des actions suite à l'augmentation des prévisions de bénéfices annuels nL4N3CM39Y en hausse de 6,7% ** Hibbett Inc HIBB.O : plus 11,5% BUZZ - Augmentation des perspectives annuelles nL4N3CM2KO ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 3,1 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 3,2% *gold Fields Ltd GFI.N : hausse de 5,0% * Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : +5,0% BUZZ - Les minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar nL4N3CM2PH ** Moderna Inc MRNA.O : baisse de 2,4% BUZZ - Chute après avoir perdu une contestation de brevet sur l'ARNm en Europe nL4N3CM37X ** Dycom Industries Inc DY.N : en hausse de 15,7% BUZZ - Hausse des revenus au troisième trimestre nL4N3CM2Y6 ** Burlington Stores Inc BURL.N : +20,1% BUZZ - En hausse grâce à l'amélioration des marges au 3ème trimestre nL4N3CM2N8 ** Ovintiv Inc OVV.N : baisse de 0,7% BUZZ - La société d'investissement privée réduit sa participation nL1N3CM162 ** Abercrombie & Fitch Co ANF.N : baisse de 4,3 ** American Eagle Outfitters Inc AEO.N : baisse de 15,9% BUZZ - La morosité du secteur de la vente au détail fait des ravages nL4N3CM385 ** Zoom Video Communications Inc ZM.O : baisse de 1,9% BUZZ - Chute après que plusieurs courtiers aient réduit le PT nL4N3CM2AD ** Avita Medical Inc RCEL.O : baisse de 18,3% BUZZ - Chute suite à la réduction des prévisions de revenus pour 2023 nL4N3CM32K ** Cloudflare Inc NET.N : +0,8% BUZZ - Oppenheimer relève la note de Cloudflare sur l'opportunité de l'IA nL4N3CM333 ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : baisse de 2,9 ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 2,5 ** Bit Digital Inc BTBT.O : baisse de 2,5 ** Bitfarms Ltd BITF.O : en baisse de 0,03% BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent après que les poursuites de la SEC contre Kraken aient altéré le sentiment nL4N3CM37M ** Xylem Inc XYL.N : +1,5% BUZZ - La Deutsche Bank relève sa notation et augmente son objectif de cours nL4N3CM39V ** ReAlpha Tech Corp AIRE.O : baisse de 38,4% BUZZ - chute de près de 50% sur l'offre d'actions nL1N3CM1G0 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 0,3% ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 0,5% *aPA Corp APA.O : baisse de 0,2% * EOG Resources Inc ** EOG Resources Inc EOG.N : -0,8% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain chute avant la réunion de l'OPEP+ nL4N3CM3DF Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,21 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,90 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,04 Energie .SPNY en baisse de 0,37 Finance .SPSY en hausse de 0,12% Santé .SPXHC en hausse de 0,45 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,18 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,07 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,69 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,20 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,40