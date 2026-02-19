 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-DoorDash, Occidental Petroleum, Deere
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 13:07

19 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé jeudi, interrompant une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les investisseurs évaluent les préoccupations liées à l'intelligence artificielle et attendent les résultats trimestriels du géant de la vente au détail Walmart, qui devraient être publiés plus tard dans la journée. .N

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - Le titre grimpe grâce à de solides prévisions de commandes au 1er trimestre nL6N3ZF0HJ

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes au 4ème trimestre nL4N3ZF0LN

** Carvana Inc CVNA.N :

BUZZ - Chute après un bénéfice inférieur aux attentes au 4ème trimestre nL6N3ZF0J5

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

** iShares Silver Trust ETF SLV.N :

BUZZ - Les actions des mineurs d'argent progressent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés évaluent la politique de la Fed nL6N3ZF0KN

** Cheesecake Factory Inc CAKE.O :

BUZZ - Le titre chute suite à une baisse des ventes trimestrielles plus importante que prévu nL6N3ZF0LC

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Hausse du titre après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3ZF0OV

** Nicolet Bankshares Inc NIC.N :

BUZZ - Piper Sandler relève la valeur de Nicolet Bankshares à "surpondérer" en raison de la valorisation nL6N3Z8147

** Cenovus Energy Inc CVE.N :

BUZZ - Le titre gagne du terrain grâce à des bénéfices plus élevés au quatrième trimestre nL4N3ZF0R0

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Le titre grimpe après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL6N3ZF0L9

** Lemonade Inc LMND.N :

BUZZ - S'envole après que les revenus du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3ZF0RT

