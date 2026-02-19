LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-DoorDash, Occidental Petroleum, Deere

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
19 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé jeudi, interrompant une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les investisseurs évaluent les préoccupations liées à l'intelligence artificielle et attendent les résultats trimestriels du géant de la vente au détail Walmart, qui devraient être publiés plus tard dans la journée. .N
** DoorDash Inc DASH.O :
BUZZ - Le titre grimpe grâce à de solides prévisions de commandes au 1er trimestre nL6N3ZF0HJ
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes au 4ème trimestre nL4N3ZF0LN
** Carvana Inc CVNA.N :
BUZZ - Chute après un bénéfice inférieur aux attentes au 4ème trimestre nL6N3ZF0J5
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :
** iShares Silver Trust ETF SLV.N :
BUZZ - Les actions des mineurs d'argent progressent en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran, alors que les marchés évaluent la politique de la Fed nL6N3ZF0KN
** Cheesecake Factory Inc CAKE.O :
BUZZ - Le titre chute suite à une baisse des ventes trimestrielles plus importante que prévu nL6N3ZF0LC
** Deere & Co DE.N :
BUZZ - Hausse du titre après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3ZF0OV
** Nicolet Bankshares Inc NIC.N :
BUZZ - Piper Sandler relève la valeur de Nicolet Bankshares à "surpondérer" en raison de la valorisation nL6N3Z8147
** Cenovus Energy Inc CVE.N :
BUZZ - Le titre gagne du terrain grâce à des bénéfices plus élevés au quatrième trimestre nL4N3ZF0R0
** Figma Inc FIG.N :
BUZZ - Le titre grimpe après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL6N3ZF0L9
** Lemonade Inc LMND.N :
BUZZ - S'envole après que les revenus du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3ZF0RT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer