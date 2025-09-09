 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dick's Sporting Goods, Wix.com, NextDecade
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

9 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi après que les principaux indices aient affiché des records de clôture lors de la session précédente et que les investisseurs soient restés prudents avant une révision imminente du taux d'emploi. .N

** Nebius Group NV < NBIS.O >:

BUZZ - La société signe un accord de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft pour la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle nL3N3UW0IK

** Teck Resources Ltd < TECK.N >:

BUZZ - bondit en avant suite à la fusion avec Anglo American pour 53 milliards de dollars nL3N3UW0KE

** Tourmaline Bio Inc < TRML.O >:

BUZZ - S'envole après l'acquisition de la société par Novartis pour 1,4 milliard de dollars nL3N3UW0JQ

** CleanCore Solutions Inc < ZONE.N >:

BUZZ - L'acquisition de Dogecoin permet de lancer une stratégie de trésorerie nL6N3UW0J9

** Wolfspeed Inc < WOLF.N >:

BUZZ - La société monte en flèche après l'approbation du plan de réorganisation par le tribunal nL3N3UW0M6

** Fox Corp < FOXA.O >: ** News Corp < NWSA.O >:

BUZZ - Baisse des actions après l'accord de succession de la famille Murdoch nL6N3UW0IE

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions d'adhésion au plan Medicare conformes aux estimations nL3N3UW0P2

** Sable Offshore Corp < SOC.N >:

BUZZ - Les actions ont baissé suite à des rapports sur des restrictions sur le pétrole offshore en Californie

nL3N3UW0PB

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd < NCLH.N >:

BUZZ - Les actions se maintiennent après la vente d'actions et de dette échangeable nL6N3UW0KV

** Ionis Pharmaceuticals Inc < IONS.O >:

BUZZ - En hausse après l'attribution par la FDA de l'étiquette de "thérapie révolutionnaire" à un médicament contre les maladies neurologiques nL3N3UW0QH

** Dick's Sporting Goods Inc < DKS.N >:

BUZZ - En hausse après que Citigroup ait relevé son prix à "acheter" nL6N3UW0L4

** Wix.com Ltd < WIX.O >:

BUZZ - Hausse après l'augmentation de l'offre d'obligations convertibles d'un milliard de dollars nL6N3UW0LZ

** Diversified Energy Company PLC < DEC.N >:

BUZZ - Mizuho augmente le prix cible de Diversified Energy en citant les bénéfices de l'accord Canvas nL3N3UW0QN

** Albemarle Corp < ALB.N >:

** Sociedad Química y Minera de Chile < SQM.N >:

** Sigma Lithium Corp < SGML.O >:

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - Les mineurs de lithium cotés en bourse aux Etats-Unis chutent en raison d'une baisse des attentes en matière d'approvisionnement nL3N3UW0RO

** Pinnacle West Capital Corp < PNW.N >:

BUZZ - Mizuho rétrograde Pinnacle West Capital à 'neutre' et réduit son objectif de cours nL3N3UW0RL

** Metsera Inc < MTSR.O >:

BUZZ - Leerink Partners commence à couvrir l'entreprise et lui attribue la note 'outperform' nL3N3UW0OJ

** NextDecade Corp < NEXT.O >:

BUZZ - Gains après un accord de fourniture de GNL avec ConocoPhillips nL3N3UW0S9

** EchoStar Corp < SATS.O >:

BUZZ - Hausse après des augmentations de prix cible

nL3N3UW0T5

** Anavex Life Sciences Corp < AVXL.O >:

BUZZ - Hausse après les résultats d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer nL3N3UW0U5

** First Watch Restaurant Group Inc < FWRG.O >:

BUZZ - Chute après la vente en bloc de la société de capital-investissement Advent nL6N3UW0NJ

Valeurs associées

ALBEMARLE
73,470 USD NYSE -10,40%
ANAVEX LIFE SCIE
9,5100 USD NASDAQ +1,71%
DICK'S SPORT GOO
224,215 USD NYSE +0,16%
DIVER ENER
15,662 USD NYSE +5,36%
ECHOSTAR RG-A
82,7040 USD NASDAQ +2,57%
FIRST WATCH REST
17,5250 USD NASDAQ -4,03%
FOX RG-A
58,4600 USD NASDAQ -6,43%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
IONIS PHARMACEUT
62,9300 USD NASDAQ +3,16%
LITHIUM
2,875 USD NYSE -3,04%
METSERA
36,1350 USD NASDAQ +2,95%
NEBIUS GROUP RG-A
88,0485 USD NASDAQ +37,45%
NEBIUS GROUP RG-A
18,9400 USD NASDAQ 0,00%
NEWS RG-A
29,3550 USD NASDAQ -1,95%
NEXTDECADE
10,3400 USD NASDAQ +2,48%
NORW CRS LINE
25,170 USD NYSE +2,53%
PINNACLE WEST CA
87,190 USD NYSE -0,74%
Pétrole Brent
67,00 USD Ice Europ +1,15%
Pétrole WTI
63,19 USD Ice Europ +1,20%
SIGMA LITHIUM
5,8000 USD NASDAQ -7,05%
SOC QUIM&MIN SP ADR
42,540 USD NYSE -6,50%
TECK RESOURCES RG-B
39,790 USD NYSE +13,30%
TOURMALINE BIO
47,6350 USD NASDAQ +57,84%
UNITEDHEALTH GRO
330,720 USD NYSE +3,13%
WIX.COM
161,8500 USD NASDAQ +5,73%
WOLFSPEED
1,712 USD NYSE +38,02%
L'offre BoursoBank