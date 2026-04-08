 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Delta, GATX, Humana
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers de Wall Street ont augmenté de plus de 2% mercredi après que les Etats-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a fait baisser les prix du brut en raison des attentes de reprise de l'approvisionnement en énergie par le détroit d'Ormuz. .N

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

** Bank of America Corp BAC.N :

** Wells Fargo & Co WFC.N : ** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - Les banques américaines grimpent, les inquiétudes sur l'inflation s'atténuant après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40R0OT

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Les compagnies aériennes américaines montent en flèche alors que les prix du pétrole chutent suite à l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran nL6N40R0MH

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Inc GFI.N :

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N :

BUZZ - Les mineurs d'or et d'argent augmentent en raison de la hausse des prix des métaux précieux après l'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL6N40R0MO

** CF Industries Holdngs Inc CF.N :

** Mosaic Co MOS.N : ** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Les stocks d'engrais chutent après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran nL6N40R0NB

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Gemini Global Station Inc GEMI.O :

** Strategy Inc MSTR.O : ** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran propulse le bitcoin à son plus haut niveau depuis trois semaines nL4N40R0R4

** Carnival Corp CCL.N :

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

** Booking Holdings Inc BKNG.O : ** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Les entreprises liées au voyage bondissent après que les Etats-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines nL4N40R0R2

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

BUZZ - Relève ses perspectives annuelles alors que de fortes ventes de denim font grimper les actions nL6N40R0KF

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse; Shah Capital votera contre la rémunération du conseil d'administration et des cadres nL4N40R0WG

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse du pétrole après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40R0R3

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre suivent la hausse des prix des métaux après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran

nL4N40R0T3

** Blackstone Inc BX.N :

** KKR & Co Inc KKR.N :

** Apollo Global Management Inc APO.N : ** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - Le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran offre un répit aux gestionnaires d'actifs mis à mal par le crédit privé nL4N40R0T7

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Hausse après que Jefferies ait relevé le niveau à 'hold', règlement de 99 millions de dollars nL6N40R0HQ

** Aehr Test Systems AEHR.O :

BUZZ - En hausse après une perte moins importante que prévu et de bonnes prévisions de réservations nL6N40R0QM

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : ** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - J.P. Morgan est optimiste sur les sociétés de santé animale avant les résultats du 1er trimestre nL4N40R0VT

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - HC Wainwright réduit le PT sur Insmed après l'échec de l'étude sur les maladies de la peau nL4N40R0WK

** Tamboran Resources Corp TBN.N :

BUZZ - La vente d'actions à forte décote fait chuter les cours nL6N40R0S6

** Abbott Laboratories ABT.N :

BUZZ - Barclays lève le PT sur Abbott suite à l'acquisition d'Exact Sciences nL4N40R0XC

** ViaSat Inc VSAT.O :

BUZZ - Hausse après que Barclays ait relevé sa note à "equalweight" nL4N40R0XM

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Sursaut après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne nL4N40R0RP

** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - Hausse après le début de l'essai de son médicament contre les troubles du stress chez les victimes de traumatismes

nL4N40R0YS

** Maplight Therapeutics Inc MPLT.O :

BUZZ - Needham initie la couverture de MapLight sur le potentiel de son médicament contre la schizophrénie nL4N40R0X7

** iBio Inc IBIO.O :

BUZZ - En hausse, alors que le médicament contre l'obésité reçoit le premier feu vert pour un essai chez l'homme en Australie nL4N40R0YU

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Mizuho réduit les prévisions sur Humana, citant la croissance surdimensionnée de Medicare Advantage nL4N40R0Y1

** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :

BUZZ - L'entreprise bondit après le lancement d'un médicament générique pour le cœur nL4N40R0ZN

** GATX Corp GATX.N :

BUZZ - Citi relève la note de GATX à 'acheter' en raison de la vigueur des marchés finaux nL4N40R0Z1

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - Truist relève l'objectif de cours d'Amgen sur la base d'un résultat positif attendu au premier trimestre et de l'accent mis sur l'obésité nL4N40R100

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
101,820 USD NYSE -0,46%
AEHR TEST SYSTEM
50,2500 USD NASDAQ -3,66%
AMERICAN AIRLINE
10,8100 USD NASDAQ -0,83%
AMGEN
340,0000 USD NASDAQ -0,75%
ANI PHARMACEUTIC
79,4700 USD NASDAQ +2,94%
APOLLO GLB MGMT
105,360 USD NYSE -0,71%
BANK OF AMERICA
50,300 USD NYSE +0,46%
BHP GROUP SP ADR
73,310 USD NYSE +0,73%
BIOXCEL THERPTC
1,0900 USD NASDAQ -4,39%
BLACKSTONE
112,750 USD NYSE +0,45%
BLUE OWL CAP RG-A
8,480 USD NYSE +0,41%
BOOKING HLDG
173,4100 USD NASDAQ -1,58%
BTC/USD
71 779,1065 USD CryptoCompare +2,68%
CARNIVAL
25,215 USD NYSE -2,91%
CF INDUSTRIES HL
133,735 USD NYSE +2,12%
CHEVRON
201,540 USD NYSE +1,32%
CLEANSPARK
9,0600 USD NASDAQ -0,44%
COEUR MINING
19,010 USD NYSE +2,31%
COINBASE GLB RG-A
175,1800 USD NASDAQ +0,22%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 252,00 USD LME +0,86%
DEERE & CO
576,110 USD NYSE +0,17%
DELTA AIR LINES
65,620 USD NYSE -1,77%
DEVON ENERGY
49,940 USD NYSE +0,62%
ELANC ANIML HLTH
22,805 USD NYSE -0,02%
EXPEDIA GROUP
224,3000 USD NASDAQ -2,07%
EXXON MOBIL
163,820 USD NYSE +0,28%
FREEPORT MCMORAN
60,780 USD NYSE -0,46%
GATX
176,500 USD NYSE +2,08%
GEMINI SPACE RG-A
4,3800 USD NASDAQ +0,69%
GOLD FIELDS SP ADR
46,130 USD NYSE -1,18%
GOLDMAN SACHS GR
864,220 USD NYSE -0,26%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
19,360 USD NYSE +1,31%
HUMANA
197,130 USD NYSE +7,84%
IBIO
2,1100 USD NASDAQ +3,94%
IDEXX LABS
574,8000 USD NASDAQ -0,46%
INSMED
163,0300 USD NASDAQ -0,48%
JPMORGAN CHASE
297,280 USD NYSE +0,57%
KKR & CO
90,730 USD NYSE -0,32%
LEVI STRAUSS RG-A
19,710 USD NYSE +0,25%
MAPLIGHT THERAPE
24,1400 USD NASDAQ +6,77%
MOSAIC
26,400 USD NYSE -0,45%
NEWMONT
114,640 USD NYSE +1,61%
NORW CRS LINE
18,730 USD NYSE -3,35%
NOVAVAX
7,9800 USD NASDAQ +0,13%
NUTRIEN
76,930 USD NYSE +1,48%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,920 USD NYSE -0,06%
Pétrole Brent
91,56 USD Ice Europ -11,47%
Pétrole WTI
92,51 USD Ice Europ -14,98%
RIO TINTO SP ADR
94,660 USD NYSE +0,70%
SOUTHERN COPPER
173,900 USD NYSE -1,64%
SOUTHWEST AIRLIN
37,880 USD NYSE -0,84%
STRATEGY RG-A
123,7200 USD NASDAQ -3,11%
TAMBORAN
45,420 USD NYSE +5,92%
UNITED AIRLINES
89,2900 USD NASDAQ -1,85%
VIASAT
53,8800 USD NASDAQ +3,42%
WELLS FARGO
81,750 USD NYSE -0,07%
ZOETIS RG-A
116,830 USD NYSE -1,20%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank