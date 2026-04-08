LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Delta, GATX, Humana

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* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les indices boursiers de Wall Street ont augmenté de plus de 2% mercredi après que les Etats-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a fait baisser les prix du brut en raison des attentes de reprise de l'approvisionnement en énergie par le détroit d'Ormuz. .N
** JPMorgan Chase & Co JPM.N :
** Bank of America Corp BAC.N :
** Wells Fargo & Co WFC.N : ** Goldman Sachs Group Inc GS.N :
BUZZ - Les banques américaines grimpent, les inquiétudes sur l'inflation s'atténuant après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40R0OT
** United Airlines Holdings Inc UAL.O :
** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - Les compagnies aériennes américaines montent en flèche alors que les prix du pétrole chutent suite à l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran nL6N40R0MH
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Inc GFI.N :
** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N :
BUZZ - Les mineurs d'or et d'argent augmentent en raison de la hausse des prix des métaux précieux après l'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL6N40R0MO
** CF Industries Holdngs Inc CF.N :
** Mosaic Co MOS.N : ** Nutrien Ltd NTR.N :
BUZZ - Les stocks d'engrais chutent après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran nL6N40R0NB
** Coinbase Global Inc COIN.O :
** Gemini Global Station Inc GEMI.O :
** Strategy Inc MSTR.O : ** CleanSpark Inc CLSK.O :
BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran propulse le bitcoin à son plus haut niveau depuis trois semaines nL4N40R0R4
** Carnival Corp CCL.N :
** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :
** Booking Holdings Inc BKNG.O : ** Expedia Group Inc EXPE.O :
BUZZ - Les entreprises liées au voyage bondissent après que les Etats-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines nL4N40R0R2
** Levi Strauss & Co LEVI.N :
BUZZ - Relève ses perspectives annuelles alors que de fortes ventes de denim font grimper les actions nL6N40R0KF
** Novavax Inc NVAX.O :
BUZZ - En hausse; Shah Capital votera contre la rémunération du conseil d'administration et des cadres nL4N40R0WG
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
** Devon Energy Corp DVN.N :
BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse du pétrole après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40R0R3
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les mineurs de cuivre suivent la hausse des prix des métaux après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran
nL4N40R0T3
** Blackstone Inc BX.N :
** KKR & Co Inc KKR.N :
** Apollo Global Management Inc APO.N : ** Blue Owl Capital Inc OWL.N :
BUZZ - Le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran offre un répit aux gestionnaires d'actifs mis à mal par le crédit privé nL4N40R0T7
** Deere & Co DE.N :
BUZZ - Hausse après que Jefferies ait relevé le niveau à 'hold', règlement de 99 millions de dollars nL6N40R0HQ
** Aehr Test Systems AEHR.O :
BUZZ - En hausse après une perte moins importante que prévu et de bonnes prévisions de réservations nL6N40R0QM
** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :
** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : ** Zoetis Inc ZTS.N :
BUZZ - J.P. Morgan est optimiste sur les sociétés de santé animale avant les résultats du 1er trimestre nL4N40R0VT
** Insmed Inc INSM.O :
BUZZ - HC Wainwright réduit le PT sur Insmed après l'échec de l'étude sur les maladies de la peau nL4N40R0WK
** Tamboran Resources Corp TBN.N :
BUZZ - La vente d'actions à forte décote fait chuter les cours nL6N40R0S6
** Abbott Laboratories ABT.N :
BUZZ - Barclays lève le PT sur Abbott suite à l'acquisition d'Exact Sciences nL4N40R0XC
** ViaSat Inc VSAT.O :
BUZZ - Hausse après que Barclays ait relevé sa note à "equalweight" nL4N40R0XM
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
BUZZ - Sursaut après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne nL4N40R0RP
** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :
BUZZ - Hausse après le début de l'essai de son médicament contre les troubles du stress chez les victimes de traumatismes
nL4N40R0YS
** Maplight Therapeutics Inc MPLT.O :
BUZZ - Needham initie la couverture de MapLight sur le potentiel de son médicament contre la schizophrénie nL4N40R0X7
** iBio Inc IBIO.O :
BUZZ - En hausse, alors que le médicament contre l'obésité reçoit le premier feu vert pour un essai chez l'homme en Australie nL4N40R0YU
** Humana Inc HUM.N :
BUZZ - Mizuho réduit les prévisions sur Humana, citant la croissance surdimensionnée de Medicare Advantage nL4N40R0Y1
** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :
BUZZ - L'entreprise bondit après le lancement d'un médicament générique pour le cœur nL4N40R0ZN
** GATX Corp GATX.N :
BUZZ - Citi relève la note de GATX à 'acheter' en raison de la vigueur des marchés finaux nL4N40R0Z1
** Amgen Inc AMGN.O :
BUZZ - Truist relève l'objectif de cours d'Amgen sur la base d'un résultat positif attendu au premier trimestre et de l'accent mis sur l'obésité nL4N40R100
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