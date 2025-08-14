information fournie par Reuters • 14/08/2025 à 15:25

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Deere, eBay, Intuitive Machines

14 août - Les principaux indices de Wall Street étaient sur le point d'ouvrir en baisse jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. .N

** Bullish < BLSH.N >:

BUZZ - Les actions montent après des débuts en fanfare à la Bourse de New York nL4N3U60GN

** dLocal Ltd < DLO.O >:

BUZZ - L'augmentation des perspectives de croissance pour 2025 et la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre ont fait monter le cours de l'action

** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:

BUZZ - En hausse après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente nL6N3U60DX

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel en raison de l'impact des tarifs douaniers nL4N3U60MO

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

** Yum China Holdings Inc < YUMC.N >:

** Baidu Inc < BIDU. O>:

** Nio Inc < NIO.N >:

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que le fonds spéculatif Bridgewater se soit retiré des positions nL4N3U60M0

** Sarepta Therapeutics < SRPT.O >:

BUZZ - Hausse grâce aux progrès des thérapies génétiques

** Centrus Energy Corp < LEU.N >:

BUZZ - Remontée après une vente d'obligations convertibles de 700 millions de dollars nL6N3U60FB

** Fortive Corp < FTV.N >:

BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé le titre à 'pondération égale' et réduit le PT nL4N3U60NK

** Intuitive Machines Inc < LUNR.O >:

BUZZ - Chute après l'émission d'une obligation convertible de 300 millions de dollars nL6N3U60FP

** Advance Auto Parts Inc < AAP.N >: BUZZ - Chute après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices annuels

** Tapestry Inc < TPR.N >:

BUZZ - Chute après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations sur fond de problèmes tarifaires nL6N3U60FW

** Beam Therapeutics Inc < BEAM.O >:

BUZZ - En hausse après l'étiquette de la FDA pour la thérapie de la drépanocytose nL4N3U60PO

** Allegion PLC < ALLE.N >:

BUZZ - Barclays relève la valeur d'Allegion en raison de l'amélioration des perspectives de la demande dans le secteur non résidentiel nL4N3TM0T3

** Golar LNG Ltd < GLNG.O >:

BUZZ - Gains grâce aux plans de commande de sa quatrième unité FLNG nL4N3U60QO

** LATAM Airlines Group SA < LTM.N >:

BUZZ - Les actions chutent après une offre secondaire de 767 millions de dollars nL6N3U60GO

** Rio Tinto PLC < RIO.N >:

** BHP Group Ltd < BHP.N >:

** Southern Copper Corp < SCCO.N >:

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent sur fond d'incertitude concernant les tarifs douaniers et les taux d'intérêt

** Solventum Corp < SOLV.N >:

BUZZ - Baisse des actions après la vente de 648 millions de dollars de parts de 3M nL6N3U60H9

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - Le contrat de location dans le cloud et l'accord avec Google ont fait monter le cours nL4N3U60TD

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - Chute après une perte plus importante au T2

** Schrodinger Inc < SDGR.O >:

BUZZ - Chute après l'arrêt du développement d'une thérapie contre le cancer du sang en raison du décès d'un patient

nL6N3U60HV

** eBay Inc < EBAY.O >:

BUZZ - Les actions chutent; Argus rétrograde la note à 'conserver' nL6N3U60HQ