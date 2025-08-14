 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Deere, eBay, Intuitive Machines
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:25

14 août - Les principaux indices de Wall Street étaient sur le point d'ouvrir en baisse jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. .N

** Bullish < BLSH.N >:

BUZZ - Les actions montent après des débuts en fanfare à la Bourse de New York nL4N3U60GN

** dLocal Ltd < DLO.O >:

BUZZ - L'augmentation des perspectives de croissance pour 2025 et la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre ont fait monter le cours de l'action

nL4N3U60J1

** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:

BUZZ - En hausse après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente nL6N3U60DX

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel en raison de l'impact des tarifs douaniers nL4N3U60MO

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

** Yum China Holdings Inc < YUMC.N >:

** Baidu Inc < BIDU. O>:

** Nio Inc < NIO.N >:

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que le fonds spéculatif Bridgewater se soit retiré des positions nL4N3U60M0

** Sarepta Therapeutics < SRPT.O >:

BUZZ - Hausse grâce aux progrès des thérapies génétiques

nL4N3U60MB

** Centrus Energy Corp < LEU.N >:

BUZZ - Remontée après une vente d'obligations convertibles de 700 millions de dollars nL6N3U60FB

** Fortive Corp < FTV.N >:

BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé le titre à 'pondération égale' et réduit le PT nL4N3U60NK

** Intuitive Machines Inc < LUNR.O >:

BUZZ - Chute après l'émission d'une obligation convertible de 300 millions de dollars nL6N3U60FP

** Advance Auto Parts Inc < AAP.N >: BUZZ - Chute après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices annuels

nL4N3U60OV

** Tapestry Inc < TPR.N >:

BUZZ - Chute après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations sur fond de problèmes tarifaires nL6N3U60FW

** Beam Therapeutics Inc < BEAM.O >:

BUZZ - En hausse après l'étiquette de la FDA pour la thérapie de la drépanocytose nL4N3U60PO

** Allegion PLC < ALLE.N >:

BUZZ - Barclays relève la valeur d'Allegion en raison de l'amélioration des perspectives de la demande dans le secteur non résidentiel nL4N3TM0T3

** Golar LNG Ltd < GLNG.O >:

BUZZ - Gains grâce aux plans de commande de sa quatrième unité FLNG nL4N3U60QO

** LATAM Airlines Group SA < LTM.N >:

BUZZ - Les actions chutent après une offre secondaire de 767 millions de dollars nL6N3U60GO

** Rio Tinto PLC < RIO.N >:

** BHP Group Ltd < BHP.N >:

** Southern Copper Corp < SCCO.N >:

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent sur fond d'incertitude concernant les tarifs douaniers et les taux d'intérêt

nL4N3U01FK

** Solventum Corp < SOLV.N >:

BUZZ - Baisse des actions après la vente de 648 millions de dollars de parts de 3M nL6N3U60H9

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - Le contrat de location dans le cloud et l'accord avec Google ont fait monter le cours nL4N3U60TD

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - Chute après une perte plus importante au T2

nL4N3U60UQ

** Schrodinger Inc < SDGR.O >:

BUZZ - Chute après l'arrêt du développement d'une thérapie contre le cancer du sang en raison du décès d'un patient

nL6N3U60HV

** eBay Inc < EBAY.O >:

BUZZ - Les actions chutent; Argus rétrograde la note à 'conserver' nL6N3U60HQ

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
53,870 USD NYSE -12,78%
ALIBABA GRP SP ADR
122,220 USD NYSE -3,67%
ALLEGION
167,965 USD NYSE -0,98%
BEAM THERAPEUTIC
17,3652 USD NASDAQ -0,88%
BHP GROUP SP ADR
53,730 USD NYSE -1,83%
BIRKEN
48,980 USD NYSE -2,49%
COPPER GRADE
9 746,50 USD LME +0,88%
DEERE & CO
482,120 USD NYSE -6,08%
DLOCAL RG-A
14,1800 USD NASDAQ +21,30%
EBAY
98,3050 USD NASDAQ -2,45%
FORTIVE
48,100 USD NYSE -1,29%
FREEPORT MCMORAN
41,810 USD NYSE -2,12%
GOLAR LNG
41,1500 USD NASDAQ +2,39%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
INTUITIVE MACH RG-A
9,1101 USD NASDAQ -13,15%
LITHIUM
2,950 USD NYSE -0,17%
NIO SP ADS-A
4,450 USD NYSE -3,68%
Pétrole Brent
66,54 USD Ice Europ +1,22%
Pétrole WTI
63,55 USD Ice Europ +1,32%
RIO TINTO SP ADR
61,945 USD NYSE -2,55%
SAREPTA
19,9500 USD NASDAQ -2,21%
SCHRODINGER
18,2800 USD NASDAQ -7,86%
SOLVENTUM
73,280 USD NYSE -1,51%
SOUTHERN COPPER
97,540 USD NYSE -1,97%
TAPESTRY
95,280 USD NYSE -16,10%
TERAWULF
7,5200 USD NASDAQ +37,73%
YUM CHINA HLD
44,920 USD NYSE -1,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
