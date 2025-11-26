 Aller au contenu principal
CAC 40
8 063,50
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Deere, Dell, Workday
26/11/2025

26 novembre -

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mercredi, alors que Wall Street anticipait une possible baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre et se préparait à recevoir de nouvelles données économiques pour obtenir des indices sur la santé de la plus grande économie mondiale. .N

** Pony AI Inc PONY.O :

BUZZ - Les actions bondissent suite à la croissance du chiffre d'affaires trimestriel nL1N3X205R

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Les actions sont sous pression après une baisse des prévisions et des plans de réduction des coûts nL4N3X20O3

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - L'action grimpe après de fortes prévisions de revenus et de bénéfices, dans un contexte de hausse de la demande pour les serveurs d'intelligence artificielle nL4N3X20OO

** Workday Inc WDAY.O :

BUZZ - L'action recule, le faible chiffre d'affaires des abonnements au troisième trimestre ayant déçu les investisseurs

nL6N3X20IK

** Nutanix Inc NTNX.O :

BUZZ - L'action chute après que la société a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale

nL4N3X20OV

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - L'action chute suite à une baisse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3X20SL

** PagerDuty Inc PD.N :

BUZZ - L'action glisse après avoir réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale nL6N3X20JT

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - L'action chute; les analystes soulignent l'absence de guidance de Red Canary nL6N3X20GB

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les actions des mines d'or augmentent alors que le lingot se rapproche de son plus haut niveau en deux semaines, en raison des espoirs de réduction des taux de la Fed

nL4N3X20QF

** Autodesk Inc ADSK.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL6N3X20HY

** Exxon Mobile Corp XOM.N :

** TotalEnergies SE TTE.N :

** BP PLC BP.N :

BUZZ - Barclays déclare qu'Agentic AI représente un bouleversement de 80 milliards de dollars pour les leaders du secteur de l'énergie nL8N3X20KV

** Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O :

BUZZ - L'action monte après que la société a relevé ses perspectives de bénéfices pour l'exercice 25 nL6N3X20LS

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les actions des mines d'argent progressent grâce aux espoirs de réduction des taux de la Fed nL6N3X20MB

** Urban Outfitters Inc URBN.O :

BUZZ - L'action s'envole après des ventes et des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux prévisions nL6N3X20MZ

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
84,370 USD NYSE +0,49%
AUTODESK INC
294,4300 USD NASDAQ +1,58%
BP SP ADR
35,690 USD NYSE -0,58%
COEUR MINING
15,075 USD NYSE +1,31%
DEERE & CO
498,155 USD NYSE +2,24%
DELL TECH RG-C
125,910 USD NYSE -1,04%
ENDEAVOUR SILVER
7,815 USD NYSE +2,29%
EXXON MOBIL
114,515 USD NYSE -1,22%
GOLD FIELDS SP ADR
40,720 USD NYSE +0,34%
Gaz naturel
4,42 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
18,150 USD NYSE +2,05%
HECLA MINING
14,995 USD NYSE +3,70%
HP
24,290 USD NYSE -0,45%
NEWMONT
86,290 USD NYSE -0,31%
NUTANIX RG-A
58,7700 USD NASDAQ +0,77%
PAGERDUTY
15,200 USD NYSE +2,29%
PETCO HEALTH RG-A
2,9700 USD NASDAQ +6,45%
PONY AI SP ADR
13,3300 USD NASDAQ +5,88%
Pétrole Brent
62,33 USD Ice Europ -0,49%
Pétrole WTI
57,87 USD Ice Europ -0,41%
TOTALENERG SP ADR
65,220 USD NYSE +1,08%
URBAN OUTFITTERS
68,3100 USD NASDAQ +9,79%
WORKDAY-A
233,6900 USD NASDAQ +3,11%
ZSCALER
289,7300 USD NASDAQ +3,35%
