LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Coty, Boeing, Walmart
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

21 août - Les investisseurs ont analysé les résultats trimestriels du distributeur Walmart à la recherche d'indices sur la santé du consommateur américain, avant la conférence de trois jours de la Réserve fédérale à Jackson Hole. .N

** Coty Inc < COTY.N >:

BUZZ - La société chute après avoir annoncé une baisse de ses ventes trimestrielles nL4N3UD0HM

** Walmart Inc < WMT.N >:

BUZZ - Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action sont en hausse dans le rapport qui sera publié jeudi en début de journée nL6N3UC0PY

** Modivcare Inc < MODV.O >:

BUZZ - chute après avoir demandé la protection de la loi sur les faillites nL4N3UD0ML

** SharkNinja Inc < SN.N >:

BUZZ - chute après la vente de 638 millions de dollars d'actions par le président du conseil d'administration

nL6N3UD0G5

** Canadian Solar Inc < CSIQ.O >:

BUZZ - Chute après des prévisions de revenus à la baisse pour le troisième trimestre nL4N3UD0N2

** Energy Fuels Inc < UUUU.N >:

BUZZ - Gains après avoir produit de l'oxyde de terre rare "lourd" à l'échelle pilote nL4N3UD0MT

** Boeing Co < BA.N >:

BUZZ - hausse après un rapport sur la vente de 500 jets à la Chine nL4N3UD0NZ

