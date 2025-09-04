 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,05
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Colgate, Figma, Mineurs d'or
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 septembre - Les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, les investisseurs attendant le rapport sur l'emploi privé, tandis que les actions de Salesforce ont baissé après une prévision de chiffre d'affaires défavorable. .N

** Colgate-Palmolive Co < CL.N >:

BUZZ - Parmi les principaux gagnants de la réduction de la taxe à la consommation en Inde, les analystes disent

nL4N3UR0HC

** Figma Inc < FIG.N >:

BUZZ - Les actions dérapent malgré un chiffre d'affaires du 2ème trimestre supérieur au consensus nL4N3UR0IA

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot s'éloigne d'un pic record nL4N3UR0LA

** American Eagle Outfitters Inc < AEO.N >:

BUZZ - La campagne de denim de Sydney Sweeney stimule la demande nL4N3UR0M7

** C3.ai Inc < AI.N >:

BUZZ - Chute après que l'entreprise ait retiré ses prévisions nL4N3UR0KJ

** Dole PLC < DOLE.N >:

BUZZ - L'offre secondaire de 158 millions de dollars s'effondre nL6N3UR0IY

** Centuri Holdings Inc < CTRI.N >:

BUZZ - Chute après le retrait de Southwest Gas d'une offre secondaire de 536 millions de dollars nL6N3UR0JG

** Bruker Corp < BRKR.O >:

BUZZ - en hausse après une offre d'actions convertibles de 600 millions de dollars nL6N3UR0JL

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
13,630 USD NYSE +0,85%
ANGLOGOLD ASH
59,340 USD NYSE +2,06%
BRUKER
29,3500 USD NASDAQ -11,68%
C3.AI RG-A
16,690 USD NYSE -0,74%
CENTURI HLDG
20,560 USD NYSE -0,53%
COLGATE-PALMOLIV
83,820 USD NYSE -0,65%
DIAMONDBACK ENG
142,2900 USD NASDAQ -5,05%
ENTERGY
87,180 USD NYSE -0,24%
GOLD FIELDS SP ADR
34,980 USD NYSE +1,75%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HARMONY GOLD SP ADR
15,080 USD NYSE +5,57%
NEWMONT
75,435 USD NYSE -0,55%
Pétrole Brent
66,98 USD Ice Europ -0,61%
Pétrole WTI
63,33 USD Ice Europ -0,72%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Septembre, mois de tous les dangers pour les marchés ?
    Septembre, mois de tous les dangers pour les marchés ?
    information fournie par Ecorama 04.09.2025 14:05 

    Statistiquement, septembre n’a pas bonne réputation sur les marchés boursiers, et ce n’est pas qu’une impression car depuis 1950, c’est en moyenne le pire mois pour les indices américains. Faut-il pour autant s’attendre à une chute systématique chaque année ? Ce ... Lire la suite

  • eurotunnel (Crédit: / Getlink)
    JPMorgan dégrade sa recommandation sur Getlink, ramenée à 'neutre'
    information fournie par Cercle Finance 04.09.2025 13:56 

    (Zonebourse.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Getlink de 'surpondérer' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 18 à 15 euros, expliquant s'inquiéter de l'effet de la remontée des rendements obligataires en Europe et du ralentissement ... Lire la suite

  • Une maison détruite, au lendemain d'un tremblement de terre dans le district de Dara-i-Nur, dans la province de Nangarhar, le 3 septembre 2025 en Afghanistan ( AFP / - )
    Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 2.200 morts
    information fournie par AFP 04.09.2025 13:48 

    Le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'Afghanistan a fait plus de 2.200 morts, selon le bilan actualisé jeudi par les autorités talibanes qui fait de loin de ce tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Dans les villages ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: le taux de chômage monte légèrement à 2,8% en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.09.2025 13:46 

    Le taux de chômage en Suisse s'est légèrement accru en août, grimpant à 2,8% (contre 2,7% en juillet), a annoncé jeudi le ministère de l'économie, à l'heure où le pays alpin s'inquiète des répercussions des droits de douane américains sur l'emploi. Fin août, 132.105 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank