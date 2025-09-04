information fournie par Reuters • 04/09/2025 à 13:41

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Colgate, Figma, Mineurs d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - Les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, les investisseurs attendant le rapport sur l'emploi privé, tandis que les actions de Salesforce ont baissé après une prévision de chiffre d'affaires défavorable. .N

** Colgate-Palmolive Co < CL.N >:

Parmi les principaux gagnants de la réduction de la taxe à la consommation en Inde, les analystes disent



** Figma Inc < FIG.N >:

Les actions dérapent malgré un chiffre d'affaires du 2ème trimestre supérieur au consensus

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

Les mineurs d'or chutent alors que le lingot s'éloigne d'un pic record

** American Eagle Outfitters Inc < AEO.N >:

La campagne de denim de Sydney Sweeney stimule la demande

** C3.ai Inc < AI.N >:

Chute après que l'entreprise ait retiré ses prévisions

** Dole PLC < DOLE.N >:

L'offre secondaire de 158 millions de dollars s'effondre

** Centuri Holdings Inc < CTRI.N >:

Chute après le retrait de Southwest Gas d'une offre secondaire de 536 millions de dollars

** Bruker Corp < BRKR.O >:

en hausse après une offre d'actions convertibles de 600 millions de dollars