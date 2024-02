LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CMS Energy, SunPower, Etsy

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 1er février - Wall Street a progressé jeudi, après une chute lors de la séance précédente, la Réserve fédérale américaine ayant réduit à néant les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt, l'accent étant mis sur les résultats des grandes entreprises technologiques attendus plus tard dans la journée .N A 10:51 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,15% à 38 208,21. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,43% à 4 866,66 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,65% à 15 263,051. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Corteva CTVA.N , en hausse de 17 % ** Etsy ETSY.OQ , en hausse de 9,6 % ** Norfolk Southern NSC.N , en hausse de 6,9 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** C.H. Robinson Worldwide CHRW.OQ , en baisse de 11,8 % ** Aflac AFL.N , en baisse de 9,8 % ** Zions Bancorporation ZION.OQ , en baisse de 8,5 % Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Ferrari RACE.N , en hausse de 9,7 % ** UGI UGI.N , en hausse de 8,2 % Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Thermon Group THR.N , en baisse de 14,7 % ** New York Community Bancorp NYCB.N , en baisse de 11,9 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** GRI Bio GRI.O , en hausse de 131,5 % ** NeuroBo Pharmaceuticals NRBO.O , en hausse de 75,2 % ** Minim MINM.O , en hausse de 33,5 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Revelation Biosciences REVB.O , en baisse de 61,3 % ** Hesai HSAI.O , en baisse de 26,4 % ** Chicken Soup for the Soul Entertainment CSSEN.O , en baisse de 26,5 % ** Wolfspeed Inc WOLF.N : baisse de 7,0% BUZZ - Perte de vitesse après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le troisième trimestre nL4N3EM2I9 ** Nextracker Inc NXT.O : en hausse de 16,2% BUZZ - Augmentation des prévisions pour l'année fiscale nL4N3EM2JU ** Merck & Co Inc MRK.N : +2,6% BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations grâce à l'explosion des ventes de Keytruda nL4N3EM32D ** Honeywell International Inc HON.O : baisse de 3,7% BUZZ - Baisse des prévisions annuelles nL4N3EM2YY ** Qualcomm Inc QCOM.O : -3,9% BUZZ - Baisse suite à des inquiétudes sur les parts de marché en Chine nL4N3EM2JX ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : baisse de 11,9% BUZZ - baisse pour la deuxième journée consécutive nL4N3EM3YE ** Norfolk Southern Corp NSC.N : + 6,9 % BUZZ - Le groupe Ancora prend une participation de 1 milliard de dollars nL4N3EM2UH ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : en baisse de 0,9% ** Humana Inc HUM.N : -1,4% BUZZ - Les analystes estiment que les taux proposés pour l'assurance maladie en 2025 sont "légèrement décevants" nL4N3EM3ZI ** Qorvo Inc QRVO.O : en hausse de 3,8% BUZZ - Gains sur des prévisions solides pour le 4ème trimestre nL4N3EM2Y2 ** Align Technology Inc ALGN.O : +2,3% BUZZ - Gain après des prévisions optimistes pour le premier trimestre nL4N3EM2OL ** Canada Goose Holdings Inc GOOS.N : +5,1% BUZZ - Hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le 4ème trimestre nL4N3E2481 ** Altria Group Inc MO.N : +2,7% BUZZ - Hausse suite à un plan de rachat d'actions et à un bénéfice supérieur au 4ème trimestre nL4N3EM3EN ** Becton Dickinson and Co BDX.N : baisse de 1,2% BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au 1er trimestre nL4N3EM3F3 ** Corteva Inc CTVA.N : en hausse de 17.0% BUZZ - Gains sur les résultats du 4ème trimestre, plan de rachat d'actions nL4N3EM3FL ** Eaton Corporation PLC ETN.N : +5,5% BUZZ - Hausse suite à des prévisions de bénéfices optimistes pour l'année fiscale en cours et à des résultats du 4ème trimestre supérieurs à ceux de l'année précédente nL4N3EM3EL ** NeuroBo Pharmaceuticals Inc NRBO.O : +75,2% BUZZ - Hausse suite au feu vert de la FDA pour le début des essais chez l'homme d'un médicament contre l'obésité nL4N3EM3KS ** InVivo Therapeutics Holdings Corp NVIV.O : baisse de 47,0% BUZZ - chute suite au dépôt d'une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 nL4N3EM3LU ** CMS Energy Corp CMS.N : +1,2% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3EM3IC ** CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : -11,7% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis près de 4 ans après une erreur au 4ème trimestre nL1N3EM1Z9 ** SunPower Corp SPWR.O : +22,9% BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'extensions de prêts et d'engagements de financement nL4N3EM3OA ** Etsy Inc ETSY.O : +9,6% BUZZ - Le partenaire Elliott Investment devient directeur, les actions bondissent nL4N3EM3XQ ** LifeStance Health Group Inc LFST.O : baisse de 7,9% BUZZ - chute après que Hindenburg ait pris une position courte nL4N3EM42V ** Okta Inc OKTA.O : +1,9% BUZZ - Hausse suite à l'annonce de suppressions d'emplois nL4N3EM3QR ** Quest Diagnostics Inc DGX.N : +0,7% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3EM3YU ** Rogers Communications Inc RCI.N : +2,3% BUZZ - Hausse suite à des prévisions optimistes sur les flux de trésorerie disponibles nL4N3EM3AG ** Bio-Techne Corp TECH.O : baisse de 5,2% BUZZ - Chute suite à des prévisions de bénéfices trimestriels manquées nL4N3EM44B Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,36% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,71 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,81 Energie .SPNY en hausse de 0,26 Finance .SPSY en baisse de 0,82 Santé .SPXHC en hausse de 0,04% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,44 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,81 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,64 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,34 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,11