LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CME Group, Robinhood Markets, Citigroup

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 14 février - La bourse de Wall Street a repris de la vigueur mercredi après un repli lors de la séance précédente suite à un rapport sur l'inflation, tandis que Nvidia a dépassé la valeur de marché d'Alphabet pour devenir la troisième société américaine la plus précieuse. .N À 10:44 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,21% à 38 352,84. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,56% à 4 981,12 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,73% à 15 770,342. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** UberTechnologies Inc UBER.N , en hausse de 12,2% ** IQVIA Holdings Inc IQV.N , en hausse de 8,9% ** Davita Inc DVA.N , en hausse de 7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** AkamaiTechnologies Inc AKAM.OQ , en baisse de 7,2% ** MGM ResortsInternational MGM.N , en baisse de 7% ** KraftHeinz Co KHC.OQ , en baisse de 5,5% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Electromed Inc ELMD.N , plus 21,5% ** ResideoTechnologies Inc REZI.N , plus 16,6% ** Uber Technologies Inc UBER.N , plus 12,2% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Andretti Acquisition Corp WNNR.N , en baisse de 18,3% ** Zedge Inc ZDGE.N , en baisse de 12,9% **CAE Inc CAE.N , en baisse de 12,2% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Datasea Inc DTSS.O , plus 940,1% ** enGene Holdings Inc ENGNW.O , plus 118,3% ** Brera Holdings Plc BREA.O , plus 113,1% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** QuidelOrtho Corp QDEL.O , en baisse de 34% ** Upstart Holdings Inc UPST.O , en baisse de 20,7% ** Qurate Retail Inc QRTEB.O , en baisse de 18,4% ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : + 9,5 % BUZZ - Le bénéfice surprise du 4ème trimestre a fait bondir l'entreprise, qui prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2024 nL3N3EZ21B ** Upstart Holdings Inc UPST.O : baisse de 20,7% BUZZ - baisse suite à une prévision de chiffre d'affaires négative pour le premier trimestre nL3N3EZ22U ** Citigroup Inc C.N : +2,2% BUZZ - Hausse après que Piper Sandler ait relevé le titre à 'surpondérer' et augmenté le PT nL3N3EZ3I0 ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 10,8% ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 9,5% *riot Platforms Inc RIOT.O : hausse de 9,4% * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : +12,2% BUZZ - Les valeurs cryptographiques bondissent alors que le bitcoin franchit la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière nL3N3EZ28W ** Lyft Inc LYFT.O : + 33,1 % BUZZ - Hausse des coûts, bénéfice du 4ème trimestre supérieur aux estimations nL3N3EZ27K ** Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : +24,5% BUZZ - Prolonge la hausse après une offre d'actions de 150 millions de dollars nL2N3EZ0X3 ** Kraft Heinz Co KHC.O : baisse de 5,5% BUZZ - Baisse des ventes annuelles nL3N3EZ2XG ** VBI Vaccines Inc VBIV.O : +4,5% BUZZ - Hausse suite à un nouvel accord de licence nL3N3EZ2MV ** Uber Technologies Inc UBER.N : +12,2% BUZZ - La société atteint un niveau record grâce à un rachat d'actions de 7 milliards de dollars nL2N3EZ1HS ** Parsons Corp PSN.N : + 5,7 % BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL3N3EZ2RR ** IQVIA Holdings Inc IQV.N : +8,9% BUZZ - Hausse après la publication des résultats du 4ème trimestre [nL3N3EZ2UP ** Instacart Inc CART.O : baisse de 7,6% BUZZ - baisse car les inquiétudes sur les activités publicitaires éclipsent les bonnes prévisions du premier trimestre nL3N3EZ2VE ** Immunome Inc IMNM.O : baisse de 2,8% BUZZ - Glissement suite à une offre d'actions de 200 millions de dollars nL2N3EZ1AQ ** Sage Therapeutics Inc SAGE.O : +15,5% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre, réduction de la perte nL3N3EZ2VS ** DaVita Inc DVA.N : +7,0% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre, baisse de la perte nL3N3EZ317 ** Global Payments Inc GPN.N : baisse de 0,8% BUZZ - baisse des prévisions de revenus nL3N3EZ34J ** CME Group Inc CME.O : +4,9% BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3EZ34Y ** Avantor Inc AVTR.N : +7,7% BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels 'stables' nL3N3EZ2YC ** EQT Corp EQT.N : en baisse de 5,1% BUZZ - Chute après la publication d'un résultat négatif au 4ème trimestre nL3N3EZ3H7 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,95 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,31 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,22 Energie .SPNY en baisse de 0,26 Finance .SPSY en hausse de 0,64 Santé .SPXHC en hausse de 0,64 Industrie .SPLRCI en hausse de 1,07 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,64 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,16 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,53 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,33%