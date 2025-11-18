information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 15:18

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cloudflare, Legence, Lumentum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

18 novembre - Wall Street s'apprêtait à chuter à l'ouverture mardi, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions et la diminution des chances d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ayant pesé sur le sentiment, alors que les investisseurs attendent les résultats de Nvidia et les données clés du gouvernement attendues plus tard cette semaine. .N

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Hausse, le médicament contre les nausées se montrant prometteur pour les effets secondaires du GLP-1 nL4N3WU0KH

** Home Depot Inc HD.N :

BUZZ - Baisse après la réduction de l'objectif de profit annuel nL6N3WU0OA

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce de l'augmentation de la participation d'Elliott dans la société nL4N3WU0M3

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis près de 7 mois

nL6N3WT0I2

** Archer Aviation Inc ACHR.N :

BUZZ - Hausse grâce à un accord de fourniture de groupes motopropulseurs électriques nL4N3WU0M5

** Axalta Coating Systems Inc AXTA.N :

BUZZ - Hausse suite au projet de fusion avec Akzo Nobel pour créer un géant de la peinture d'une valeur de 25 milliards de dollars nL4N3WU0N1

** PDD Holdings Inc PDD.O :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux États-Unis chutent après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations nL6N3WU0MJ

** DuPont DE Neumors Inc DD.N :

BUZZ - RBC réduit l'objectif de cours de DuPont pour tenir compte de la scission de Qnity; maintient la note 'surperformance' nL6N3WU0NE

** D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS HEPS.O :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de Hepsiburada, déclare que la hausse des coûts va peser sur les bénéfices nL6N3WU0N5

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Le titre baisse; MoffettNathanson réduit l'objectif de cours en raison de la pression probable sur les marges due aux coûts de l'IA nL4N3WU0QX

** Amazon.com Inc AMZN.O : ** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Les titres baissent; l'UE enquête sur les services cloud AWS et Azure nL6N3WU0O3

** Medtronic PLC MDT.N :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions optimistes pour l'exercice 2026 nL4N3WU0R2

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une vente d'obligations de 850 millions de dollars nL4N3WU0S4

** Amer Sports Inc AS.N :

BUZZ - En hausse après une augmentation des prévisions pour l'année fiscale, et un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WU0Q4

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - Le titre baisse après avoir bloqué les rachats du fonds de crédit privé nL6N3WU0PC

** Genprex Inc GNPX.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention d'un brevet américain pour une combinaison de médicaments contre le cancer

nL4N3WU0TI

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Chute suite à des rapports de pannes; le X de Musk est en panne pour certains utilisateurs nL6N3WU0PH

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Les perspectives de forte croissance incitent Stifel à relever sa recommandation sur Deckers Outdoor à "acheter"

nL6N3WU0PQ

** BellRing Brands Inc BRBR.N :

BUZZ - Chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de la Bourse nL4N3WU0UY

** Invivyd Inc IVVD.O :

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 125 millions de dollars nL6N3WU0P4

** Canaan Inc CAN.O :

BUZZ - Remontée après une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux estimations nL6N3WU0QD

** Lumentum Holdings Inc LITE.O :

BUZZ - Mizuho commence à couvrir Lumentum avec une note 'outperform' nL4N3WU0VY

** Legence Corp LGN.O :

BUZZ - Jefferies relève sa recommandation sur Legence à 'achat' et augmente son objectif de cours sur la base d'un solide troisième trimestre nL6N3WU0QQ

** Ceva Inc CEVA.O :

BUZZ - Glissement après le lancement de l'offre d'actions

nL6N3WU0QV

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Gains sur les plans de relance de la production à la mine indonésienne de Grasberg nL6N3WU0R6

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre les maladies pulmonaires ait atteint son objectif principal dans une étude à mi-parcours nL6N3WU0QF

** Diversified Energy Company PLC DEC.N :

BUZZ - William Blair commence la couverture de Diversified Energy avec 'outperform' nL6N3WU0RP

** Ardent Health Inc ARDT.N :

BUZZ - Hausse grâce à un plan de rachat d'actions de 50 millions de dollars nL6N3WU0S4