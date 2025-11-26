LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CleanSpark, Salesforce, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mercredi, Wall Street ayant intégré la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre et s'étant préparée à recevoir de nouvelles données économiques qui pourraient apporter plus de clarté sur la santé de la plus grande économie du monde. .N

** Pony AI Inc PONY.O :

BUZZ - Les actions bondissent suite à la croissance du chiffre d'affaires trimestriel nL1N3X205R

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Les actions sont sous pression après une baisse des prévisions et des plans de réduction des coûts nL4N3X20O3

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - Les actions montent après des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices élevés, en raison de la demande croissante de serveurs d'intelligence artificielle nL4N3X20OO

** Workday Inc WDAY.O :

BUZZ - Baisse après que les investisseurs aient été déçus par la tiédeur du chiffre d'affaires des abonnements au troisième trimestre nL6N3X20IK

** Nutanix Inc NTNX.O :

BUZZ - Les actions chutent après que l'entreprise ait réduit ses prévisions de revenus pour l'année fiscale nL4N3X20OV

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Les actions chutent suite à une baisse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 26 nL4N3X20VE

** PagerDuty Inc PD.N :

BUZZ - Les actions baissent après avoir réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale en cours

nL6N3X20JT

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Les actions baissent; les analystes soulignent l'absence de prévisions pour le Red Canary nL6N3X20GB

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot se rapproche de son plus haut niveau en deux semaines, en raison des espoirs de réduction des taux de la Fed nL4N3X20QF

** Autodesk Inc ADSK.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL6N3X20HY

** Exxon Mobile Corp XOM.N : ** TotalEnergies SE TTE.N : ** BP PLC BP.N :

BUZZ - Barclays dit que l'IA agentive est un facteur de transformation de 80 milliards de dollars pour les leaders du secteur de l'énergie nL8N3X20KV

** Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que l'entreprise ait revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'exercice 25 nL6N3X20LS

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur les espoirs de réduction des taux de la Fed nL6N3X20MB

** Urban Outfitters Inc URBN.O :

BUZZ - Les actions bondissent après que les ventes et les bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les prévisions

nL6N3X20MZ

** Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que les Etats-Unis aient fixé le prix d'un médicament contre la constipation nL4N3X20VL

** Amentum Holdings Inc AMTM.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève la pondération d'Amentum Holdings à 'égal poids' et augmente l'objectif de cours

nL6N3X20PE

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Les actions chutent après que H.C. Wainwright ait revu à la baisse l'objectif de cours nL6N3X20OG

** SM Energy Co SM.N :

BUZZ - Stephens réduit l'objectif de cours de SM Energy en raison d'une activité réduite et d'un capex plus faible en 2026

nL6N3X20P9

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - Citi réduit l'objectif de cours de Salesforce en raison d'un ralentissement attendu de la croissance du chiffre d'affaires nL6N3X20PR

** SciSparc Ltd SPRC.O :

BUZZ - L'entreprise fait un bond en avant après avoir acheté les brevets de Xylo pour les appareils médicaux nL4N3X20X2

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Doublement de la flotte de robotaxis d'Austin en décembre; hausse des actions nL6N3X20Q5

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - RBC abaisse l'objectif de prix de Venture Global en raison du risque d'arbitrage nL4N3X10OF

** Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que JP Morgan ait augmenté la pondération de l'action à "surpondérer" nL4N3X20X0

** Ambarella Inc AMBA.O :

BUZZ - Les actions baissent après que le directeur financier ait annoncé une baisse séquentielle du chiffre d'affaires au quatrième trimestre nL6N3X20PL