information fournie par Reuters • 09/09/2025 à 13:42

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CleanCore Solutions, Wolfspeed, UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi après que les principaux indices aient affiché des records de clôture lors de la session précédente et que les investisseurs soient restés prudents avant une révision imminente du taux d'emploi. .N

** Nebius Group NV < NBIS.O >:

BUZZ - La société signe un contrat d'infrastructure d'intelligence artificielle de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft nL3N3UW0IK

** Teck Resources Ltd < TECK.N >:

BUZZ - monte en avant suite à la fusion avec Anglo American pour 53 milliards de dollars nL3N3UW0KE

** Tourmaline Bio Inc < TRML.O >:

BUZZ - S'envole après l'acquisition de la société par Novartis pour 1,4 milliard de dollars nL3N3UW0JQ

** CleanCore Solutions Inc < ZONE.N >:

BUZZ - L'acquisition de Dogecoin permet de lancer une stratégie de trésorerie nL6N3UW0J9

** Wolfspeed Inc < WOLF.N >:

BUZZ - La société monte en flèche après l'approbation du plan de réorganisation par le tribunal nL3N3UW0M6

** Fox Corp < FOXA.O >: ** News Corp < NWSA.O >:

BUZZ - Baisse des actions après l'accord de succession de la famille Murdoch nL6N3UW0IE

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions d'adhésion au plan Medicare conformes aux estimations nL3N3UW0P2

** Sable Offshore Corp < SOC.N >:

BUZZ - Les actions ont baissé suite à des rapports sur des restrictions sur le pétrole offshore en Californie

nL3N3UW0PB

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd < NCLH.N >:

BUZZ - Les actions se maintiennent après la vente d'actions et de dette échangeable nL6N3UW0KV

** Ionis Pharmaceuticals Inc < IONS.O >:

BUZZ - En hausse après l'attribution par la FDA de l'étiquette "breakthrough therapy" à un médicament contre les maladies neurologiques nL3N3UW0QH