LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Citigroup, Regeneron, Ormat

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 6 décembre - Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, les investisseurs se montrant plus optimistes quant aux réductions de taux de la Réserve fédérale au début de l'année prochaine, après que les données aient montré de nouveaux signes d'un ralentissement du marché de l'emploi. .N A 10:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,23% à 36 207,81. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,17% à 4 575,17 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,08% à 14 241,988. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Campbell Soup Co CPB.N , +6% ** Albemarle corp ALB.N , +6% ** Discover Financial Services DFS.N , +5,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Brown-Forman Corp BFb.N , en baisse de 11,1% ** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.OQ , en baisse de 5,1% ** Altria Group Inc MO.N , en baisse de 3% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Cano Health Inc CANO.N , plus 27,8% ** Phreesia Inc PHR.N , plus 23,9% ** SentinelOne Inc S.N , plus 19,9% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** VolatoGroup Inc SOAR.N , en baisse de 19,7% ** Yext Inc YEXT.N , en baisse de 19% ** Asana Inc ASAN.N , en baisse de 15,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Sera Prognostics Inc SERA.O , + 295,7 % ** MicroAlgoInc MLGO.O , + 92,6 % ** Webuy Global Ltd WBUY.O , + 33,4 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** MIRA Pharmaceuticals Inc MIRA.O , en baisse de 15,4 % ** SilverSun Technologies Inc SSNT.O , en baisse de 15 % ** 10X Capital Venture Acquisition Corp VCXA.O , en baisse de 13,9 % ** NIO Inc NIO.N : en hausse de 7,9% BUZZ - Les ADRs augmentent après un rapport sur la scission de l'unité de batteries nL4N3D12BJ ** Box Inc BOX.N : baisse de 9,2% BUZZ - baisse suite à des prévisions négatives pour le 4ème trimestre et des résultats faibles pour le 3ème trimestre nL4N3D12HL ** Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : en hausse de 5,9% BUZZ - Hausse après l'accord sur les brevets avec Sun Pharma nL4N3D12ED ** Altria Group Inc MO.N : baisse de 3,0 ** Philip Morris International Inc PM.N : baisse de 2,0% BUZZ - Chute suite à la dépréciation des marques de cigarettes américaines de BAT nL4N3D12JF ** SentinelOne Inc S.N : +19,9% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre et des prévisions annuelles nL4N3D12SN ** Campbell Soup Co CPB.N : plus 6.0% BUZZ - En hausse après que des prix plus élevés aient permis de battre le bénéfice du 1er trimestre nL4N3D12SR ** Pharvaris NV PHVS.O : en hausse de 33,4% BUZZ - Le médicament contre les maladies de la peau atteint les objectifs de l'étude à mi-parcours nL4N3D12X5 ** Yext Inc YEXT.N : baisse de 19,0% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions de revenus pour l'année fiscale 24 nL4N3D12ZB ** Fluence Energy Inc FLNC.O : baisse de 12,5% BUZZ - Chute suite à la réduction de la participation des actionnaires de contrôle nL1N3D1181 ** Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : + 3,3 % BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année fiscale en cours nL4N3D131A ** Shopify Inc SHOP.N : -2,9% BUZZ - Baisse après que le courtier Wedbush ait abaissé sa note à "neutre" nL4N3D132S ** Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : +2,2% en première cotation BUZZ - Le bénéfice surprise du 3ème trimestre a fait un bond nL4N3D13NI ** Inmode Ltd INMD.O : en baisse de 8,6% BUZZ - Le ralentissement des ventes en Amérique du Nord entraîne une baisse des prévisions nL4N3D1390 ** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : +1,1% BUZZ - Remontée après une hausse des prix nL4N3D1397 ** Palantir Technologies Inc PLTR.N : baisse de 4,2% BUZZ - Baisse après la vente d'une partie de la participation de la société japonaise Sompo nL4N3D13CJ ** Optinose Inc OPTN.O : baisse de 25,8% BUZZ - Chute après que la FDA américaine ait prolongé l'examen d'un spray nasal nL4N3D13DO ** Brown-Forma Corp BFb.N : -11,1% BUZZ - Le fabricant de Jack Daniel's revoit à la baisse ses objectifs annuels nL4N3D12UT ** MongoDB Inc MDB.O : -7,2% BUZZ - Chute des résultats du 3ème trimestre qui n'impressionnent pas nL4N3D13AU ** Zoom Video Communications Inc ZM.O : +1,6% BUZZ - En hausse après des améliorations de produits et une nouvelle tarification nL4N3D13LL ** Korn Ferry KFY.N : +2,9% BUZZ - Gains sur les résultats du 2ème trimestre, prévisions de bénéfices pour le 3ème trimestre nL4N3D13JY ** Canadian Solar Inc CSIQ.O : +2,5% BUZZ - En hausse suite à un accord pour fournir des solutions de stockage électronique à ENGIE nL4N3D13MB ** Overseas Shipholding Group Inc OSG.N : + 7,9 % BUZZ - Hausse suite à l'augmentation du rachat d'actions et au lancement du dividende nL4N3D13JH ** Citigroup Inc C.N : +4,6% BUZZ - En hausse après un plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars nL4N3D13L1 ** Syros Pharmaceuticals Inc SYRS.O : +18,1% BUZZ - Hausse après des données positives sur le traitement du cancer nL4N3D13PN ** Ramaco Resources Inc METC.O : hausse de 4,5% BUZZ - Hausse du dividende, prévisions de production pour 2024 nL4N3D13FE ** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : +2,0% BUZZ - Hausse des prévisions de TD Cowen suite à l'augmentation des ventes de médicaments pour les yeux nL4N3D132Q ** Ormat Technologies Inc ORA.N : +2,0% BUZZ - En hausse suite à un accord avec la Dominique pour le développement d'une centrale électrique nL4N3D13O1 ** Toll Brothers Inc TOL.N : +3,1% BUZZ - Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est supérieur à celui de l'année précédente et les perspectives de livraison sont bonnes nL4N3D13R6 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,13 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,49 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,47 Energie .SPNY en baisse de 0,63 Finance .SPSY en hausse de 0,62 Santé .SPXHC en hausse de 0,23 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,83 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,21 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,56 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,73 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,72%