LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cipher Mining, Kura, GrafTech
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

24 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont augmenté vendredi, alimentés par les bénéfices d'Intel , tandis que les investisseurs se préparent à un rapport sur l'inflation à enjeux élevés qui pourrait nuire aux chances d'une réduction des taux d'intérêt en décembre. .N

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel nL4N3W5099

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Gains après que Google ait conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Anthropic pour des puces d'intelligence artificielle nL6N3W50HH

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Les actions augmentent après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3W50O4

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont à la baisse suite à des prises de bénéfices

nL4N3W50RD

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse sur des prises de bénéfices et des signes d'optimisme commercial nL4N3W50R0

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions annuelles et une panne technique de plusieurs heures nL4N3W50RR

** Qualigen Therapeutics Inc QLGN.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un partenariat de 30 millions de dollars avec BitGo pour la trésorerie en crypto-monnaies nL4N3W50P0

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Les actions chutent après que les prévisions de ventes annuelles aient manqué les estimations nL6N3W50IK

** MidWestOne Financial Group Inc MOFG.O :

BUZZ - L'action s'envole suite à l'accord de rachat de 864 millions de dollars avec Nicolet Bankshares nL6N3W50J4

** Mohawk Industries Inc MHK.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre aient manqué les estimations nL4N3W50WG

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3W50IU

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations grâce à une demande soutenue de produits de beauté et de soins capillaires nL6N3W50JV

** Teladoc Health Inc TDOC.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations préliminaires de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

nL6N3W50LG

** Coya Therapeutics Inc COYA.O :

BUZZ - plonge après une vente d'actions de 20 millions de dollars plus importante que prévu nL6N3W50LB

** X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O :

BUZZ - Chute après une émission d'actions de 135 millions de dollars nL6N3W50LO

** Trilogy Metals Inc TMQ.N :

BUZZ - Gains sur les permis de droit de passage dans le district minier de l'Alaska nL4N3W50Y2

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels et battu les résultats du troisième trimestre

nL6N3W50M4

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - Hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre nL4N3W50YL

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Progresse après que Jane Street ait révélé une participation nL4N3W50YN

** Kura Oncology Inc KURA.O :

BUZZ - Hausse suite à un paiement d'étape de 30 millions de dollars après l'administration d'une dose à un premier patient dans le cadre d'un essai en phase finale nL4N3W510C

** Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N :

BUZZ - Chute après que l'entreprise ait réduit ses prévisions pour l'année fiscale nL6N3W50MN

** Seagate Technology Holdings Inc STX.O : ** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que Bernstein ait relevé son objectif de cours en raison de la croissance des centres de données nL4N3W50ZL

** Inspire Medical Systems Inc INSP.N :

BUZZ - Les actions baissent après que Jefferies ait ramené sa recommandation à 'conserver' nL6N3W50K0

** GrafTech International Ltd EAF.N :

BUZZ - L'action progresse après que les ventes du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL6N3W50M9

** Illinois Tool Works Inc ITW.N :

BUZZ - Les actions chutent après que le fabricant de pièces détachées ait réduit ses prévisions de bénéfices annuels

nL4N3W514H

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
44,790 USD NYSE -3,99%
ALPHABET-A
260,9000 USD NASDAQ +3,09%
BITFARMS
4,6768 USD NASDAQ +12,29%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
89,900 USD NYSE -10,37%
CIPHER MINING
19,4105 USD NASDAQ +12,49%
COEUR MINING
19,050 USD NYSE +0,45%
COLGATE-PALMOLIV
78,340 USD NYSE -0,11%
COYA
6,2100 USD NASDAQ -11,03%
DECKERS OUTDOOR
87,720 USD NYSE -14,49%
FORD MOTOR
13,464 USD NYSE +9,38%
GENL DYNAMICS CO
349,500 USD NYSE +2,34%
GOLD FIELDS SP ADR
40,580 USD NYSE -1,50%
GRAFTECH INTL
16,510 USD NYSE -5,12%
HCA HEALTHCARE
431,175 USD NYSE -2,09%
HECLA MINING
13,025 USD NYSE +0,70%
HUT 8
44,2700 USD NASDAQ +8,93%
ILLINOIS TOOL WO
247,465 USD NYSE -3,89%
INSPIRE MED SYS
79,110 USD NYSE -1,30%
KINROSS GOLD
23,975 USD NYSE +0,27%
KURA ONCOLOGY
9,4150 USD NASDAQ +3,46%
MIDWESTONE FINL
36,9500 USD NASDAQ +30,24%
MOHAWK INDUSTRIE
127,405 USD NYSE -1,13%
NEWMONT
83,880 USD NYSE -5,60%
PROCTER&GAMBLE
153,085 USD NYSE +0,54%
QUALIGEN THERAP
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
QUALIGEN THERAP
4,6900 USD NASDAQ +32,86%
SEAGATE HLDGS
234,0500 USD NASDAQ +3,37%
SIBANYE SP ADR
11,120 USD NYSE -0,18%
TELADOC HEALTH
9,079 USD NYSE +5,51%
THE WESTERN UNIO
8,985 USD NYSE +10,25%
WESTERN DIGITAL
130,9900 USD NASDAQ +4,19%
X4 PHARMA
3,8178 USD NASDAQ +23,55%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
