LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cipher Mining, Kura, GrafTech

24 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont augmenté vendredi, alimentés par les bénéfices d'Intel , tandis que les investisseurs se préparent à un rapport sur l'inflation à enjeux élevés qui pourrait nuire aux chances d'une réduction des taux d'intérêt en décembre. .N

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel nL4N3W5099

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Gains après que Google ait conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Anthropic pour des puces d'intelligence artificielle nL6N3W50HH

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Les actions augmentent après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3W50O4

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix des métaux sont à la baisse suite à des prises de bénéfices

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse sur des prises de bénéfices et des signes d'optimisme commercial nL4N3W50R0

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions annuelles et une panne technique de plusieurs heures nL4N3W50RR

** Qualigen Therapeutics Inc QLGN.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un partenariat de 30 millions de dollars avec BitGo pour la trésorerie en crypto-monnaies nL4N3W50P0

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Les actions chutent après que les prévisions de ventes annuelles aient manqué les estimations nL6N3W50IK

** MidWestOne Financial Group Inc MOFG.O :

BUZZ - L'action s'envole suite à l'accord de rachat de 864 millions de dollars avec Nicolet Bankshares nL6N3W50J4

** Mohawk Industries Inc MHK.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre aient manqué les estimations nL4N3W50WG

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3W50IU

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations grâce à une demande soutenue de produits de beauté et de soins capillaires nL6N3W50JV

** Teladoc Health Inc TDOC.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations préliminaires de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

** Coya Therapeutics Inc COYA.O :

BUZZ - plonge après une vente d'actions de 20 millions de dollars plus importante que prévu nL6N3W50LB

** X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O :

BUZZ - Chute après une émission d'actions de 135 millions de dollars nL6N3W50LO

** Trilogy Metals Inc TMQ.N :

BUZZ - Gains sur les permis de droit de passage dans le district minier de l'Alaska nL4N3W50Y2

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels et battu les résultats du troisième trimestre

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - Hausse après la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre nL4N3W50YL

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Progresse après que Jane Street ait révélé une participation nL4N3W50YN

** Kura Oncology Inc KURA.O :

BUZZ - Hausse suite à un paiement d'étape de 30 millions de dollars après l'administration d'une dose à un premier patient dans le cadre d'un essai en phase finale nL4N3W510C

** Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N :

BUZZ - Chute après que l'entreprise ait réduit ses prévisions pour l'année fiscale nL6N3W50MN

** Seagate Technology Holdings Inc STX.O : ** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que Bernstein ait relevé son objectif de cours en raison de la croissance des centres de données nL4N3W50ZL

** Inspire Medical Systems Inc INSP.N :

BUZZ - Les actions baissent après que Jefferies ait ramené sa recommandation à 'conserver' nL6N3W50K0

** GrafTech International Ltd EAF.N :

BUZZ - L'action progresse après que les ventes du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL6N3W50M9

** Illinois Tool Works Inc ITW.N :

BUZZ - Les actions chutent après que le fabricant de pièces détachées ait réduit ses prévisions de bénéfices annuels

nL4N3W514H