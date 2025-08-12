information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 13:43

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Chipotle, Intel, Palo Alto Networks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mardi, la prudence prévalant avant un rapport clé sur l'inflation qui pourrait influencer les attentes quant à la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** HanesBrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Sauts après l'annonce de l'acquisition par la société canadienne Gildan Activewear de Co nL4N3U40KP

** BigBear.ai Holdings Inc < BBAI.N >:

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel n'est pas au rendez-vous nL4N3U40M4

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Hausse de l'objectif de cours de Piper Sandler, relevé à "surpondérer" nL4N3U40M5

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix du lingot nL4N3U40PL

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - La directrice générale de la société rencontre Trump

** On Holding AG < ONON.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de ventes annuelles

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - Hausse après que le chiffre d'affaires du T2 ait dépassé les attentes nL4N3U40QH

** Circle Internet Group Inc < CRCL.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL6N3U40FJ

** Chipotle Mexican Grill Inc < CMG.N >:

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Chipotle Mexican Grill à "surpondérer" nL4N3U40TO

** Cardinal Health Inc < CAH.N >:

BUZZ - Chute après le rachat de Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars nL4N3U40UR

** Green Dot Corp < GDOT.N >:

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels nL6N3U40FZ

** USA Rare Earth Inc < USAR.O >:

BUZZ - Gains après un accord avec Enduro pour la livraison de néo-aimants nL4N3U40VQ