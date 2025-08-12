 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 737,18
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Chipotle, Intel, Palo Alto Networks
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

12 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mardi, la prudence prévalant avant un rapport clé sur l'inflation qui pourrait influencer les attentes quant à la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** HanesBrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Sauts après l'annonce de l'acquisition par la société canadienne Gildan Activewear de Co nL4N3U40KP

** BigBear.ai Holdings Inc < BBAI.N >:

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel n'est pas au rendez-vous nL4N3U40M4

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Hausse de l'objectif de cours de Piper Sandler, relevé à "surpondérer" nL4N3U40M5

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix du lingot nL4N3U40PL

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - La directrice générale de la société rencontre Trump

nL6N3U40EQ

** On Holding AG < ONON.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de ventes annuelles

nL6N3U40EP

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - Hausse après que le chiffre d'affaires du T2 ait dépassé les attentes nL4N3U40QH

** Circle Internet Group Inc < CRCL.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL6N3U40FJ

** Chipotle Mexican Grill Inc < CMG.N >:

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Chipotle Mexican Grill à "surpondérer" nL4N3U40TO

** Cardinal Health Inc < CAH.N >:

BUZZ - Chute après le rachat de Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars nL4N3U40UR

** Green Dot Corp < GDOT.N >:

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels nL6N3U40FZ

** USA Rare Earth Inc < USAR.O >:

BUZZ - Gains après un accord avec Enduro pour la livraison de néo-aimants nL4N3U40VQ

Valeurs associées

BIGBEAR.AI
7,080 USD NYSE 0,00%
CARDINAL HEALTH
157,790 USD NYSE 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN
41,640 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
31,130 USD NYSE 0,00%
GREEN DOT RG-A
9,910 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HANESBRANDS
4,825 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,470 USD NYSE 0,00%
INTEL
20,6500 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
68,870 USD NYSE 0,00%
ON HOLDING RG-A
45,740 USD NYSE 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
168,1700 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
66,21 USD Ice Europ -0,75%
Pétrole WTI
63,44 USD Ice Europ -0,86%
SIBANYE SP ADR
8,655 USD NYSE 0,00%
USA RARE EARTH RG-A
15,4400 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 13:43:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

