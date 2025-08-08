information fournie par Reuters • 08/08/2025 à 17:44

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Centrus Energy, Tempus AI, Hagerty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information 'The Day Ahead': https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information 'The Morning News Call': https://refini.tv/3dKUyB8

8 août - Wall Street a progressé vendredi, s'apprêtant à terminer la semaine en beauté, après que le choix par intérim du président Donald Trump pour le poste de gouverneur de la Fed ait alimenté les attentes d'une politique plus dovish à l'avenir.

.N

À 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,25 % à 44 077,65. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,61 % à 6 378,47, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,78 % à 21 408,81.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Gen Digital Inc GEN.OQ , en hausse de 9,9 % ** Gilead Sciences Inc GILD.OQ , +8,7 % ** Micron Technology Inc MU.OQ , +6,6 %

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Trade Desk Inc TTD.OQ , en baisse de 39,3% ** GoDaddy Inc GDDY.N , en baisse de 9,0 % ** Warner Bros Discovery Inc WBD.OQ , en baisse de 5,4 %

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Owlet Inc OWLT.N , en hausse de 23,3 % ** Artivion Inc AORT.N , en hausse de 19,8 ** Spruce Power Holding Corp SPRU.N , plus 19,7 %

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** VTEX VTEX.N , en baisse de 28,2 % ** Sweetgreen Inc SG.N , en baisse de 26,3 % ** Under Armour Inc UAA.N , en baisse de 21,5 %

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Oriental Rise Holdings Ltd ORIS.OQ , en hausse de 51,3 % * Medirom Healthcare Technologies Inc ** Medirom Healthcare Technologies Inc MRM.OQ , en hausse de 42,5 % ** LegalZoom.com Inc LZ.OQ , +38,8 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Fundamental Global Inc FGF.OQ , en baisse de 49,8 % ** BioVie Inc BIVI.OQ , en baisse de 43,3 % ** Trade Desk Inc TTD.OQ , en baisse de 39,2

** Light & Wonder Inc < LNW.O >:

BUZZ - Les actions ASX de Light & Wonder prolongent leurs pertes sur les résultats, Jarden réduit le PT nL4N3U00LU

** Block Inc < XYZ.N >:

BUZZ - L'action Block Inc, cotée à l'ASX, bondit après des résultats optimistes et un relèvement des prévisions

nL4N3U00MB BUZZ - L'action Block Inc fait un bond en avant après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices bruts annuels

nL4N300MB nL6N3U00Fô

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes s'effondrent; elles sont en passe de réaliser un gain hebdomadaire alors que le Nasdaq bat des records nL4N3U00SJ

** Novo Nordisk A/S < NOV.N >:

BUZZ - Le cours de l'action continue d'augmenter suite aux données décevantes sur les médicaments de Lilly nL8N3U01B4

** Pinterest Inc < PINS.N >:

BUZZ - L'action chute car les bénéfices ne sont pas à la hauteur des attentes nL6N3U00DL

** Trade Desk Inc < TTD.O >:

BUZZ - Les actions chutent après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre

nL4N3U01RT

** JFrog Ltd < FROG.O >:

BUZZ - L'action monte en flèche après une hausse du chiffre d'affaires et des prévisions nL4N3U016T

** Microchip Technology Inc < MCHP.O >:

BUZZ - Chute après les résultats du premier trimestre

nL4N3U018D

** Take-Two Interactive Software Inc < TTWO.O >:

BUZZ - Les actions progressent grâce à la forte demande de jeux et au lancement de GTA VI nL4N3U0154

** Monster Beverage Corp < MNST.O >:

BUZZ - L'action monte en flèche après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N3TZ0G0

** Parker-Hannifin Corp < PH.N >:

BUZZ - Jefferies relève le PT de Parker-Hannifin après que les résultats du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3U01AB

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: BUZZ - Tout ce qui brille: Les minières aurifères gagnent du terrain sur les contrats à terme sur l'or américain nL4N3U01AP

** MP Materials Inc < MP.N >:

BUZZ - Un record pour une perte trimestrielle plus faible

nL4N3U01PF

** Avidbank Holdings Inc < AVBH.O >:

BUZZ - Début discret sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 60 millions de dollars nL6N3U00L1

** Expedia Group Inc < EXPE.O >:

BUZZ - Augmentation des prévisions annuelles nL4N3T5186

** Sezzle Inc < SEZL.O >:

BUZZ - chute après les résultats trimestriels; l'analyste principal dit que "la barre était plus haute" nL6N3U00GC

** Instacart Inc < CART.O >:

BUZZ - bondit après des prévisions de valeur de transaction brute supérieures aux estimations nL6N3U00GD

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur les espoirs de réduction des taux américains et la demande chinoise

nL4N3U01G0

** Solventum Corp < SOLV.N >:

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices annuels nL6N3U00HB

** Under Armour Inc < UAA.N >:

BUZZ - baisse des prévisions de ventes et des coûts liés aux tarifs douaniers nL4N3U01RL

** Canadian Natural Resources Ltd < CNQ.N >:

BUZZ - Raymond James augmente le PT de Canadian Natural Resources en raison d'une augmentation de la production et d'une amélioration des coûts unitaires nL4N3U01J6

** Doximity Inc < DOCS.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions annuelles optimistes

nL4N3U01KB

** Capricor Therapeutics Inc < CAPR.O >:

BUZZ - Hausse suite à une réunion avec la FDA américaine pour une thérapie contre les troubles musculaires nL4N3U01KZ

** Medirom Healthcare Technologies Inc < MRM.O >:

BUZZ - Hausse suite au partenariat avec le créateur de ChatGPT, Sam Altman's World nL4N3U01N0

** Spruce Power Holding Corp < SPRU.N >:

BUZZ - Gains sur la vente de crédits d'énergie renouvelable au New Jersey nL4N3U01M7

** Globus Medical Inc < GMED.N >:

BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs à la moyenne nL4N3U01RU

** Centuri Holdings Inc < CTRI.N >:

BUZZ - baisse après que Southwest Gas ait réduit sa participation dans le cadre d'une offre secondaire nL6N3U00K4

** Nutriband Inc < NTRB.O >:

BUZZ - En hausse après que la FDA ait accordé une réunion pour le patch de fentanyl de la société nL4N3U01UA

** Heartflow Inc < HTFL.O >:

BUZZ - Heartflow, soutenu par Bain Capital, est prêt à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 317 millions de dollars nL6N3U00GU

** Koppers Holdings Inc < KOP.N >:

BUZZ - chute suite à la réduction des prévisions annuelles

nL4N3U01U7

** Centrus Energy Corp < LEU.N >:

BUZZ - Gains après la nomination d'un nouveau directeur financier nL4N3U01WQ

** Tempus AI Inc < TEM.O >:

BUZZ - Hausse suite à une légère révision à la hausse des prévisions de revenus annuels nL4N3U01XJ

** Hagerty Inc < HGTY.N >:

BUZZ - Hausse après une offre secondaire de 91 millions de dollars nL6N3U00LX

** Abacus Global Management Inc < ABL.O >:

BUZZ - Sursaut après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3TP1C8