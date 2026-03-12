LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bumble, Dick's Sporting Goods

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté jeudi alors que les prix du pétrole ont grimpé à près de 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réductions des taux d'intérêt américains. .N
** Bumble Inc BMBL.O :
BUZZ - Le titre bondit alors que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N4000FI
** Dollar General Corp DG.N :
BUZZ - Le titre chute en raison de prévisions de ventes annuelles en demi-teinte nL6N4000S1
** Mosaic Co MOS.N :
** CF Industries Holdings Inc CF.N :
BUZZ - Les titres des fabricants d'engrais grimpent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement
nL6N4000MR
** Nutrien Ltd NTR.N :
BUZZ - Le titre monte après que Jefferies a relevé à "acheter" les actions cotées aux États-Unis nL6N4000O3
** Rapid Micro Biosystems Inc RPID.O :
BUZZ - Le titre monte après que Samsung Biologics a commandé plus de systèmes d'automatisation nL4N4000Z1
** American Airlines Group Inc AAL.O :
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
** Southwest Airlines Co LUV.N :
** United Airlines Holdings Inc UAL.O :
BUZZ - Jefferies abaisse son objectif de cours pour les compagnies aériennes américaines en raison de la flambée des prix du carburant nL4N4000Z5
** GlobalFoundries Inc GFS.O :
BUZZ - Le titre chute après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars par le propriétaire majoritaire Mubadala
nL6N4000R7
** Customers Bancorp Inc CUBI.N :
** Pathward Financial Inc CASH.O :
** Bancorp Inc TBBK.O :
BUZZ - Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques technologiques avec des notes 'surpondérées'
nL4N40011W
** Gyre Therapeutics Inc GYRE.O :
BUZZ - Le titre chute en raison de perspectives de chiffre d'affaires annuel décevantes nL4N4000V5
** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N :
BUZZ - En hausse après des prévisions de ventes annuelles optimistes nL6N4000SF
