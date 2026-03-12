 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bumble, Dick's Sporting Goods
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:53

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté jeudi alors que les prix du pétrole ont grimpé à près de 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réductions des taux d'intérêt américains. .N

** Bumble Inc BMBL.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N4000FI

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - Le titre chute en raison de prévisions de ventes annuelles en demi-teinte nL6N4000S1

** Mosaic Co MOS.N :

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - Les titres des fabricants d'engrais grimpent alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement

nL6N4000MR

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Le titre monte après que Jefferies a relevé à "acheter" les actions cotées aux États-Unis nL6N4000O3

** Rapid Micro Biosystems Inc RPID.O :

BUZZ - Le titre monte après que Samsung Biologics a commandé plus de systèmes d'automatisation nL4N4000Z1

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Jefferies abaisse son objectif de cours pour les compagnies aériennes américaines en raison de la flambée des prix du carburant nL4N4000Z5

** GlobalFoundries Inc GFS.O :

BUZZ - Le titre chute après la vente d'une participation de 1,1 milliard de dollars par le propriétaire majoritaire Mubadala

nL6N4000R7

** Customers Bancorp Inc CUBI.N :

** Pathward Financial Inc CASH.O :

** Bancorp Inc TBBK.O :

BUZZ - Piper Sandler prend en charge la couverture de trois banques technologiques avec des notes 'surpondérées'

nL4N40011W

** Gyre Therapeutics Inc GYRE.O :

BUZZ - Le titre chute en raison de perspectives de chiffre d'affaires annuel décevantes nL4N4000V5

** Dick's Sporting Goods Inc DKS.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de ventes annuelles optimistes nL6N4000SF

