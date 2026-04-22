LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Best Buy, Teleflex, Philip Morris

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* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse mercredi après que le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran, même si l'incertitude demeure quant à savoir si Téhéran et l'allié américain Israël honoreront la trêve.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 122,1 points, soit 0,25%, à l'ouverture pour atteindre 49 271,5. Le S&P 500 .SPX a gagné 38,9 points, soit 0,55%, à l'ouverture à 7 102,91, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 202,3 points, soit 0,83%, à 24 462,313. .N

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Gains après que les bénéfices du premier trimestre aient dépassé les estimations nL4N4150MQ

** Trump Media & Technology Group Corp DJT.O :

BUZZ - Nomination d'un vétéran des médias en tant que directeur général intérimaire; les actions augmentent

nL6N4150MD

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars nL6N4150LU

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Hausse après une perte trimestrielle plus faible que prévu nL4N41517G

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que le pétrole s'affaiblit après que les États-Unis ont prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran nL6N4150NX

** Calix Inc CALX.N :

BUZZ - Chute alors que les coûts des mémoires pèsent sur les prévisions de marges nL4N4150RE

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Leerink Partners relève l'objectif de prix sur la base de la forte croissance de Quest Diagnostics nL4N4150UW

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - TD Cowen réduit le prix cible de Danaher après un trimestre mitigé, mais signale des signes de reprise de la demande nL4N4150XM

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Hausse après avoir augmenté les prévisions de revenus annuels nL4N4150Z2

** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :

BUZZ - Bondit après que la thérapie cellulaire pour un trouble musculaire rare a donné de bons résultats à mi-parcours

nL4N4150Z6

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Baisse alors que le conflit au Moyen-Orient fait augmenter les coûts nL6N4150QW

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les minières aurifères cotées aux États-Unis progressent grâce au rebond du lingot et à l'affaiblissement du dollar nL6N4150R3

** Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O :

BUZZ - Hausse alors que l'acquisition de Kashiv BioSciences renforce ses activités dans les biosimilaires et ses perspectives nL4N4150ZV

** Target Hospitality Corp TH.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à la vente de la participation d'un bailleur de fonds nL6N4150RP

** Teleflex Inc TFX.N :

BUZZ - Le titre bondit suite à l'annonce d'une offre conjointe de CVC et GTCR pour un rachat de l'entreprise

nL4N415167

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Hausse après que Barclays a porté le titre à "surpondérer" nL4N415159

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - Nomme Jason Bonfig, un initié, au poste de directeur général; les actions baissent nL6N4150VI

** Inhibrx Biosciences Inc INBX.O :

BUZZ - Hausse alors que le médicament expérimental lié au Keytruda de Merck attire l'attention des fabricants de médicaments nL4N41514K

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions américaines gagnent suite à des informations selon lesquelles l'entreprise et Tencent recherchent plus de 20 milliards de dollars d'investissement dans DeepSeek nL6N4150UF

** Nektar Therapeutics NKTR.O :

BUZZ - Le titre chute avant bourse après une vente d'actions augmentée de 325 millions de dollars nL6N4150TH

** Philip Morris International Inc. PM.N :

BUZZ - Hausse après des résultats du premier trimestre optimistes nL6N4150VD