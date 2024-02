LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Barrick Gold, Western Midstream, ARS Pharma

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 20 février - Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené les pertes à Wall Street mardi, le fabricant de puces Nvidia ayant fortement chuté avant la publication de ses résultats très attendus, tandis que les prévisions optimistes du géant du commerce de détail Walmart ont limité les pertes du Dow Jones. .N A 13:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,29% à 38 516,73. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,91% à 4 960,08 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,53% à 15 534,717. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Discover Financial Services DFS.N , en hausse de 13,8% ** Conagra Brands CAG.N , en hausse de 4,5% ** Bath & Body Works BBWI.N , en hausse de 4,3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Expeditors International of Washington EXPD.N , en baisse de 7,5% ** Nvidia Corp NVDA.OQ , en baisse de 6,3% ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 6,2% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** DecisionPoint Systems DPSI.N , + 21,7 % ** Hashdex bitcoin Futures Etf DEFI.N , + 19,3 % ** Knowledge Leaders Developed World KLDW.N , + 17,9 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** VirnetX Holding Corporation VHC.N , en baisse de 23,5% ** M-tron Industries MPTI.N , en baisse de 16,2% ** L S Starrett A SCX.N , en baisse de 14,4% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Pop Culture Group Co Ltd CPOP.O , plus 132,1% ** Intuitive Machines LUNRW.O , plus 123,3% ** TRxADE Health MEDS.O , plus 77,3% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Mcrcld Hlgrm Ord HOLO.O , en baisse de 73,4% ** Rapt Thrptcs Inc RAPT.O , en baisse de 71,8% ** Gigcld Tch A Ord GCT.O , en baisse de 29,5% ** Discover Financial Services DFS.N : en hausse de 13,8% BUZZ - bond sur le plan de rachat de 35,3 milliards de dollars de Capital One nL3N3F53R9x ** Home Depot Inc HD.N : -0,1% BUZZ - Chute suite à de faibles prévisions de ventes pour l'année fiscale en cours nL3N3F53R9x nL3N3F53VH ** Walmart Inc WMT.N : +3,2% BUZZ - Atteint un niveau record grâce à de fortes prévisions de ventes pour l'année fiscale, et achète Vizio pour 2,3 milliards de dollars nL3N3F53KY ** GlobalFoundries Inc GFS.O : +0,3% BUZZ - En hausse après que les USA aient accordé à l'entreprise 1,5 milliards de dollars pour la production de puces nL3N3F529T ** Intel Corp INTC.O : +0,7% BUZZ - Hausse après que les Etats-Unis aient envisagé de verser plus de 10 milliards de dollars de subventions nL3N3F52AT ** Intuitive Machines Inc LUNR.O : + 49,7 % BUZZ - L'atterrisseur lunaire est sur la bonne voie, les actions augmentent nL3N3F52M4 ** Southwest Airlines Co LUV.N : +0,5% BUZZ - Hausse de l'action de Bernstein qui passe à 'market-perform' nL3N3F52WE ** Medtronic PLC MDT.N : +2,0% BUZZ - Hausse suite à une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale et à une amélioration des résultats trimestriels nL3N3F5307 ** Global Payments Inc GPN.N : baisse de 1,7% BUZZ - baisse suite à l'émission d'une dette convertible de 1,75 milliards de dollars nL2N3F51EJ ** Equitrans Midstream Corp ETRN.N : +0,2% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices du 4ème trimestre nL3N3F52M5 ** Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : en baisse de 71,8% BUZZ - atteint son plus bas niveau historique après que la FDA ait mis en attente deux essais de médicaments nL3N3F5476 ** Methanex Corp MEOH.O : baisse de 8,5% BUZZ - Chute suite à un retard de production dans une usine de Louisiane nL3N3F53PV ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : baisse de 9,2% BUZZ - La frénésie de l'intelligence artificielle ralentit la chute nL2N3F51KT ** Caterpillar Inc CAT.N : baisse de 2,4% BUZZ - Chute après qu'Evercore ait rétrogradé le titre à "en ligne" nL3N3F53D2 ** Norfolk Southern Corp NSC.N : +0,9% BUZZ - En hausse après qu'un groupe dirigé par Ancora ait recommandé un nouveau directeur général nL3N3F53H2 ** Owens & Minor Inc OMI.N : +2,5% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le 4ème trimestre nL3N3F53L4 ** SSR Mining Inc SSRM.O : baisse de 7,1% BUZZ - baisse après l'annulation du permis environnemental pour la mine Copler nL3N3F53Q7 ** Truist Financial Corp TFC.N : -0,9% BUZZ - Baisse après la vente de la part restante de l'entreprise de courtage d'assurance nL3N3F02AD ** Westlake Corp WLK.N : baisse de 9,2% BUZZ - Chute après la publication d'une perte au 4ème trimestre suite à des dépréciations nL3N3F53Q6 ** Nvidia Corp NVDA.O : baisse de 6,2% BUZZ - Les signaux techniques alertent les acheteurs avant les résultats nL2N3F022G ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 0,5% ** Gold Fields Ltd GFI.N : hausse de 0,1% ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : +0,4% BUZZ - Les minières aurifères gagnent sur la baisse du dollar en attendant les minutes de la Fed nL3N3F53WG ** American International Group Inc AIG.N : baisse de 2,0% BUZZ - Baisse de régime après la rétrogradation de BofA à 'neutre' nL3N3F53WH ** Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : moins 7,5% BUZZ - Chute après une erreur sur le bénéfice du 4ème trimestre nL3N3F53YT ** Western Midstream Partners LP WES.N : + 5,4 % BUZZ - Hausse suite à une information selon laquelle Occidental explorerait une vente de plus de 18 milliards de dollars nL3N3F5459 ** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : +5,3% BUZZ - Hausse suite aux résultats positifs de l'étude sur les doses répétées d'un spray nasal nL3N3F545Q Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,41% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,48 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,17 Energie .SPNY en baisse de 0,78 Finance .SPSY en baisse de 0,39 Santé .SPXHC en baisse de 0,34 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,49 Technologies de .SPLRCT en baisse de 2,07 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,19 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,47 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,07%