CAC 40
8 213,90
-0,54%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Avadel Pharma, Amphenol, Applied Digital
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

22 octobre - Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte mercredi, les résultats décevants de Netflix ayant pesé sur le sentiment du marché, alors que les investisseurs naviguent avec prudence dans une saison des résultats à fort enjeu. .N

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les semi-conducteurs européens sont pénalisés par les résultats trimestriels plus faibles de Texas Instruments

nL8N3W30EQ

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce de discussions avec Anthropic pour évaluer un accord sur le cloud nL4N3W30GX

** Mattel Inc MAT.O :

BUZZ - Baisse alors que la demande s'essouffle et que les résultats du T3 inquiètent les détaillants nL4N3W30D6

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Grimpe après que les résultats du 3ème trimestre ont dépassé les estimations nL4N3W30KG

** Beyond Meat Inc BYND.O : ** Krispy Kreme Inc DNUT.O :

BUZZ - Beyond Meat et Krispy Kreme, deux valeurs de détail fortement vendues à découvert, poursuivent leurs gains récents

nL4N3W30KH

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - en baisse après avoir abandonné le développement d'un médicament contre l'obésité suite à l'échec d'un essai

nL4N3W30KF

** Teck Resources Ltd TECK.O :

BUZZ - Hausse après un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre nL4N3W30MH

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions nL4N3W30J0

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - Jefferies ramène Commercial Metals à 'hold' pour des raisons d'endettement nL4N3W30NU

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que Jana Partners a révélé sa participation nL6N3W30IL

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice de base du T3 supérieur aux prévisions nL4N3W30O3

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Hausse après des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux prévisions nL6N3W30IQ

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Baisse après la vente d'obligations convertibles d'un montant accru de 1 milliard de dollars et la vente d'actions directes nL6N3W30IV

** AT&T Inc T.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations du nombre d'abonnés sans fil au 3ème trimestre nL4N3W30M4

** Capital One Financial Corp COF.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre et un rachat d'actions de 16 milliards de dollars nL6N3W30G7

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent sont en baisse alors que les prix des métaux refluent légèrement en raison de la force du dollar américain nL4N3W109Q

** Alector Inc ALEC.O :

BUZZ - Plonge après l'échec d'un médicament contre la démence qui ne parvient pas à ralentir la progression de la maladie nL6N3W30J5

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain se raffermit et que les investisseurs prennent leurs bénéfices nL4N3W30QN

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Chute suite à de sombres prévisions pour le quatrième trimestre nL4N3W30Q6

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux prévisions et une révision à la hausse des perspectives annuelles nL4N3W30QU

** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O :

BUZZ - Chute après une offre secondaire de 90 millions de dollars nL6N3W30K7

** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat d'Alkermes pour 2,1 milliards de dollars nL4N3W30QQ

** Teledyne Technologies Inc TDY.N :

BUZZ - S'attend à un impact à court terme sur les nouveaux contrats; les actions chutent nL4N3W30W9

** Ivanhoe Electric Inc IE.N :

BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 150 millions de dollars dont le montant a été relevé nL6N3W30LL

** Amphenol Corp APH.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3W30WO

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Hausse après la signature d'un contrat de location d'une usine d'IA de 5 milliards de dollars nL6N3W30LN

Valeurs associées

ALECTOR
1,6000 USD NASDAQ -50,16%
ALPHABET-A
252,5900 USD NASDAQ +0,85%
AMPHENOL RG-A
127,160 USD NYSE +2,19%
ANGLOGOLD ASH
65,600 USD NYSE -1,68%
APPLIED DIGITAL
31,6358 USD NASDAQ -2,78%
AST SPCEMOBILE RG-A
68,7700 USD NASDAQ -12,52%
AT&T
25,260 USD NYSE -2,96%
AVADEL PHARMA
18,6050 USD NASDAQ +4,11%
AVEAN HLTHC HLDG
8,9600 USD NASDAQ -12,41%
BEYOND MEAT
7,0619 USD NASDAQ +95,08%
BOSTON SCIENTIFI
103,940 USD NYSE +4,11%
CAPITAL ONE FINL
225,530 USD NYSE +3,86%
COEUR MINING
18,475 USD NYSE 0,00%
COMMERCIAL METAL
60,230 USD NYSE -2,94%
GE VERNOVA
547,303 USD NYSE -6,48%
GOLD FIELDS SP ADR
38,670 USD NYSE -0,05%
HARMONY GOLD SP ADR
17,410 USD NYSE -3,14%
HECLA MINING
12,775 USD NYSE -0,23%
INTUITIVE SURGICAL
540,2800 USD NASDAQ +16,76%
KRISPY KREME
4,5202 USD NASDAQ +21,84%
MATTEL
18,3600 USD NASDAQ -2,44%
NEWMONT
85,594 USD NYSE -0,82%
SIX FLAGS ENT
25,275 USD NYSE -1,62%
STMICRELCTRO-NY REG
29,710 USD NYSE -2,75%
TELEDYNE TECH
534,352 USD NYSE -6,89%
TERNS PHARMA
7,6400 USD NASDAQ -5,91%
TEXAS INSTRUMENT
171,1700 USD NASDAQ -5,35%
THERMO FISHER SC
562,175 USD NYSE +0,81%
VERTV HOLDINGS RG-A
166,140 USD NYSE -5,00%
© 2025 Thomson Reuters.

