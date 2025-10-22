information fournie par Reuters • 22/10/2025 à 15:18

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Avadel Pharma, Amphenol, Applied Digital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte mercredi, les résultats décevants de Netflix ayant pesé sur le sentiment du marché, alors que les investisseurs naviguent avec prudence dans une saison des résultats à fort enjeu. .N

** STMicroelectronics NV STM.N :

Les semi-conducteurs européens sont pénalisés par les résultats trimestriels plus faibles de Texas Instruments

nL8N3W30EQ

** Alphabet Inc GOOGL.O :

Hausse suite à l'annonce de discussions avec Anthropic pour évaluer un accord sur le cloud

** Mattel Inc MAT.O :

Baisse alors que la demande s'essouffle et que les résultats du T3 inquiètent les détaillants

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

Grimpe après que les résultats du 3ème trimestre ont dépassé les estimations

** Beyond Meat Inc BYND.O : ** Krispy Kreme Inc DNUT.O :

Beyond Meat et Krispy Kreme, deux valeurs de détail fortement vendues à découvert, poursuivent leurs gains récents

nL4N3W30KH

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

en baisse après avoir abandonné le développement d'un médicament contre l'obésité suite à l'échec d'un essai

nL4N3W30KF

** Teck Resources Ltd TECK.O :

Hausse après un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions

** Commercial Metals Co CMC.N :

Jefferies ramène Commercial Metals à 'hold' pour des raisons d'endettement

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

Les actions augmentent après que Jana Partners a révélé sa participation

** GE Vernova Inc GEV.N :

Hausse après un bénéfice de base du T3 supérieur aux prévisions

** Boston Scientific Corp BSX.N :

Hausse après des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux prévisions

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

Baisse après la vente d'obligations convertibles d'un montant accru de 1 milliard de dollars et la vente d'actions directes

** AT&T Inc T.N :

En hausse après avoir dépassé les estimations du nombre d'abonnés sans fil au 3ème trimestre

** Capital One Financial Corp COF.N :

En hausse après un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre et un rachat d'actions de 16 milliards de dollars

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

Les mineurs d'argent sont en baisse alors que les prix des métaux refluent légèrement en raison de la force du dollar américain

** Alector Inc ALEC.O :

Plonge après l'échec d'un médicament contre la démence qui ne parvient pas à ralentir la progression de la maladie

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain se raffermit et que les investisseurs prennent leurs bénéfices

** Texas Instruments Inc TXN.O :

Chute suite à de sombres prévisions pour le quatrième trimestre

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

Hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux prévisions et une révision à la hausse des perspectives annuelles

** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O :

Chute après une offre secondaire de 90 millions de dollars

** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :

Hausse après l'accord de rachat d'Alkermes pour 2,1 milliards de dollars

** Teledyne Technologies Inc TDY.N :

S'attend à un impact à court terme sur les nouveaux contrats; les actions chutent

** Ivanhoe Electric Inc IE.N :

Baisse après une offre d'actions de 150 millions de dollars dont le montant a été relevé

** Amphenol Corp APH.N :

Hausse après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

** Applied Digital Corp APLD.O :

Hausse après la signature d'un contrat de location d'une usine d'IA de 5 milliards de dollars