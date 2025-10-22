LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Avadel Pharma, Amphenol, Applied Digital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 octobre - Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte mercredi, les résultats décevants de Netflix ayant pesé sur le sentiment du marché, alors que les investisseurs naviguent avec prudence dans une saison des résultats à fort enjeu. .N
** STMicroelectronics NV STM.N :
BUZZ - Les semi-conducteurs européens sont pénalisés par les résultats trimestriels plus faibles de Texas Instruments
** Alphabet Inc GOOGL.O :
BUZZ - Hausse suite à l'annonce de discussions avec Anthropic pour évaluer un accord sur le cloud nL4N3W30GX
** Mattel Inc MAT.O :
BUZZ - Baisse alors que la demande s'essouffle et que les résultats du T3 inquiètent les détaillants nL4N3W30D6
** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :
BUZZ - Grimpe après que les résultats du 3ème trimestre ont dépassé les estimations nL4N3W30KG
** Beyond Meat Inc BYND.O : ** Krispy Kreme Inc DNUT.O :
BUZZ - Beyond Meat et Krispy Kreme, deux valeurs de détail fortement vendues à découvert, poursuivent leurs gains récents
** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :
BUZZ - en baisse après avoir abandonné le développement d'un médicament contre l'obésité suite à l'échec d'un essai
** Teck Resources Ltd TECK.O :
BUZZ - Hausse après un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre nL4N3W30MH
** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :
BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions nL4N3W30J0
** Commercial Metals Co CMC.N :
BUZZ - Jefferies ramène Commercial Metals à 'hold' pour des raisons d'endettement nL4N3W30NU
** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :
BUZZ - Les actions augmentent après que Jana Partners a révélé sa participation nL6N3W30IL
** GE Vernova Inc GEV.N :
BUZZ - Hausse après un bénéfice de base du T3 supérieur aux prévisions nL4N3W30O3
** Boston Scientific Corp BSX.N :
BUZZ - Hausse après des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux prévisions nL6N3W30IQ
** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :
BUZZ - Baisse après la vente d'obligations convertibles d'un montant accru de 1 milliard de dollars et la vente d'actions directes nL6N3W30IV
** AT&T Inc T.N :
BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations du nombre d'abonnés sans fil au 3ème trimestre nL4N3W30M4
** Capital One Financial Corp COF.N :
BUZZ - En hausse après un bénéfice supérieur aux prévisions au troisième trimestre et un rachat d'actions de 16 milliards de dollars nL6N3W30G7
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EVX.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent sont en baisse alors que les prix des métaux refluent légèrement en raison de la force du dollar américain nL4N3W109Q
** Alector Inc ALEC.O :
BUZZ - Plonge après l'échec d'un médicament contre la démence qui ne parvient pas à ralentir la progression de la maladie nL6N3W30J5
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain se raffermit et que les investisseurs prennent leurs bénéfices nL4N3W30QN
** Texas Instruments Inc TXN.O :
BUZZ - Chute suite à de sombres prévisions pour le quatrième trimestre nL4N3W30Q6
** Vertiv Holdings Co VRT.N :
BUZZ - Hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux prévisions et une révision à la hausse des perspectives annuelles nL4N3W30QU
** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O :
BUZZ - Chute après une offre secondaire de 90 millions de dollars nL6N3W30K7
** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :
BUZZ - Hausse après l'accord de rachat d'Alkermes pour 2,1 milliards de dollars nL4N3W30QQ
** Teledyne Technologies Inc TDY.N :
BUZZ - S'attend à un impact à court terme sur les nouveaux contrats; les actions chutent nL4N3W30W9
** Ivanhoe Electric Inc IE.N :
BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 150 millions de dollars dont le montant a été relevé nL6N3W30LL
** Amphenol Corp APH.N :
BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3W30WO
** Applied Digital Corp APLD.O :
BUZZ - Hausse après la signature d'un contrat de location d'une usine d'IA de 5 milliards de dollars nL6N3W30LN
